Mbappé pide a la UEFA que prohíba a Prestianni volver a jugar la Champions por los insultos racistas hacia Vinicius

Kylian Mbappé convirtió el Benfica - Real Madrid en un altavoz contra el racismo al señalar públicamente a Gianluca Prestianni tras el presunto insulto a Vinicius Jr. en el estadio Da Luz.

El francés, que ya había sido uno de los primeros en encarar al argentino sobre el césped, trasladó después su indignación a la zona mixta y reclamó una respuesta contundente de la UEFA.

El partido, resuelto con un 0-1 y un gol del propio Vinicius, quedó completamente eclipsado por un episodio que detuvo el juego casi diez minutos y activó el protocolo antirracista de la Champions.

Mbappé explicó que escuchó cómo el dorsal 25 del Benfica -evitó decir su nombre durante toda su declaración- llamaba "mono" a su compañero hasta en cinco ocasiones, tapándose la boca con la camiseta para evitar que se le leyera los labios.

La estrella del Real Madrid insistió en que los jugadores tienen la responsabilidad de dar ejemplo porque "el mundo" los está mirando y subrayó que la Champions es la competición que soñaba de niño, precisamente por lo que supone para millones de aficionados.

Mbappé pide a UEFA que prohiba a Prestianni volver a jugar la Champions por los presuntos insultos racistas a Vinicius

En su relato, diferenció claramente entre un país y su afición, a la que exculpó por desconocer lo ocurrido, y la conducta individual que considera intolerable.

Su discurso tuvo dos ejes: la defensa cerrada de Vinicius y la exigencia de sanciones ejemplares. Mbappé fue muy explícito al asegurar que "este chico no debe volver a jugar la Champions League" y que "no podemos aceptar que un jugador que disputa la máxima competición de Europa se comporte así".

Remarcó además que, como vestuario, estaban preparados para abandonar el campo y que regresaron porque decidieron seguir la voluntad del propio Vinicius, a quien transmitió que cualquier decisión se tomaría "como equipo".

Para el francés, en Lisboa pasaron "cosas mucho más importantes que el fútbol", por encima incluso del resultado y de la clasificación europea.

El delantero también mostró preocupación por la edad de Prestianni, al considerar más grave que un jugador tan joven reproduzca este tipo de comportamientos. En su análisis, alertó del riesgo de que estos actos se normalicen si las instituciones no actúan con firmeza.

Por eso apeló directamente a la UEFA, a la que pidió "intervenir" y proteger la imagen de la Champions con una investigación y una sanción acorde a la gravedad de los hechos.

Mientras el organismo continental estudia el caso, las palabras de Mbappé han fijado la posición del vestuario del Real Madrid: tolerancia cero ante el racismo y apoyo incondicional a Vinicius dentro y fuera del campo