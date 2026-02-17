Pedri (23), futbolista del Barça, compra un hotel de 3 estrellas en Madrid: 41 habitaciones y junto al futuro circuito de F1

Pedri antes de un partido con el FC Barcelona Europa Press

Pedri sigue dando pasos para construir un patrimonio más allá del fútbol y su último movimiento le lleva directamente a Madrid.

El centrocampista del Barça, de 23 años, ha incorporado a su cartera un hotel de 3 estrellas en la capital, un establecimiento de 41 habitaciones situado a pocos minutos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y del recinto ferial de IFEMA, epicentro del futuro circuito urbano de Fórmula 1.

El activo en cuestión es el Hotel Villa de Barajas, un edificio de varias plantas especializado en un cliente muy concreto: viajeros de negocios, asistentes a ferias y pasajeros que hacen escala rápida en la ciudad.

El establecimiento ofrece habitaciones funcionales, desayuno bufé, recepción 24 horas y los servicios básicos que busca quien prioriza la ubicación sobre el lujo.

Sus 41 cuartos, repartidos en un inmueble compacto, se benefician de una conexión directa con el aeropuerto y de la cercanía al nodo de transporte que se ha creado en torno a IFEMA.

La sociedad de Pedri

La operación se articula a través de Pedrineta S. L., la sociedad que el futbolista constituyó en 2023 para canalizar sus inversiones inmobiliarias.

La fachada del Hotel Villa de Barajas, adquirido por el futbolista Pedri

En estos dos años, la empresa ha ido reforzando su capital social hasta superar los 4,2 millones de euros, cifra que da una idea de la dimensión del proyecto pero que no equivale necesariamente al precio pagado por este hotel en concreto.

Lo que sí refleja es la apuesta decidida del jugador por consolidar una estructura empresarial propia, con foco en ladrillo y gestión de activos turísticos.

El Gran Premio de España

El movimiento llega en un momento clave para el negocio hotelero madrileño y para la zona en la que se ubica el hotel.

El nuevo Gran Premio de España de Fórmula 1, que Madrid acogerá a partir de 2026 con un trazado híbrido alrededor de IFEMA y Valdebebas, convertirá este entorno en uno de los puntos calientes de la ciudad durante al menos diez años.

La demanda de alojamiento en las inmediaciones ya se está activando con la venta de paquetes que combinan entrada y hotel, y firmas como Match Hospitality han firmado acuerdos millonarios para explotar la hospitalidad vinculada al circuito.

En ese contexto, disponer de un hotel a escasos minutos del recinto ferial sitúa a Pedri en una posición estratégica de cara al desembarco masivo de aficionados que se espera cada septiembre.

El Villa de Barajas puede convertirse en una opción recurrente para quienes busquen dormir cerca del trazado y del aeropuerto, con la ventaja añadida de estar bien conectado con el centro de la ciudad.

La compra de este hotel en Madrid se suma a otras operaciones recientes del canario en el sector turístico, como la adquisición de un inmueble singular en su tierra natal para transformarlo en alojamiento boutique.

Lejos de limitarse a acumular viviendas de lujo, Pedri está tejiendo un pequeño grupo de activos con lógica de negocio: establecimientos con ubicación estratégica, tamaño manejable y potencial de revalorización ligado a grandes proyectos, como el nuevo circuito de Fórmula 1 de la capital.