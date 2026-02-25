La última provocación de Piqué al Real Madrid con una pancarta gigante en Gran Vía: "No somos tan cono-cidos"
Este domingo 1 de marzo vuelve la Kings League al Cupra Arena y el ex del Barça ha aprovechado la ocasión para publicitar su competición haciendo una alusión a Arbeloa.
Más información: La revolución de la Kings League llega con un 'mercato' de fichajes con dinero real: "El camino a seguir es el de la NBA"
Gerard Piqué se ha vuelto a acordar del Real Madrid en la previa del inicio de la nueva temporada de la Kings League que arranca este domingo 1 de marzo.
El presidente y creador de la liga de fútbol 7 ha desplegado una pancarta gigante en la Calle Gran Vía de Madrid con un eslogan haciendo alusión a Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Real Madrid: "No somos tan cono-cidos", aparece en gran parte del edificio.
En redes sociales, muchos usuarios han interpretado la lona como una provocación innecesaria en pleno centro de la capital, mientras otros la aplauden como una maniobra de marketing agresiva.
Buenos días, Madrid 👋 pic.twitter.com/TdKHPg8WXc— Kings League Spain (@KingsLeague) February 25, 2026
La elección de Gran Vía tampoco es casual, ya que se trata de uno de los escaparates más visibles de Madrid y cerca de una de las tiendas oficiales del club blanco en la capital de España.
De lejos
Esa expresión, la de "cono-cido" hace referencia a unas declaraciones de Piqué hacia Arbeloa en 2015. Tras una eliminación sonada del Madrid en Copa, el catalán puso un tweet al que respondió Arbeloa hablando de "amigos" y de 'El Club de la Comedia".
Cuando a Gerard Piqué le preguntaron si era amigo de Arbeloa, este respondió de la siguiente manera: "No lo considero mi amigo, quizás conocido. Cono...cido, no amigo".
A partir de entonces, ambos han deslizado en varias ocasiones que su relación no es buena. En 2017, Arbeloa declaró que "no me iría a comer con Piqué".
En redes sociales, muchos usuarios han interpretado la lona como una provocación innecesaria en pleno centro de la capital, mientras otros la aplauden como una maniobra de marketing agresiva.