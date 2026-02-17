Hay 'caso Nico Williams': la búsqueda errática en el Athletic de un tratamiento y la alerta encendida para el Mundial

"Nico tiene problemas, así no podemos seguir". Esas eran las palabras hace apenas unos días de Ernesto Valverde, el entrenador del Athletic Club, sobre Nico Williams.

Una vez más, el delantero tenía que ausentarse de una convocatoria de su equipo asfixiado por sus molestias en el pubis. No era ni mucho menos la primera, la situación ya era del todo insostenible y ahora se ha escrito un nuevo capítulo en esta historia de terror.

El futbolista ha tenido que parar en seco. Se ha decidido atajar la pubalgia con todas las herramientas, y eso requiere detener su actividad física más intensa de forma indefinida. No hay plazo de vuelta. Podría ser en unos días, podría darse en unas semanas.

Nico Williams se lamenta por fallar una ocasión ante el Barça. Reuters

Mientras tanto, no sólo en Bilbao se ha instalado la preocupación, también han saltado todas las alarmas en la selección española pensando en el próximo Mundial.

Nico es una de las piezas fundamentales del ataque de Luis de la Fuente. Su alianza con Lamine hizo diabluras en la pasada Eurocopa e iba a ser, sin duda, un gran quebradero de cabeza para las defensas también en la Copa del Mundo. Ahora, todavía a cuatro meses vista, esa conexión corre serio peligro.

Sin regularidad

La temporada se ha convertido en una auténtica pesadilla para Nico Williams. Después de un verano marcado por su posible -y no consumada- salida al Fútbol Club Barcelona, la tranquilidad del delantero se ha visto de nuevo alterada, esta vez por lo puramente deportivo.

Nico ya arrastraba molestias en el pubis desde la pasada temporada, y en su última convocatoria con España su cuerpo dijo "basta". Pidió el cambio antes del descanso en el partido ante Turquía, y allí algo se rompió definitivamente.

Lo cierto es que el jugador, diferencial tanto para el Athletic como para la Selección, no levanta cabeza. "Nico está jodido porque arranca molestias desde septiembre", dijo su hermano Iñaki hace muy pocos días.

🚑 PARTE MÉDICO I Mikel Jauregizar & Nico Williams👇@ImqEuskadi I #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) February 16, 2026

Los números cantan demasiado alto. Desde que arrancó el curso, Nico Williams se ha perdido un total de once partidos. Liga, Champions League, Supercopa de España... su lesión se ha convertido en algo transversal que ha afectado al Athletic Club en todas las competiciones que ha disputado.

Eso, irremediablemente, ha repercutido sobremanera en el rendimiento del equipo. Pese a que en Copa del Rey el Athletic se ha plantado en las semifinales, en La Liga los leones están muy lejos de las posiciones punteras y en Champions no pudieron ni siquiera superar el corte de la fase de grupos.

El parón definitivo

La situación ha pasado de preocupante a insostenible. Por eso, esta misma semana, tras su última ausencia en el partido contra el Real Oviedo, Nico y el Athletic han decidido enfrentarse cara a cara con este gran problema.

Nico Williams dejará de estar disponible para Ernesto Valverde de manera indefinida. El delantero parará su actividad para tratar de frenar la pubalgia. No está apto para competir, y no tiene sentido que sus apariciones sean 'guadianescas' porque eso desespera aún más si cabe.

Tras pasar por cuatro especialistas, Nico pasará a ponerse en manos de un doctor externo al club para tratar de terminar con este calvario de una vez por todas. El nuevo tratamiento, en principio, no contempla la operación, algo que daría al traste de manera definitiva con el año del jugador del Athletic.

No hay fecha de regreso para Williams. Podría verse bien en unos días, su ausencia podría alargarse varias semanas... Hay quien habla de que esté a punto para la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, pero precisamente eso es lo que se quiere evitar con esta nueva decisión, meter presión y marcar plazos.

De la Fuente, preocupado

Quien mira muy de cerca estas evoluciones de Nico Williams es Luis de la Fuente. No hay duda de que es un jugador capital en la Selección, así que todo lo que tenga que ver con su estado de salud es mirado con lupa.

Su última presencia en una lista de España se remonta al pasado mes de septiembre. En aquel partido contra Turquía fue titular, pero sintió unas molestias grandes y solicitó el cambio antes de llegar incluso al descanso.

Desde entonces los problemas no han remitido y, de hecho, tampoco pudo volver a ir convocado en los últimos cuatro partidos de la fase de clasificación para el Mundial.

La dupla Lamine-Nico resultó decisiva en la pasada Eurocopa. En aquel brillante triunfo de España, los delanteros maravillaron al continente entero y tuvieron mucha culpa de que el combinado nacional terminara levantando el trofeo en la final. Se convirtieron, de hecho, en la dupla de moda del fútbol mundial.

Su presencia y su conexión apuntaba a ser de nuevo diferencial en el próximo Mundial, pero ahora esta pareja está en serio peligro. Pasan, por ende, a bajar las posibilidades de España en la próxima Copa del Mundo, así que el asunto coge dimensiones gigantescas.

La cuenta atrás ya está activada. Restan cuatro meses para que el Mundial arranque y las alarmas, oficialmente, ya están activadas. Todos los ojos están puestos sobre el proceso de recuperación de Nico Williams.