Benfica - Real Madrid hoy, en directo | Última hora en vivo del partido ida de la eliminatoria de Champions League y alineaciones
SL Benfica y Real Madrid afrontan la ida de playoff de la UEFA Champions League 2025-26, donde ambos se juegan un cupo en octavos de final.
Después de su derrota en su última visita al Estadio da Luz ante el Benfica (4-2) en la fase de liga, el Real Madrid vuelve a medirse al conjunto portugués en busca de un billete para los octavos de final.
El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa afronta el duelo tras imponerse en el Santiago Bernabéu a la Real Sociedad. El conjunto merengue confía en sus estrellas después del gran partido de Vinícius Júnior, con Kylian Mbappé descansado y el liderato de LaLiga en el bolsillo.
Por su parte, el Benfica atraviesa uno de sus mejores momentos bajo la batuta de José Mourinho. El club lisboeta llega invicto en la Liga Portuguesa y con la moral alta tras haber derrotado recientemente al equipo blanco.
¿Dónde se puede ver al Real Madrid hoy?
En España, el Benfica–Real Madrid se puede ver en televisión a través de Movistar Liga de Campeones (Movistar Plus+, dial Champions; también disponible en Orange TV y LaLiga TV Bar en bares y locales autorizados).
Además, el partido se puede seguir en streaming en la propia plataforma Movistar Plus+, tanto en la app como en la web para suscriptores, y con narración en directo y minuto a minuto en EL ESPAÑOL.
¿Cuál es la alineación del Real Madrid?
La alineación titular del Real Madrid hoy ante el Benfica es: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, Camavinga; Vinícius Jr. y Mbappé.
¿Qué otros partidos se juegan de Champions League?
Hoy, además del Benfica–Real Madrid, se juegan otros tres partidos de ida de playoffs de la Champions League: Galatasaray vs Juventus, Mónaco vs Paris Saint‑Germain y Borussia Dortmund vs Atalanta.
Estos cuatro encuentros forman parte de la nueva fase de play‑offs eliminatorios, en la que 16 equipos luchan por las ocho plazas restantes para los octavos de final de la Champions 2025‑26.
-
Real Madrid-Benfica, hoy | ¡Comienza el partido Benfica vs Real Madrid!
Los jugadores del equipo blanco salen al campo de Da Luz para enfrentarse a los portugueses, esperando llevarse la victoria después del agrio saber de boca que dejó su último encuentro.
-
Real Madrid-Benfica hoy | ¿Qué condicionantes tácticos tiene Arbeloa por las sanciones y lesiones en el Real Madrid?
Las sanciones de Asensio para la ida y de Rodrygo para toda la eliminatoria reducen notablemente las opciones en los extremos y obligan a Arbeloa a reajustar piezas, posiblemente adelantando a perfiles como Valverde o dando entrada a jugadores menos habituales. La ausencia de Militao por lesión limita también las alternativas en defensa, abriendo la puerta a que Rüdiger tenga un papel más protagonista en el eje de la zaga.
Sin Bellingham, el técnico deberá encontrar un nuevo equilibrio en el centro del campo para no perder llegada desde segunda línea, quizá confiando más en la creatividad de los interiores o en la movilidad de Mbappé cayendo a zonas interiores. Todos estos condicionantes apuntan a un Madrid pragmático, que priorice la solidez en la ida antes que un intercambio de golpes que pueda descontrolar la eliminatoria.
-
Benfica-Real Madrid, hoy| ¿Cómo afecta la figura de Mourinho al ambiente y al discurso alrededor del partido?
Mourinho llega a este duelo con un relato construido: el técnico que regresa a medirse a un antiguo club y que intenta devolver a un equipo portugués a la primera línea europea, como ya hizo en el pasado. Su historial en Champions y su conocimiento del Real Madrid añaden una capa extra de morbo y expectativa al cruce, tanto para la afición lisboeta como para el entorno blanco.
Además, el luso ha demostrado en más de una ocasión su habilidad para manejar los tiempos mediáticos y convertir cada eliminatoria en una historia con protagonistas y antagonistas. En el Da Luz, su figura sirve de punto de unión entre grada y vestuario, reforzando la sensación de que el Benfica está en manos de alguien habituado a las grandes noches europeas.
-
Benfica-Real Madrid, en vivo | ¿Quiénes son los jugadores más determinantes del Benfica a los que el Real Madrid debe vigilar de cerca?
Además de Trubin en la portería, el Benfica cuenta con Nicolás Otamendi como pilar defensivo, un central experimentado que aporta liderazgo y agresividad en los duelos, especialmente en noches grandes de Champions. En ataque, Vangelis Pavlidis se ha consolidado como su gran referencia goleadora, con 28 tantos entre todas las competiciones en lo que va de temporada, lo que lo convierte en una amenaza constante dentro del área.
