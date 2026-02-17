Vinicius denunció insultos racistas de Prestianni y el partido entre el Benfica y el Real Madrid se paró casi 10 minutos

Benfica

Real Madrid

François Letexier se ha visto obligado a activar el protocolo antirracismo en el partido entre el Benfica y el Real Madrid después de que Vinicius denunciara que Gianluca Prestianni le llamara presuntamente "mono".

El brasileño abrió el marcador en el minuto 49 con un auténtico golazo que desencadenaría toda la tangana que se ha producido en el estadio Da Luz. El jugador argentino se tapó la boca con la camiseta para decirle algo a Vinicius, momento en el que el jugador del Real Madrid se dirigió inmediatamente hacia el colegiado francés para decirle lo que había ocurrido.

El '7' del conjunto blanco abandonó el terreno de juego dirigiéndose hacia el banquillo mientras Arbeloa intentaba tranquilizarle. También lo hizo Mourinho, a quien Vini le comentó lo que había pasado.

Se detiene el Benfica - Real Madrid por protocolo de racismo.



Vinicius le ha trasladado al árbitro ataques verbales por parte de Prestianni.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/JNSzTXxcrn — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 17, 2026

Entre tanto, un miembro del staff del Benfica vio la tarjeta roja directa durante una tangana entre los banquillos.

El encuentro se detuvo durante cerca de diez minutos. Todo se desató tras el golazo de Vinicius. El brasileño corrió al córner, bailó junto al banderín y luego se dirigió a la grada mostrando su camiseta. Un gesto que no agradó al árbitro, Letexier, quien le mostró la tarjeta amarilla.

La decisión encendió al atacante y elevó de inmediato la tensión del partido. Se produjeron cruces entre los jugadores y un conato de tangana. Otamendi encabezó los reproches hacia Vinicius en un cara a cara que, en apariencia, terminó con entendimiento y cierta calma.

Momento en el que Prestianni se dirige a Vinicius. Captura de redes sociales

Pero entonces irrumpió Prestianni. Y lo que era una chispa terminó convirtiéndose en incendio. No hubo un cara a cara como tal ni empujones. Sí intercambio de palabras, en ambas direcciones.

Y mientras discutían ocurrió lo decisivo: Prestianni se cubrió la boca con la camiseta y, presuntamente, profirió un insulto racista.

Una expresión que difícilmente podrá demostrarse, ya que parece complicado que exista una imagen en la que se le puedan leer los labios con claridad. Pero Vinicius tenía claro lo que escuchó: "mono". Una palabra que lo hizo saltar como un resorte.