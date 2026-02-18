Mourinho, técnico del Benfica: "Mi hijo hizo unos análisis del equipo y les dije a mis asistentes que les iba a quitar el puesto"

José Mourinho convirtió a su hijo en personaje de vestuario mucho antes de aterrizar en el banquillo del Benfica, y una frase -"Mi hijo hizo unos análisis del equipo y les dije a mis asistentes que les iba a quitar el puesto"- nace justamente de esa relación entre familia, táctica y relato público que siempre le ha acompañado.

La anécdota se remonta a su etapa en el Manchester United, cuando el portugués vivía una temporada tensa, con dudas sobre su proyecto y un rendimiento irregular en la Premier League.

En ese contexto, Mourinho decidió abrir todavía más el círculo de confianza e integrar a su hijo José Mario Jr., entonces adolescente, en la dinámica del cuerpo técnico de Old Trafford.

El hijo del técnico, que se había formado como portero en las categorías inferiores del Fulham, empezó a frecuentar el banquillo del United y a participar en tareas de observación y estudio de partidos.

Dejó de ser solo el chico que celebraba los títulos con su padre en el césped para convertirse en un colaborador más en la sala de vídeo, pendiente de datos, patrones de juego y debilidades del rival.

José Mourinho, en el banquillo del Benfica Reuters

En una entrevista con la televisión portuguesa, Mourinho contó que, en medio de una mala racha, su hijo apareció con un informe propio sobre el rendimiento del equipo, elaborado por iniciativa propia al ver la situación que atravesaba su padre.

Orgulloso y provocador, enseñó aquel trabajo a sus asistentes: "Es algo que solo saben ellos. En un periodo de malos resultados, un día se le ocurrió elaborar unos análisis de mi equipo, obviamente estaba sufriendo porque a su padre no le estaban yendo bien las cosas".

"Creo que habíamos perdido contra el Watford y el Manchester City y apareció con las estadísticas del equipo. Se las enseñé a mis asistentes y les dije: 'Tened cuidado porque un día este chico ocupará vuestros puestos", añadió.

La frase funciona en varios niveles: exhibe la obsesión familiar por el detalle táctico, refuerza la figura del hijo como posible heredero futbolístico y, a la vez, sirve para meter presión a su propio staff bajo el paraguas del humor.

Es también una forma de subrayar que, alrededor de Mourinho, nadie -ni siquiera sus ayudantes de confianza- tiene un puesto garantizado si no aporta ideas nuevas y capacidad de análisis.

Con el tiempo, la figura de José Jr. ha quedado envuelta en el debate sobre los llamados "nepo babies" del fútbol, los hijos de grandes entrenadores o exjugadores que crecen en la élite al calor del apellido.

Lejos de la exposición constante, el hijo de Mourinho ha optado por un perfil bajo, pero aquella escena en el United se sigue rescatando como el primer gran guiño público a una carrera que, si se confirma algún día en los banquillos o en la sala de análisis, nació en casa del actual técnico del Benfica, delante de una pantalla.