Gianluca Prestianni, por su parte, aporta desequilibrio desde la banda y fue uno de los jugadores clave en el precedente reciente ante el Madrid, capaz de generar ventajas con regates y cambios de ritmo. Si a ello se suma la aportación de otros talentos jóvenes y el trabajo colectivo de Mourinho, el Benfica dispone de un arsenal ofensivo variado al que el conjunto blanco deberá prestar máxima atención.
-
Benfica-Real Madrid, en vivo | Galatasaray vs Juventus: el equipo italiano pierde en Estambul
El partido entre Galatasaray y Juventus, ha quedado con un resultado devastador para el equipo italiano: 5-2 en favor del equipo turco.
A pesar de que para el equipo blanco esto no supone cambios inmediatos a corto plazo, a medio plazo, si Galatasaray confirma la sorpresa y pasa, el Madrid podría evitar a un cabeza de cartel histórico como el club italiano en rondas siguientes, aunque eso dependerá del sorteo y de cómo queden el resto de cruces.
-
Benfica-Real Madrid, en vivo | ¿Qué importancia tiene Kylian Mbappé en el planteamiento del Real Madrid para esta ida?
Mbappé es el gran foco ofensivo del Real Madrid y su presencia cambia la forma de defender del rival: su velocidad al espacio y su capacidad de desequilibrio en el uno contra uno obligan al Benfica a vigilar constantemente la espalda de su línea defensiva. El francés llega tras perderse el último partido de Liga por molestias, pero su disponibilidad ha sido señalada como una de las mejores noticias de la semana para el madridismo.
Con Bellingham fuera y Asensio y Rodrygo sancionados, Mbappé será todavía más determinante, como generador de ocasiones y como referencia para lanzar contragolpes en un estadio donde el Madrid sufrirá tramos de dominio local. Si el equipo blanco logra conectar con él en transición, puede encontrar su gran argumento para golpear a un Benfica que tendrá que decidir cuánto arriesgar en campo contrario.
-
Benfica vs Real Madrid, en directo | ¿Quién es Anatoliy Trubin y por qué su figura se ha vuelto tan simbólica en esta eliminatoria?
Anatoliy Trubin es el portero del Benfica y el protagonista inesperado de la última victoria lisboeta ante el Real Madrid, gracias a su gol de cabeza en el tiempo de descuento que selló el 4-2 y desató el delirio en el Estádio da Luz. Pocas veces un guardameta cambia tanto el destino de una fase de liga con una sola acción ofensiva, y ese tanto ha quedado grabado tanto en la memoria de la afición portuguesa como en la del vestuario blanco.
Desde aquel día, Trubin no es solo el encargado de mantener su portería a cero, sino también un símbolo del carácter competitivo del Benfica y de su capacidad para creer hasta el último segundo. Hoy, además de su rendimiento bajo palos, será observado con lupa en cada balón parado ofensivo, por si Mourinho se atreve a repetir la apuesta en un momento límite.
-
Real Madrid vs Benfica, última hora | ¿Qué papel puede jugar el factor campo del Estádio da Luz en la ida?
El Estádio da Luz se presenta como un escenario clave en el desarrollo de la eliminatoria: jugar la ida en casa permite al Benfica intentar construir una ventaja que le dé margen en la visita al Bernabéu. El ambiente se espera ensordecedor, con una afición que viene de vivir una de las noches más emocionantes de los últimos años frente al mismo rival y que entiende esta cita como una continuidad de aquella gesta.
Para el Real Madrid, manejar esos primeros minutos, cuando el empuje del público es más fuerte, será fundamental para no repetir la sensación de vértigo que vivió en la fase de liga. Un gol blanco puede enfriar el estadio y cambiar la narrativa de la noche, mientras que un inicio arrollador del Benfica puede reactivar los fantasmas del 4-2
-
Real Madrid vs Benfica | Históricamente, ¿cómo le ha ido al Real Madrid contra equipos portugueses en Champions?
A pesar del golpe reciente, el balance histórico del Real Madrid ante rivales portugueses en la Champions es claramente favorable: ha ganado ocho de sus últimos diez partidos frente a equipos de Portugal, con solo una derrota y un empate en esa serie. En ese tramo, el conjunto blanco ha promediado 2,2 goles por encuentro, una cifra que habla de su habitual solvencia ofensiva ante este tipo de rivales.
Ese historial juega a favor del Madrid en términos de confianza, aunque el vestuario es consciente de que los antecedentes no ganan partidos y de que el Benfica ya demostró hace tres semanas que puede romper las estadísticas. Para las Águilas, el objetivo pasa precisamente por consolidarse como la excepción a esa norma y confirmar que el triunfo reciente no fue un accidente.
