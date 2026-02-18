La casa de Vinicius, 25 años, en una lujosa zona de Madrid: 2.500 m2, tiene pista de pádel y perteneció a Sergio Ramos

Fotomontaje de Vinicius y su casa en una lujosa zona de Madrid

Vinicius Jr. ha convertido su hogar en Madrid en el reflejo perfecto de su estatus en el fútbol y de su modo de vida fuera del césped.

El delantero brasileño reside en una exclusiva mansión de unos 2.500 metros cuadrados en La Moraleja, una de las zonas residenciales más caras de España, en una casa que en su día fue propiedad de Sergio Ramos y Pilar Rubio.

La elección del enclave no es casual: La Moraleja, al norte de la capital, es desde hace décadas refugio de empresarios, celebridades y futbolistas, con seguridad extrema, amplias parcelas y accesos rápidos al centro de Madrid y a la ciudad deportiva del Real Madrid.

En ese contexto, la vivienda de Vinicius destaca incluso dentro del altísimo nivel de la urbanización, tanto por dimensiones como por equipamiento.

El chalet se asienta sobre una gran parcela ajardinada que rodea la casa y que el jugador ha ido adaptando a su estilo de vida.

Vinicius celebra uno de sus goles con el Real Madrid Reuters

En un reciente vídeo con Ibai Llanos, el propio Vinicius desveló que ha instalado una pista de pádel en el jardín, una afición que ha incorporado a su rutina como complemento lúdico y deportivo a los entrenamientos con el Real Madrid.

Esa pista de pádel convive con otras instalaciones de ocio ya presentes en la propiedad, como una gran piscina exterior, otra zona acuática interior y amplios espacios al aire libre pensados para barbacoas, reuniones con amigos y actividades al sol.

El resultado es un entorno en el que el futbolista puede entrenar, desconectar y socializar sin necesidad de salir de casa, con la privacidad que ofrece un recinto de este tipo.

En el interior, la vivienda mantiene la línea de lujo contemporáneo que ya se conocía de la etapa de Sergio Ramos.

Distribuida en varias plantas, alberga en torno a siete habitaciones y numerosos baños, con estancias muy espaciosas, grandes ventanales y una decoración moderna que combina tonos neutros con detalles más personales del brasileño.

No faltan los espacios específicos para el día a día de una estrella de élite: gimnasio privado, sala de cine, zona de juegos, posibles áreas de trabajo y un garaje capaz de albergar varios coches de alta gama.

Todo está concebido para que el jugador pueda mantener sus rutinas físicas, disfrutar del tiempo libre y proteger su intimidad.

El pasado de la casa añade otro punto de interés. Antes de Vinicius, allí vivió el ex capitán del Real Madrid con su familia, lo que refuerza la idea de una propiedad ligada a la historia reciente del club.

El relevo residencial simboliza, en cierto modo, el cambio de generación en el vestuario blanco: del liderazgo veterano de Ramos al papel protagonista del brasileño, hoy una de las grandes figuras del proyecto.

Con solo 23 años, Vinicius ha encontrado en esta mansión de La Moraleja un refugio a la altura de su impacto deportivo. Un lugar donde combinar descanso, entrenamiento y ocio -con el pádel como nuevo centro de su jardín- mientras su vida profesional continúa ligada al foco permanente del Santiago Bernabéu.