Confirmado: Mbappé no jugará contra el Benfica y tiene una lesión en el ligamento de la rodilla izquierda

Real Madrid

Benfica

El Real Madrid afrontará la vuelta del playoff de la Champions League ante el Benfica sin su gran estrella. Kylian Mbappé está descartado para el partido de este miércoles debido a los problemas que arrastra en su rodilla izquierda y no será ni siquiera una opción en el banquillo.

La preocupación en el club blanco crece, porque la dolencia afecta al ligamento lateral externo y viene condicionando su temporada desde hace más de dos meses.

La información quedó sellada en las últimas horas por El Larguero de la Cadena SER, que confirmó que el francés no jugará ante el Benfica y que sufre una pequeña lesión en el ligamento lateral externo de la rodilla que le impide entrenarse con normalidad.

El programa nocturno de la emisora apuntó además que el jugador se probó en la sesión del martes y tuvo que detener el entrenamiento al notar de nuevo molestias en la misma zona afectada.

El origen de este problema se remonta al pasado 7 de diciembre, en un partido de Liga contra el Celta de Vigo. Entonces, una resonancia magnética realizada a finales de año detectó una lesión en el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda que requería varias semanas de reposo.

Sin embargo, la vuelta de Mbappé se aceleró para que pudiera disputar la final de la Supercopa de España frente al Barcelona, reapareciendo sólo once días después de aquel diagnóstico, muy por debajo del tiempo de recuperación recomendado.

Desde ese momento, la rodilla del delantero nunca ha terminado de responder. El francés se ha perdido ya varios partidos importantes, incluidos duelos de Champions y compromisos de Supercopa, y ha tenido que dosificar su presencia en La Liga con descansos puntuales para intentar contener el dolor.

Mbappé, en acción durante el entrenamiento de este martes del Real Madrid EFE

Mbappé lleva semanas jugando con molestias constantes y en un porcentaje de rendimiento muy inferior a su máximo, hasta el punto de que el cuerpo médico le ha recomendado parar para evitar un problema mayor.

La confirmación de su baja ante el Benfica llega después de un mensaje relativamente optimista de Álvaro Arbeloa en la previa. El técnico había destacado el esfuerzo del atacante y aseguró que estaba "preparado para jugar", poniendo en valor su compromiso con el equipo pese a no estar al cien por cien.

Sin embargo, el entrenamiento y las pruebas médicas han cambiado el escenario: el riesgo de agravar la lesión ha pesado más que la importancia del partido.

Ante Mourinho sin Mbappé

El duelo ante el conjunto portugués, dirigido por José Mourinho, se presenta ahora como un examen de madurez para el Madrid sin su referencia ofensiva. En el club se asume que, si el equipo logra clasificarse para octavos de final, será sin Mbappé sobre el césped.

A medio plazo, la incógnita se centra en si el francés podrá estar disponible para los próximos encuentros de Liga y, sobre todo, en cómo gestionar una rodilla que ya obligó a recortar plazos en invierno y que empieza a ser una amenaza real para el resto de la temporada e incluso para su preparación del Mundial de 2026