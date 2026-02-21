Andrés Simón, chef: "El plato favorito de Messi es la milanesa y el secreto está en la salsa con un toque generoso de pimienta"

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 4

Lionel Messi ha ganado prácticamente todo lo que existe en el fútbol profesional: ocho Balones de Oro, una Copa del Mundo, dos Copas América y cuatro Champions League.

Pero cuando le preguntan por su comida favorita, el argentino no menciona ningún restaurante caro de Miami ni un chef de varias estrellas Michelin, sino las milanesas a la napolitana que le prepara su madre, Celia Cuccittini, en la cocina de toda la vida.

Así que, aprovechemos que el creador gastronómico Andrés Simón -más conocido como Las Recetas de Simón, con más de 7 millones de seguidores en Instagram y casi 4 millones de suscriptores en YouTube- recreó este plato en sus redes, para animarnos a replicar en casa la milanesa que acompaña a Messi desde que era niño en Rosario.

Una receta sencilla cuyo verdadero secreto está en la salsa de tomate casera con un toque generoso de pimienta, tal y como desveló la propia Celia en un vídeo grabado por su nieto Tomás Messi.

La fama de este plato ha llegado tan lejos que el restaurante The Amalfi Llama, en Miami, sirve la llamada MilaMessi: una versión elaborada con la receta que Celia enseñó personalmente al chef del local, Alejandro Porvén.

Pero la versión casera original es mucho más accesible y solo necesita ingredientes de cualquier supermercado.

Las milanesas napolitanas de la madre de Messi

En una entrevista con el diario Olé en 2021, Messi explicó qué tienen de especial las milanesas de su madre frente a cualquier otra: "La salsa quizás, que va arriba. No sé, comí muchísimas muy buenas, pero debe ser porque fue la primera, la que comí siempre en mi casa. Hubo otros que las probaron y terminan diciendo que es verdad".

Lo que convierte a esta milanesa napolitana en algo diferente no es un ingrediente exótico, sino el mimo de una salsa de tomate con cebolla y pimienta que cada familia argentina ajusta a su gusto y que, en el caso de los Cuccittini, lleva un extra de pimienta como seña de identidad.

Ingredientes 4 filetes de ternera finos (nalga o bola de lomo), sin grasa

2 huevos

Pan rallado (cantidad suficiente)

200 g de tomate triturado

1 cebolla cortada en tiras finas

Mozzarella o queso para fundir (4 lonchas generosas)

Orégano seco

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta (generosa)

Una pizca de azúcar (opcional, para corregir acidez)

Patatas fritas para acompañar Paso 1 Retiramos la grasa de los bordes de los filetes, los salpimentamos bien por ambos lados y los sumergimos en huevo batido. Dejamos marinar unos minutos para que la carne quede más tierna, tal y como hace Celia en el vídeo de su nieto. Paso 2 Empanamos cada filete en pan rallado, presionando con las manos para que se adhiera bien, y retiramos el exceso. Colocamos las milanesas en una bandeja de horno ligeramente aceitada y añadimos un chorrito de aceite por encima. Paso 3 Horneamos a 200 °C hasta que estén doradas por un lado, les damos la vuelta y aprovechamos para preparar la salsa mientras se terminan de hacer. Paso 4 Para la salsa, sofreímos la cebolla en tiras finas con aceite de oliva, añadimos el tomate triturado, sal y una buena cantidad de pimienta -el toque secreto de Celia-. Dejamos reducir a fuego medio unos 15 minutos y rectificamos con una pizca de azúcar si fuera necesario. Paso 5 Cubrimos cada milanesa con la salsa de tomate, colocamos encima las lonchas de queso y espolvoreamos orégano. Gratinamos en el horno 5 minutos hasta que el queso se funda y se dore ligeramente. Paso 6 Servimos de inmediato acompañadas de patatas fritas, como se hace en cualquier mesa argentina y como las disfruta Messi cada vez que vuelve a casa.

Por qué funciona este plato

La milanesa napolitana combina proteína de alto valor biológico procedente de la ternera con hidratos de carbono del empanado y licopeno del tomate, un potente antioxidante que se absorbe mejor tras la cocción.

El queso fundido aporta calcio y el conjunto ofrece un plato muy calórico y reconfortante, pensado originalmente para alimentar a familias numerosas con ingredientes económicos.

No es un plato de dieta estricta, pero sí el tipo de comfort food con raíces argentinas que ha acompañado a Messi desde la infancia hasta convertirse en leyenda.