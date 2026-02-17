Benfica - Real Madrid hoy, en directo | Última hora en vivo del partido ida de la eliminatoria de Champions League y alineaciones

Después de su derrota en su última visita al Estadio da Luz ante el Benfica (4-2) en la fase de liga, el Real Madrid vuelve a medirse al conjunto portugués en busca de un billete para los octavos de final.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa afronta el duelo tras imponerse en el Santiago Bernabéu a la Real Sociedad. El conjunto merengue confía en sus estrellas después del gran partido de Vinícius Júnior, con Kylian Mbappé descansado y el liderato de LaLiga en el bolsillo.

Por su parte, el Benfica atraviesa uno de sus mejores momentos bajo la batuta de José Mourinho. El club lisboeta llega invicto en la Liga Portuguesa y con la moral alta tras haber derrotado recientemente al equipo blanco.

¿Dónde se puede ver al Real Madrid hoy?

En España, el Benfica–Real Madrid se puede ver en televisión a través de Movistar Liga de Campeones (Movistar Plus+, dial Champions; también disponible en Orange TV y LaLiga TV Bar en bares y locales autorizados). Además, el partido se puede seguir en streaming en la propia plataforma Movistar Plus+, tanto en la app como en la web para suscriptores, y con narración en directo y minuto a minuto en EL ESPAÑOL. ¿Cuál es la alineación del Real Madrid? La alineación titular del Real Madrid hoy ante el Benfica es: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, Camavinga; Vinícius Jr. y Mbappé.

¿Qué otros partidos se juegan de Champions League?