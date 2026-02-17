Laporta estrena precandidatura: "Hay círculos de poder que no quieren que ganemos La Liga. A la que pueden, nos joden"

Laporta, en la inauguración de la sede de su precandidatura a las elecciones del Barça EFE

Joan Laporta ha inaugurado este martes la sede de su precandidatura para las elecciones presidenciales del Barça con un discurso cargado de mensajes económicos, deportivos y políticos, en el que ha insistido en que el club vive una batalla constante "contra todo y contra todos".

El abogado catalán, que aspira a seguir en el cargo tras los comicios del 15 de marzo, ha reivindicado su mandato y ha dibujado un escenario en el que, según él, el Barça debe mantenerse en guardia frente a enemigos externos e internos.

En el plano institucional, Laporta ha asegurado que su proyecto persigue "seguir estabilizando al club económicamente, culminar el Spotify Camp Nou y el Espai Barça y para seguir ganando títulos".

Ha defendido que en estos años "se ha devuelto al Barça a la primera línea. Estamos mejor que hace cinco años. Esto es objetivo".

El presidente dimisionario ha subido el tono al hablar de la lucha por el título liguero, donde sostiene que el Barça no solo compite contra sus rivales sobre el césped.

"Será una liga contra todo y contra todos. Hay círculos de poder que no quieren que la ganemos. Las tres últimas finales se las hemos ganado al Madrid, y da mucho gusto ganar al Madrid", ha afirmado ante los asistentes.

Laporta ha apuntado directamente a factores que, a su juicio, condicionan la competición. "También defendemos al Barcelona de aquellos que quieren dominarlo a 600 km de distancia. Que hacen campañas de desprestigio y que no descansan".

Joan Laporta, en la presentación de su candidatura para las elecciones del Barça EFE

Y añadió: "Defendemos al Barcelona de algunos árbitros que no se entiende lo que hacen, pero con esto ya contamos. Siempre ha sido así históricamente. Tenemos que ser muy buenos, porque a la que pueden, nos joden. Tenemos que estar permanentemente alerta".

El punto más contundente de su intervención ha llegado al hablar del arbitraje y del trato que siente que recibe el Barça en las competiciones domésticas.

"Hay decisiones que se repiten y que no se pueden entender; por eso digo que, cuando se les presenta la oportunidad, nos castigan y nos obligan a convivir con una sensación de injusticia constante", ha lanzado desde el atril, enlazando esa idea con la necesidad de "estar siempre alerta" ante lo que pueda suceder.

Laporta también ha reservado críticas para quienes aspiran a desbancarle en las elecciones. "Defendemos al Barcelona de los que no tienen experiencia y un exceso de ambición personal. No han entendido que se trataba de defender al Barcelona. Son los que se piensan que el Barcelona se debe gestionar solo como una empresa. Hay que gestionar también las emociones. Somos una institución y no solo una empresa", ha advertido, en alusión velada a otros precandidatos.

El líder de Defensem el Barça ha cerrado su intervención con un llamamiento a la unidad del entorno culé: "No podemos dejar el Barcelona en manos de los que nos pueden destrozar al club de nuevo y llevarlo a la ruina”, ha sentenciado.