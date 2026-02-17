Vinicius encarrila el pase del Real Madrid en Champions ante el Benfica en medio de un nuevo episodio de racismo

Vinicius discute con el árbitro del partido ante el Benfica instantes antes de denunciar insultos racistas. REUTERS

El futbolista brasileño fue el autor del único gol del partido. En la celebración del tanto, denunció insultos racistas de Prestianni, y el encuentro estuvo detenido más de diez minutos.

Benfica

Real Madrid

Ganó el Real Madrid en la ida del playoff de la Champions ante el Benfica, pero el fútbol casi volvió a ser lo de menos. El definitivo gol de Vinicius desencadenó una lamentable cadena de sucesos que terminó en unos supuestos -e indemostrables- insultos racistas de Prestianni al brasileño. [Así vivimos la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions League]

El partido llegó a estar más de diez minutos detenido en la segunda parte con Vinicius saliendo del campo y negándose a jugar. "Me ha llamado mono", le dijo al árbitro Letexier, que no dudó en activar el protocolo antirracista. Una vergüenza ante los ojos de toda Europa.

En medio del lío, el golazo de Vinicius, doblemente protagonista, sirvió para desequilibrar la balanza en un partido igualado y darle tranquilidad al Real Madrid de cara al partido de vuelta. El Bernabéu dictará sentencia, pero lo hará sin Mourinho en el banquillo, que fiel a su cita con el lío terminó expulsado.

Mourinho habla con Vinicius cuando el brasileño amenaza con irse del campo por unos insultos racistas. REUTERS

El Madrid, de menos a más

Tenía una doble obligación el Real Madrid en su visita a Lisboa. Por un lado, la de espantar todos los fantasmas después de su última visita al Estadio da Luz. Por otro, el de reafirmarse en la mejoría de su juego, esa que parece venir experimentando a trompicones en las últimas semanas.

Avisado estaba el equipo de Arbeloa de lo que podía pasar en Portugal, pero en los primeros minutos de nuevo el Benfica le puso un par de puntos más de intensidad al partido. No se puede decir que el Real Madrid fuera arrolado en este inicio, ni mucho menos, pero enseguida los blancos vieron claro que tenían que igualar las fuerzas en este sentido.

Tira la diagonal.

Encara a su par.

La pone en la escuadra.



QUÉ GOL DE VINICIUS JR ✨.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/emPmoeqF7s — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 17, 2026

No tardó en despertar el conjunto español. Antes de los diez primeros minutos llegó el primer acercamiento peligroso por el área de Trubin, el héroe local hace apenas unos días. En una jugada por el costado izquierdo, Camavinga la puso atrás buscando a Mbappé. Allí apareció puntual su compatriota para, con la pierna derecha, disparar a las manos del guardameta del Benfica.

Los portugueses seguían tratando de meterle una buena dosis de energía al encuentro, quizás sabiendo que esa podía ser su única arma ante un Real Madrid que ya venía con la lección aprendida.

Al cuarto de hora llegaron momentos de cierto agobio para los de Arbeloa. Primero Prestianni, protagonista lamentable poco después, estuvo a punto de rematar en el punto de penalti un balón que quedó botando.

Vinicius se va en velocidad ante Prestianni. REUTERS

Acto seguido, un cabezazo de Araújo fue a parar a las manos de Courtois tras el saque de un córner. En la siguiente jugada, Dedic obligó de nuevo al portero belga a emplear sus guantes. Tres llegadas consecutivas para los portugueses.

No se aculó el Real Madrid. Poco después un disparo de Arda Güler puso a prueba a Trubin, y poco después Vinicius rozó el gol en una de las más claras de todo el encuentro. El brasileño recibió el pase de Arnold y, a la media vuelta, cruzó en exceso dentro del área.

El partido no tenía un claro dominador. Nadie era capaz de gobernar en el centro del campo, y eso permitía vivir en una constante incertidumbre. Difícil de predecir por dónde podían ir los siguientes minutos.

Mbappé ejecuta un pase en el partido ante el Benfica. REUTERS

En este desconcierto global, Aursnes lo intentó para el Benfica con un disparo exterior que obligó a Courtois a lucirse. Increíble parada del meta belga, que tuvo que recular y metió una mano abajo increíble para salvar a su equipo.

Los últimos minutos del primer acto sí que se convirtieron en dominio blanco. Incontestable. Primero el Real Madrid estuvo a punto de bordar el futbol en una jugada entre Carreras, Vinicius y Mbappé.

Mbappé se lamenta de una ocasión fallada en el Estadio da Luz. REUTERS

El lateral subió por la banda y conectó con Vinicius que, en el primer palo y al primer toque, dejó de espuela para la llegada de Mbappé desde la segunda línea. De cara y con la portería en el punto de mira, el zurdazo se marchó por encima.

