Lila, cocinera: "Vinicius come cada día arroz con frijoles negros y carne; el secreto es la cocción lenta con cacao amargo"

El arroz con frijoles negros y carne, el plato favorito de Vinicius

Total: 2 min

Comensales: 4

El año 2026 está siendo muy completo para Vinicius Jr. en el Real Madrid, con cifras de gol y asistencia que lo consolidan como uno de los mejores jugadores del mundo.

Pero cuando le preguntan por su comida favorita, el brasileño no habla de ningún restaurante de moda en Madrid, sino del plato que le espera cada día al llegar a casa.

Así que, aprovechemos esa confesión para replicar en nuestra cocina un clásico de la gastronomía brasileña: el arroz con frijoles negros y filetes de carne.

Una receta cuyo verdadero secreto está en la cocción lenta de los frijoles con un toque de cacao amargo que oscurece el guiso y le da un sabor profundo, tal y como enseña la cocinera brasileña Lila Marinho en su canal de YouTube.

También podría hacerse con frijoles negros de bote para reducir el tiempo de preparación a menos de una hora, aunque la versión con frijoles secos aporta una textura y un sabor mucho más auténticos.

El plato que Vinicius come cada día

En una entrevista con The New York Times, Vinicius Jr. desveló cuál es su plato favorito por encima de cualquier otro: "Mi tía me lo prepara a diario; es típico de Brasil, el arroz con frijoles negros y filetes". No es un capricho esporádico, sino su base alimentaria, la comida con la que creció en São Gonçalo y la que sigue pidiendo ahora en Madrid.

Vinicius, en el banquillo del Real Madrid REUTERS

La receta que propone Lila Marinho es como el guiso que se cocina en cualquier hogar brasileño: un plato contundente de frijoles negros cocidos a fuego lento con carne de cerdo, acompañados de arroz blanco suelto y hojas verdes salteadas. Un plato humilde que, según la propia cocinera, "te trae al hogar".

Se trata de una comida saciante, rica en proteínas y perfecta para alimentar a una familia entera, pues funciona igual como almuerzo de fin de semana que como cena reconfortante tras un día largo.

Ingredientes Frijoles negros secos, 500 g (remojados 30 min)

Filetes de cerdo (pechito o costillas), 650 g

Panceta en tiras, 200 g

Chorizo ahumado tipo calabresa (o rosca polaca), 400 g

Cebolla grande, 1 ud

Ajo, 4 dientes

Hojas de laurel, 2 ud

Cacao amargo en polvo, 1 cucharada sopera

Aceite de oliva, cantidad necesaria

Sal, al gusto

Arroz blanco, 2 tazas

Agua, 3 tazas (para el arroz)

Hojas de acelga (o col rizada), 1 manojo

Manteca, 2 cucharadas

Ajo deshidratado, al gusto

Naranjas en rodajas (para acompañar, opcional) Paso 1 Lavamos los frijoles negros y los dejamos en remojo durante 30 minutos -no más, para que no pierdan el color oscuro que buscamos-. Los cocemos en olla a presión cubiertos de agua, con dos o tres dedos por encima, durante 30 minutos. Paso 2 Mientras tanto, doramos los filetes de cerdo con un chorrito de aceite en otra olla. Los cubrimos de agua, tapamos y dejamos cocer a fuego medio unos 30 minutos hasta que estén tiernos. Paso 3 En una sartén aparte, salteamos la panceta cortada en dados junto con el chorizo ahumado en rodajas hasta que queden bien dorados por fuera. Paso 4 En una olla grande, juntamos los frijoles cocidos, la carne de cerdo, la panceta, el chorizo y las hojas de laurel. Mezclamos bien, añadimos agua si fuera necesario y dejamos reposar. Lo ideal es preparar la feijoada la víspera para que los sabores se integren, como recomienda Lila Marinho: "Siempre hacemos la feijoada un día antes de comerla, eso marca la diferencia". Paso 5 Al día siguiente -o tras al menos una hora de reposo-, calentamos el guiso a fuego lento. Disolvemos una cucharada de cacao amargo en media taza de agua caliente y lo incorporamos: este es el secreto de familia de Lila, que oscurece el color del guiso sin alterar su sabor. Paso 6 Sofreímos la cebolla picada con un hilo de aceite hasta que esté transparente. Añadimos el ajo picado y dividimos el sofrito: la mitad va al guiso de frijoles y la otra mitad la usamos para saltear el arroz antes de cocerlo con el agua y una pizca de sal. Paso 7 Salteamos las hojas de acelga cortadas en tiras finas con manteca y ajo deshidratado durante apenas dos minutos, hasta que cambien de textura pero conserven su firmeza. Paso 8 Servimos en plato hondo: una base de arroz blanco suelto, una generosa porción de frijoles con carne por encima, las hojas salteadas al lado y unas rodajas de naranja como guarnición fresca, tal y como se come en cualquier mesa brasileña.

Un plato con raíces y mucha proteína

Desde el punto de vista nutricional, esta receta es una combinación potente de proteínas animales y vegetales, hidratos de carbono complejos y fibra.

Los frijoles negros aportan entre 8 y 9 gramos de proteína por cada 100 gramos cocidos, además de hierro, ácido fólico y una cantidad notable de fibra que favorece la saciedad y el tránsito intestinal.

Al combinarlos con el arroz, se completa el perfil de aminoácidos esenciales, algo que la tradición brasileña lleva haciendo por instinto desde hace siglos.

La carne de cerdo y el chorizo suman proteína de alto valor biológico y grasa que convierte al plato en un combustible de larga duración, ideal para deportistas con alto gasto energético como Vinicius, que en una entrevista reciente con Ibai Llanos reconoció:

"Tengo un nutricionista que me organiza todas las comidas; cuando me siento a la mesa, solo como lo que me ponen".

El cacao amargo, el ingrediente sorpresa de la receta, aporta flavonoides con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias sin sumar azúcares, demostrando que a veces los secretos de familia funcionan mejor que cualquier suplemento.