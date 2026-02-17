Trent Alexander-Arnold (27), futbolista del Real Madrid, sobre sus inversiones en la F1: "No podía dejar pasar la ocasión"

Trent Alexander-Arnold ya no es solo uno de los laterales más influyentes del fútbol europeo: a sus 27 años, el inglés también se ha consolidado como un perfil cada vez más sofisticado en el mundo de la inversión deportiva.

Su entrada en el capital de Alpine, equipo de Fórmula 1, le sitúa en la nueva generación de futbolistas que miran más allá del césped y usan su primer gran contrato para posicionarse en negocios con potencial de crecimiento global.

El movimiento se gestó en 2023, cuando el fondo Otro Capital lideró una inyección de 200 millones de euros en Alpine Racing, operación que supuso la compra de un 24% de las acciones y valoró al equipo en torno a 900 millones de dólares.

A ese vehículo se fueron sumando nombres de peso del deporte y el entretenimiento, desde Patrick Mahomes y Travis Kelce hasta Rory McIlroy o Anthony Joshua, y entre ellos apareció también Alexander-Arnold, que decidió entrar junto a su hermano Tyler como inversores estratégicos.

En paralelo a su aterrizaje en el Real Madrid, con un contrato hasta 2031 y un salario que le coloca en el escalón alto de la plantilla blanca, el lateral ha construido un discurso muy medido sobre cómo entiende el dinero y el legado profesional.

Gonzalo señala a Trent tras su asistencia en el 1-0 contra la Real Sociedad Reuters

Lejos de la ostentación, sus mensajes públicos insisten en conceptos como trabajo en equipo, presión competitiva y planificación a largo plazo, trasladando a los negocios la misma exigencia que le ha llevado a la élite en el fútbol.

Cuando se oficializó su incorporación al grupo de inversores de Alpine, Alexander-Arnold dejó claro que no se trataba de una aventura pasajera. "Estoy emocionado de unirme al grupo de Otro Capital como inversor en Alpine F1 junto con mi hermano Tyler", explicó entonces, subrayando que su vínculo con la categoría viene de años como aficionado en los circuitos.

En esa misma línea, destacó que le atrae el entorno "de alta presión del paddock" y que ha podido comprobar "lo increíblemente impresionante que es el equipo Alpine", una forma de reforzar que no entra a ciegas en un proyecto que desconoce.

Más allá del componente emocional, el internacional inglés enmarcó su apuesta en una visión muy concreta del momento que vive el 'Gran Circo'.

"Nuestro objetivo común como grupo de inversión es ayudar a contribuir a su continuo éxito en la parrilla, en un momento en el que la F1 está experimentando un crecimiento increíble como deporte", afirmó.

"Como futbolista, entiendo la importancia del trabajo en equipo, la innovación y la determinación para alcanzar los objetivos", añadió, trazando un paralelismo directo entre el vestuario del Bernabéu y el garaje de Enstone.

La frase que mejor resume su forma de entender este salto a la F1 tiene mucho que ver con la oportunidad de negocio. "La oportunidad de invertir estratégicamente con Otro Capital en Alpine era una ocasión que no podía dejar pasar", reconoció.

En un momento en el que su carrera deportiva está en pleno pico con el Real Madrid, Alexander-Arnold se proyecta así como un futbolista-inversor que ya piensa en cómo colocar su dinero en activos con recorrido más allá de los 90 minutos