Al filo del descanso, Mbappé rozó el primero tras la asistencia de Camavinga, pero su disparo se topó con una intervención estelar de Trubin. Porterazo. Y de nuevo el guardameta del Benfica salvó a los suyos tras el tiro de Arda Güler.

Protocolo antirrascismo activado

En la segunda mitad, lamentablemente el fútbol pasó casi a un segundo plano. Europa entera vio cómo el partido se paraba en seco por la activación del protocolo antirracista.

Todo comenzó con el gol del Real Madrid. A los pocos minutos de la reanudación, Vinicius acudió al rescate del conjunto blanco para anotar uno de sus mejores goles de siempre con el conjunto merengue.

Vini se fue por el costado izquierdo, entró en el área escorado hacia la banda y, como ha hecho otras tantas veces con menos suerte, levantó la cabeza buscando la escuadra contraria.

Se detiene el Benfica - Real Madrid por protocolo de racismo.



Vinicius le ha trasladado al árbitro ataques verbales por parte de Prestianni.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/JNSzTXxcrn — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 17, 2026

Esta vez operó con una precisión de cirujano. Armó su pierna derecha, el balón cogió la curva perfecta y la estirada de Trubin quedó en algo inútil. Un gol precioso para poner en ventaja al Real Madrid en el Estadio da Luz.

Con la celebración, se desató el huracán. Vinicius se fue a festejar el gol al córner y echó uno de sus habituales bailes. Aquello no le sentó nada bien a la afición portuguesa, que le lanzó de todo al futbolista brasileño.

Vinicius ejecuta el disparo del gol ante el Benfica. REUTERS

Para secundar a su afición, varios jugadores del Benfica acudieron también a la celebración de Vinicius para recriminarle su efusividad al delantero brasileño. La tangana se desató. Llegaron los empujones, los gritos, y también los insultos racistas. Al menos eso es lo que denunció Vini.

En plena conversación acalorada con Prestianni, el argentino se tapó la boca con la camiseta para decir algo y, acto seguido, Vinicius salió corriendo en dirección al árbitro para denunciar unos graves insultos. "Me ha llamado mono", comentó el autor del único gol.

No vaciló Letexier en cruzar los brazos y activar el protocolo antirrascismo inmediatamente. Vinicius, indignado, se marchó del campo. Decían los jugadores del Real Madrid que se iban del césped en señal de protesta, y se armó la 'marimorena'. "Eres un puto racista", le dijo varias veces Mbappé a Prestianni.

Vinicius, víctima de presuntos insultos racistas por parte de Prestianni. Reuters

Mourinho en el banquillo del Real Madrid, Arbeloa entrando en el campo, una expulsión para el banquillo del Benfica... Y mientras tanto, Vinicius sentándose en el banquillo. No quería volver.

Lo que salió por la boca de Prestianni sólo lo saben él y Vinicius, pero el hecho de taparse la boca expresamente en ese momento delató al jugador del Benfica. No quedaron pruebas, así que no se pudo parar definitivamente el partido, pero el argentino quedó retratado.

Tras el jaleo monumental se reanudó el juego, pero el partido ya estaba marcado. También caliente. Y si no que se lo digan a Mourinho, que no pudo templar los nervios y fue expulsado poco después. No habrá reencuentro con el Bernabéu, no podrá volver a sentarse en el banquillo.

Vinicius, en el banquillo. REUTERS

No hubo demasiado más hasta el final. El Benfica quiso arreglar el desaguisado y para viajar a Madrid con más esperanzas, pero sus escasos intentos fueron inútiles.

El Real Madrid espantó los males de hace unas semanas y pone un pie en los octavos de final de la Champions. Tan sólo le queda finiquitar los deberes en el Bernabéu la semana que viene.



Benfica 0 - 1 Real Madrid

Benfica: Trubin; Dedic, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; Schjelderup (Ríos, min 73), Aursmes, Barreiro; Rafa Silva (Sudakov, min 73), Prestianni, Pavlidis



Real Madrid: Courtouis; Trent, Rüdiger, Huijsen, Álvaro Carreras (Carvajal min 98); Arda Güler (Brahim min 86), Valverde, Tchouaméni, Camavinga (Pitarch, minu 93); Vinicius y Mbappé.



Gol: 0-1, min. 49 :Vinicius.



Árbitro: François Letexier (Francia). Amonestó a Vinicius y Mbappé del Madrid y a Prestianni del Benfica. Expulsó al técnico del Benfica Mourinho.



Incidencias: Partido de ida del 'playoff' de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el Estádio da Luz de Lisboa ante 65.000 espectadores