Confirmada la lesión de Dani Ceballos: lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha

Dani Ceballos acumula un nuevo contratiempo. El centrocampista del Real Madrid acabó el encuentro ante Osasuna con molestias, y tras las pruebas realizadas hoy por el departamento médico se le ha detectado una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha.

El utrerano estará varias semanas fuera de los terrenos de juego, aunque el club blanco no ha especificado en el comunicado el tiempo que su jugador estará alejado de la dinámica del equipo.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Ceballos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de evolución", reza el comunicado del Real Madrid.

Ceballos se convirtió en uno de los protagonistas del partido ante Osasuna, aunque no de la forma en la que le gustaría. Con 1-1 en el marcador y ya en el tiempo de añadido, perdió el balón que acabaría propiciando el segundo gol del equipo navarro.

Tras el partido, el jugador se disculpó a través de sus redes sociales por su acción. "Asumo mi responsabilidad", escribió.

El andaluz, que saltó al campo en el minuto 82 en lugar de Arda Güler, no está pasando por su mejor momento en el Madrid. No está contando con muchos minutos y en los pocos que está teniendo no está siendo decisivo para el conjunto blanco.

En las últimas semanas había lanzado mensajes enigmáticos a través de sus redes. Ahora, tras el fallo de ayer y la lesión, al jugador le toca trabajar para darle la vuelta a esta situación

Desde la llegada de Arbeloa al banquillo tras la Supercopa de España, Ceballos apenas ha visto incrementada su participación en el equipo. En los diez partidos que lleva el salmantino al frente del equipo, el mediocentro se ha quedado sin jugar en la mitad de ellos.

Ni siquiera en la eliminatoria de Copa del Rey ante el Albacete dispuso de minutos. En total, 144 minutos de más de 900 disputados. Es decir, poco más de un 10% de lo jugado desde la llegada de Arbeloa.