-
Real Madrid vs Benfica, en vivo | ¿Cómo fue el último enfrentamiento directo entre Benfica y Real Madrid y por qué aún pesa en el ambiente?
El último choque entre ambos, en la fase de liga de esta misma Champions, terminó 4-2 a favor del Benfica en Lisboa y será recordado por el gol de cabeza del portero Trubin en el tiempo añadido, una acción insólita que se ha convertido en símbolo del partido. Ese tanto no solo cerró una remontada de impacto, sino que reconfiguró la clasificación: metió al Benfica entre los 24 clasificados y empujó al Madrid fuera del Top 8, obligándolo a pasar por el playoff.
Ese precedente reciente añade una carga emocional evidente a la cita de hoy. Para el Benfica, es el recuerdo de una noche mágica que demuestra que puede competir de tú a tú; para el Real Madrid, es una herida que busca cicatrizar de inmediato con un resultado sólido en la ida.
-
Real Madrid vs Benfica | ¿Qué racha y sensaciones trae el Benfica a esta ida en Lisboa?
El Benfica llega en un buen momento de forma, invicto en sus últimos cinco encuentros oficiales, con cuatro victorias y un empate bajo la batuta de Mourinho. Esa dinámica positiva ha despejado dudas respecto al inicio de temporada y ha reforzado la confianza en un bloque que combina veteranos curtidos con jóvenes talentos muy desequilibrantes.
En la liga portuguesa, las Águilas se mantienen en la parte alta de la tabla y vienen de ganar a domicilio al Santa Clara, lo que ha contribuido a consolidar sensaciones antes de recibir al Madrid. Además, el regreso del extremo Gianluca Prestianni, uno de los jugadores más determinantes del equipo, aporta más recursos ofensivos a un conjunto que ya demostró que puede hacer daño al campeón de Europa.
-
Real Madrid vs Benfica | Otamendi, Araújo y Trubin: la alineación del Benfica
El Benfica ha publicado su alineación para enfrentarse al equipo blanco en su estadio para las eliminatorias de la Champions League:
1️⃣1️⃣#SLBRMCF | #UCL pic.twitter.com/xJBkrDTCkg— SL Benfica (@SLBenfica) February 17, 2026
-
Benfica vs Real Madrid | ¿Cómo llega el Real Madrid en cuanto a estado de forma y bajas importantes?
El Real Madrid aterriza en Lisboa tras una temporada irregular en Europa, con una fase de liga correcta pero empañada por el hundimiento en el Da Luz y con un tramo reciente de curso marcado por lesiones y sanciones. Para este partido, Arbeloa no puede contar con Militao por lesión y tiene sancionados a Asensio para la ida y a Rodrygo tanto para la ida como para la vuelta, lo que condiciona mucho el dibujo ofensivo.
Además, Jude Bellingham sigue fuera de combate por problemas físicos, lo que resta creatividad y llegada desde la segunda línea. En el lado positivo, Kylian Mbappé, que se perdió el último partido de Liga por molestias en la rodilla izquierda, está disponible para el choque, una noticia capital al tratarse del principal referente ofensivo del equipo.
-
Benfica va Real Madrid | ¿Qué significa este cruce para el Benfica y para José Mourinho?
Para el Benfica, esta eliminatoria supone una oportunidad de consolidar su renacer europeo tras una fase de liga sufrida, pero culminada de forma espectacular gracias a la victoria ante el propio Madrid y al cabezazo de Trubin que lo cambió todo en la clasificación. Llegar a octavos después de tumbar dos veces al mismo gigante reforzaría la sensación de que el proyecto está preparado para competir en la élite continental de forma sostenida.
Para José Mourinho, exentrenador del Real Madrid, es un cruce cargado de narrativa: vuelve a cruzarse con el club al que dirigió durante tres temporadas y con el que vivió noches intensas en Europa. Además, el técnico luso sabe lo que es llevar a un equipo portugués a la gloria en Champions, y en Lisboa ven en él al líder ideal para firmar otra gran noche europea ante un viejo conocido.
-
Benfica vs Real Madrid, última hora | Trent, Huijsen, Vinicius y Mbappé: Titulares del Real Madrid
El Real Madrid compartió a través de sus redes sociales quiénes serán los titulares del partido de hoy contra el club portugués:
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 17, 2026
🆚 @SLBenfica pic.twitter.com/DRGGYC0SBB
-
Benfica vs Real Madrid | ¿Qué está en juego deportivamente para el Real Madrid en esta eliminatoria?
