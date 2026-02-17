Confirmado: el Real Madrid y Adidas preparan una camiseta conmemorativa por el 125 aniversario del club

Kylian Mbappé y Vinicius, en una imagen conceptual con la equipación según los rumores Footy Headlines

El Real Madrid ya trabaja junto a Adidas en una camiseta conmemorativa para celebrar el 125 aniversario de la entidad, un hito que tendrá lugar durante la temporada 2026/27.

Según adelanta el portal especializado FootyHeadlines, se trata de una equipación especial de edición limitada que verá la luz a comienzos de 2027 y que servirá para subrayar la dimensión histórica del club blanco.

El Real Madrid, fundado en marzo de 1902, alcanzará los 125 años de vida en plena campaña 2026/27, contexto en el que se enmarca esta nueva camiseta conmemorativa firmada por Adidas.

La prenda se utilizará en partidos seleccionados a lo largo de la temporada, convirtiéndose en un símbolo puntual más que en la primera equipación de uso regular.

FootyHeadlines, portal de referencia en filtraciones y análisis de camisetas de fútbol, avanza que esta elástica se encuadra dentro de un plan específico del club y de la marca alemana para dar relevancia al aniversario con un producto pensado para conectar con la tradición madridista.

La idea es reforzar el vínculo entre la historia del equipo y su imagen sobre el terreno de juego en un curso marcado por la efeméride.

Por ahora no hay detalles cerrados sobre los elementos concretos que llevará la camiseta, pero la información avanzada por FootyHeadlines apunta a una línea de diseño sobria y muy clásica, alejada de experimentos estéticos.

Imagen conceptual de la camiseta conmemorativa del Real Madrid según los rumores Footy Headlines

La intención es articular una pieza que rinda homenaje a más de un siglo de recorrido deportivo, con guiños claros a la identidad tradicional del club.

Una de las posibilidades que se contempla es la inclusión de un escudo histórico en lugar del emblema actual, recurso habitual en este tipo de lanzamientos conmemorativos.

Ese uso de un emblema antiguo reforzaría la estética retro de la equipación y subrayaría la evolución de la institución desde sus orígenes a comienzos del siglo XX.

La previsión es que esta camiseta especial se presente oficialmente a inicios de 2027, ya con la temporada 2026/27 en marcha. No será, por tanto, un diseño ligado al inicio de curso, sino un lanzamiento de media campaña pensado para coincidir de forma más precisa con la fecha del aniversario.

El patrón que seguirá la camiseta conmemorativa del Real Madrid Footy Headlines

El Real Madrid vestirá esta equipación conmemorativa únicamente en encuentros puntuales, seleccionados dentro del calendario, lo que añade exclusividad tanto para los aficionados en el estadio como para los seguidores que la adquieran.

De este modo, el club y Adidas buscan que cada aparición de la camiseta tenga un carácter especial, asociado a la celebración del 125 aniversario.

Es importante subrayar que la propuesta que maneja FootyHeadlines se basa en información temprana procedente de una fuente cercana al club, por lo que el diseño final podría experimentar variaciones respecto a las primeras estimaciones.

El propio portal especializado recalca que, a día de hoy, se trata más de una proyección sobre las líneas maestras de la equipación que de una recreación definitiva.

A medida que se acerque la fecha del lanzamiento se irán conociendo más detalles sobre la camiseta del 125 aniversario del Real Madrid, tanto en lo relativo a su estética como a los partidos en los que será utilizada.

Lo que sí parece claro, a tenor de la información publicada por FootyHeadlines, es que Adidas apostará por un diseño de fuerte raíz histórica para conmemorar una fecha única en la vida del club blanco.