La última provocación de Piqué al Real Madrid con una pancarta gigante en Gran Vía: "No somos tan cono-cidos"

Gerard Piqué se ha vuelto a acordar del Real Madrid en la previa del inicio de la nueva temporada de la Kings League que arranca este domingo 1 de marzo.

El presidente y creador de la liga de fútbol 7 ha desplegado una pancarta gigante en la Calle Gran Vía de Madrid con un eslogan haciendo alusión a Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Real Madrid: "No somos tan cono-cidos", aparece en gran parte del edificio.

En redes sociales, muchos usuarios han interpretado la lona como una provocación innecesaria en pleno centro de la capital, mientras otros la aplauden como una maniobra de marketing agresiva.

Buenos días, Madrid 👋 pic.twitter.com/TdKHPg8WXc — Kings League Spain (@KingsLeague) February 25, 2026

La elección de Gran Vía tampoco es casual, ya que se trata de uno de los escaparates más visibles de Madrid y cerca de una de las tiendas oficiales del club blanco en la capital de España.

De lejos

Esa expresión, la de "cono-cido" hace referencia a unas declaraciones de Piqué hacia Arbeloa en 2015. Tras una eliminación sonada del Madrid en Copa, el catalán puso un tweet al que respondió Arbeloa hablando de "amigos" y de 'El Club de la Comedia".

Cuando a Gerard Piqué le preguntaron si era amigo de Arbeloa, este respondió de la siguiente manera: "No lo considero mi amigo, quizás conocido. Cono...cido, no amigo".

Piqué, en el momento en el que dijo "Cono-cido"

A partir de entonces, ambos han deslizado en varias ocasiones que su relación no es buena. En 2017, Arbeloa declaró que "no me iría a comer con Piqué".

