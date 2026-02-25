Castrilli, exárbitro argentino, sin filtros contra Vinicius: "Este humano provocador serial humilla y genera violencia"

El colegiado que llegó a pitar en el Mundial de 1998, que se disputó en Francia, ha cargado duramente contra Vinicius y la UEFA por la sanción que esta administró a Prestianni tras los incidentes que ocurrieron en la anterior jornada de Champions.

Mientras ejercía como árbitro, Javier Castrilli se ganó el apodo de 'El Sheriff' por su carácter y su firmeza. El argentino no ha tenido ningún reparo en apuntar de manera directa a los implicados.

Castrilli ha publicado en su cuenta de X comentarios extremadamente duros para describir todo lo que está ocurriendo con el caso Vinicius y Prestianni. Tanto criticando la actitud del jugador del Real Madrid como la sanción que ha puesto la UEFA a su compatriota argentino.

Humilla, basurea, denigra, genera violencia este humano provocador serial, amparado en la impunidad que le brindan los árbitros pusilánimes, para luego victimizarse en una defensa a manos de la imbecilidad humana. CRÉANLE A ESTE ENGENDRO DE LOS EXCESOS WOKE pic.twitter.com/MuRlysxb02 — Javier Castrilli (@castrillijavier) February 20, 2026

El mensaje no tardó en viralizarse en las redes sociales y el colegiado recibió duras críticas por las formas que empleó al referirse al jugador brasileño. Pero lejos de terminar ahí, el argentino volvió a cargar duramente cuando se conoció la sanción de la UEFA.

"¿Han sancionado a Prestianni sin pruebas? ¿A partir de ahora cualquiera puede acusar sin pruebas? Esa es la especie humana y el nivel de degradación que está sufriendo Europa...Le llegó al fútbol".

La situación de la sanción se ha vuelto insostenible para el colegiado que aprovechó otro comentario para volver a criticarla: "Dos burradas juntas de la UEFA, por un lado sanciona sin pruebas objetivas y, ampara la impunidad de la mofa y la incitación a la violencia producto de las provocaciones al público por parte de Vinicius".

Los mensajes no acabaron ahí, Castrilli siguió publicando: "Siguiendo la lógica implementada por la UEFA a partir de ahora los árbitros podrán expulsar del campo de juego a cualquier jugador acusado de haber insultado a un adversario... Tremenda burrada".

Por otro lado, el Benfica no ha permitido ningún tipo de preguntas sobre los presuntos insultos de su jugador a su segundo entrenador, Tralhao, en la rueda de prensa de antes del partido de vuelta de los playoffs de Champions.

Castrilli es frecuente en polémicas, ya se había visto envuelto en una denuncia a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), que es la encargada de organizar los campeonatos de Chile, por su despido como jefe de los árbitros del país.

El argentino no duda en ponerse en el centro de la polémica y pasar a ser el protagonista de ella. El árbitro que ejerció durante diez años en el fútbol, está usando su figura para atacar de manera dura todo lo que considera injusto en el mundo del fútbol.