El Real Madrid se juega gran parte de su temporada 2025-26 en este playoff de Champions, una ronda a la que no está acostumbrado y que es consecuencia directa de su desplome en Lisboa en la última jornada de la fase de liga. Quedar fuera en dieciseisavos sería un golpe durísimo, tanto en lo deportivo como en lo institucional, para un club acostumbrado a pelear, como mínimo, por los cuartos de final de Europa.
Además, la clasificación es clave para mantener el peso económico y de prestigio que otorga estar entre los mejores de la Champions. A nivel de vestuario, superar al Benfica significaría también sacudirse la etiqueta de vulnerabilidad que dejó el 4-2 y demostrar que el equipo sabe reaccionar en escenarios hostiles cuando más se le exige.
-
Benfica vs Real Madrid, última hora | ¿Qué recuerda el madridismo del Estádio da Luz y por qué hoy el escenario tiene una doble cara?
El Estádio da Luz es un lugar de contrastes para el Real Madrid: allí levantó la Décima en 2014, en uno de los partidos más icónicos de su historia reciente, pero también sufrió el reciente 4-2 ante el Benfica, con el gol de Trubin que lo condenó al playoff. Esa mezcla de gloria y trauma convierte el viaje a Lisboa en un ejercicio de memoria selectiva para el equipo de Arbeloa, que busca agarrarse al recuerdo de las grandes noches para enterrar el tropiezo de hace tres semanas.
Para el Benfica, el Da Luz se ha transformado en un fortín emocional: la remontada y el tanto de su portero han reforzado la conexión con una afición que hoy llegará al estadio convencida de que puede volver a tumbar al gigante blanco. La atmósfera se anticipa eléctrica, con un público volcado y consciente de que un buen resultado en la ida puede cambiar el rumbo de la temporada europea de las Águilas.
-
Benfica vs Real Madrid, última hora | ¿Por qué este Benfica–Real Madrid es mucho más que un simple playoff de Champions?
Este duelo llega marcado por la herida reciente del 4-2 que el Benfica le endosó al Real Madrid hace apenas tres semanas en el mismo Estádio da Luz, con el inolvidable gol de cabeza del portero Anatoliy Trubin en el descuento que mandó a los blancos a este playoff. Ese desenlace dramático sacó al Madrid del Top 8 de la fase de liga y otorgó a los lisboetas el último billete, el 24º, para seguir vivos en la Champions, lo que añade un claro aroma de revancha a la eliminatoria.
Más allá de la estadística, el partido condensa dos narrativas potentes: el intento del Madrid de reencauzar una temporada europea que se complicó en 90 minutos fatales, y la ambición de un Benfica que ha encontrado en José Mourinho una figura con experiencia y carisma para creer en un nuevo gran golpe continental. Con 180 minutos por delante y el desenlace programado para el Bernabéu dentro de una semana, el margen de error es mínimo para ambos.
-
Benfica vs Real Madrid, última hora | ¿Dónde se juega el partido?
El Benfica–Real Madrid se juega en el Estadio da Luz, oficialmente Estádio do Sport Lisboa e Benfica, en la ciudad de Lisboa (Portugal), feudo del SL Benfica desde 2003.
Es un estadio de gran tradición europea, con capacidad para más de 64.000 espectadores, donde el Real Madrid ya vivió la final de la Décima y donde se espera hoy un ambiente muy intenso en la ida del playoff de Champions.
-
Benfica - Real Madrid | ¿Qué jugadores se pierden el partido?
Para este Benfica–Real Madrid, el equipo blanco llega con cuatro ausencias importantes: Jude Bellingham y Éder Militao están lesionados de larga duración (problemas musculares en isquios y bíceps femoral, respectivamente), mientras que Rodrygo Goes y Raúl Asencio se pierden el choque por sanción tras sus expulsiones en la última jornada de la fase de liga ante el propio Benfica.
Estas bajas obligan a Álvaro Arbeloa a reconfigurar el once, especialmente en el centro del campo y en ataque, donde la ausencia de Bellingham y Rodrygo reduce pegada y opciones de rotación, aunque la buena noticia para el Madrid es que futbolistas como Rüdiger y Alexander-Arnold ya han salido de la enfermería y están disponibles.
En el Benfica, José Mourinho también tiene varios nombres señalados en el parte médico, aunque con menor impacto en el once tipo: entre las bajas o prácticamente descartados figuran el lateral Alexander Bah (larga lesión de rodilla), el centrocampista Fredrik Aursnes y el guardameta Samuel Soares.
Además también se lo perderán jóvenes como João Veloso y jugadores recién reincorporados como Richard Ríos que aún no están listos para un duelo de este nivel.
Pese a estas ausencias, el bloque que goleó al Madrid en enero se mantiene casi intacto, con Trubin bajo palos y Pavlidis como referencia ofensiva, por lo que el Benfica llega con una base competitiva y acostumbrada a este tipo de partidos europeos.