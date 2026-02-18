Vinicius reacciona tras el episodio racista en Lisboa: "Nada de lo que ha pasado hoy es nuevo en mi vida"

Vinicius no se calló después del episodio racista vivido en el campo del Benfica con el jugador Prestianni. El futbolista brasileño denunció insultos racistas por parte del futbolista argentino en la segunda parte del partido de Champions League, algo ante lo que el árbitro tuvo que activar el protocolo antirrascista.

No habló en zona mixta el delantero, pero sí que escribió unas líneas en sus redes sociales para desahogarse y explicar lo sucedido.

Tachó de "racista" a Prestianni y le llamó "cobarde". Hizo énfasis en el hecho de que el jugador del Benfica se tapó la boca con su camiseta para insultarle, pero también lamentó que no se tomaran medidas mucho más duras.

"Tienen a su lado la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigar", escribió visiblemente enfadado Vinicius, que denunció que el jugador del Benfica le había llamado "mono".

Además, Vinicius lamentó "un protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada", en referencia a los minutos en los que estuvo parado el encuentro.

Vinicius se va en velocidad ante Prestianni. REUTERS

Pero sobre todo criticó que no es la primera vez que le sucede esto en su vida. "Nada de lo que ha pasado hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi familia", finalizó, además de mostrar su incredulidad por haber visto una tarjeta amarilla por el simple hecho de haber celebrado su gol en el Estadio da Luz.

Comunicado íntegro de Vinicius

"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ha pasado hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi familia. Me sacaron una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender por qué. Por otro lado, fue un protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares tienen que ser sobre el Real Madrid, pero es necesario".