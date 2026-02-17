Benfica - Real Madrid, en vivo | Gol de Vinicius, resultado partido Champions League hoy, en directo
SL Benfica y Real Madrid afrontan la ida de playoff de la UEFA Champions League 2025-26, donde ambos se juegan un cupo en octavos de final.
Después de su derrota en su última visita al Estadio da Luz ante el Benfica (4-2) en la fase de liga, el Real Madrid vuelve a medirse al conjunto portugués en busca de un billete para los octavos de final.
El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa afronta el duelo tras imponerse en el Santiago Bernabéu a la Real Sociedad. El conjunto merengue confía en sus estrellas después del gran partido de Vinícius Júnior, con Kylian Mbappé descansado y el liderato de LaLiga en el bolsillo.
Por su parte, el Benfica atraviesa uno de sus mejores momentos bajo la batuta de José Mourinho. El club lisboeta llega invicto en la Liga Portuguesa y con la moral alta tras haber derrotado recientemente al equipo blanco.
🔴¿Dónde se puede ver al Real Madrid hoy?
En España, el Benfica–Real Madrid se puede ver en televisión a través de Movistar Liga de Campeones (Movistar Plus+, dial Champions; también disponible en Orange TV y LaLiga TV Bar en bares y locales autorizados).
Además, el partido se puede seguir en streaming en la propia plataforma Movistar Plus+, tanto en la app como en la web para suscriptores, y con narración en directo y minuto a minuto en EL ESPAÑOL.
🔴¿Cuál es la alineación del Real Madrid?
La alineación titular del Real Madrid hoy ante el Benfica es: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, Camavinga; Vinícius Jr. y Mbappé.
🔴¿Qué otros partidos se juegan de Champions League?
Hoy, además del Benfica–Real Madrid, se juegan otros tres partidos de ida de playoffs de la Champions League: Galatasaray vs Juventus, Mónaco vs Paris Saint‑Germain y Borussia Dortmund vs Atalanta.
Estos cuatro encuentros forman parte de la nueva fase de play‑offs eliminatorios, en la que 16 equipos luchan por las ocho plazas restantes para los octavos de final de la Champions 2025‑26.
-
Real Madrid-Benfica, en directo | Tarjeta amarilla a Gianluca Prestianni
78' (1-0)| El jugador argentino ha visto la tarjeta amarilla del colegiado Letexier por tirarse dentro del área buscando el penalti en una disputa con Camavinga.
-
Real Madrid-Benfica, en directo | Primeros cambios en el club portugués
74' (1-0) | Andreas Schjelderup y Rafa Silva son los primeros cambios del Benfica después de más de una hora de partido. Entran en su lugar Heorhii Sudakov y Richard Ríos.
-
Vinicius denunció insultos racistas de Prestianni
François Letexier se ha visto obligado a activar el protocolo antirracismo en el partido entre el Benfica y el Real Madrid después de que Vinicius denunciara que Gianluca Prestianni le llamara presuntamente "mono".
El brasileño abrió el marcador en el minuto 49 con un auténtico golazo que desencadenaría toda la tangana que se ha producido en el estadio Da Luz. El jugador argentino se tapó la boca con la camiseta para decirle algo a Vinicius, momento en el que el jugador del Real Madrid se dirigió inmediatamente hacia el colegiado francés para decirle lo que había ocurrido.
-
Real Madrid-Benfica, en directo | ¿Qué datos curiosos rodean los enfrentamientos históricos Benfica–Real Madrid?
Más allá de los duelos recientes, los Benfica–Real Madrid siempre han estado rodeados de historias intensas, como la goleada 5-2 del Benfica en un amistoso de 2012, donde las Águilas ya demostraron su capacidad para desbordar a los blancos en Lisboa. En esta Champions, además, el hecho de que se hayan cruzado dos veces en apenas unas semanas refuerza la sensación de “mini rivalidad” entre ambos en esta edición.
Un dato llamativo es que el último enfrentamiento previo a esta eliminatoria directa terminó 0-0 en Madrid, lo que contrasta con el frenético 4-2 vivido poco después en Portugal. Ese contraste subraya la dificultad de pronosticar el ritmo del partido de hoy: puede convertirse en una batalla táctica cerrada o en un nuevo intercambio de golpes, como el de la fase de liga.
-
Real Madrid-Benfica, última hora | Se reanuda el partido
60' (1-0) | Después de que se hayan acercado personajes como Simao Sabrosa, director técnico del Benfica. El exjugador del Atlético de Madrid o Espanyol, entre otros, a hablar con Vinícius Júnior para preguntarle qué ha pasado. Después de 10 minutos de parón por un supuesto insulto racista de Prestinanni al jugador brasileño, continúa el partido.
-
Benfica-Real Madrid, en vivo | Para el partido en Lisboa
53' (1-0) |Después de una tangana, François Letexier activa el protocolo de racismo. Vinícius Junior busca al colegiado francés reclamándole insultos racistas por parte de Gianluca Prestianni.
Además, Mourinho se ha metido en el campo y se va a buscar a Vinícus Junior para que no abandone el terreno de juego. El brasileño ha reclamado a sus compañeros que se marchen.
-
Real Madrid-Benfica, en vivo | Gol del Real Madrid
49' (1-0) | Gol del Real Madrid. Vinicius Jr logró encajarle un gol a Trubin desde la parte izquierda del área y con una asistencia de Mbappé. No obstante, se ha llevado una tarjeta amarilla del árbitro por su celebración que al colegiado le pareció excesiva.
-
Real Madrid-Benfica, últimas noticias | ¿Cómo van los otros partidos de la Champions League?
En una noche eléctrica de Champions, el Galatasaray ha pasado por encima de la Juventus con una goleada 5‑2 en Estambul, castigando a una defensa italiana muy blanda y empujado por un ambiente ensordecedor en el antiguo Türk Telekom Arena. En Alemania, el Borussia Dortmund está imponiendo su ley ante el Atalanta con un sólido 2‑0, en un partido en el que los alemanes están siendo mucho más verticales y efectivos en los metros finales. En el Principado, Mónaco y PSG están firmando un duelo abierto y de ida y vuelta que marcha 2‑2, con los parisinos obligados a remar contracorriente ante un rival que no se encierra y busca cada contraataque como si fuera la última jugada del partido.
-
Benfica-Real Madrid, última hora | Comienza la segunda mitad del partido
45' (0-0) | Comienza la segunda mitad del partido entyre el club portugués y el Real Madrid.
-
Benfica-Real Madrid, última hora | ¿Cómo se presenta la eliminatoria en términos de calendario y fechas clave?
La ida se disputa hoy, martes 17 de febrero, a las 21:00 horas en el Estádio da Luz de Lisboa, en plena ronda de playoffs de la Champions. El partido de vuelta está programado para el miércoles 25 de febrero en el Santiago Bernabéu, donde se decidirá definitivamente qué equipo se clasifica para octavos.
Esa semana entre ambos choques obliga a los dos entrenadores a gestionar las rotaciones en sus ligas nacionales, sabiendo que cualquier lesión inesperada puede cambiar el guion de la eliminatoria. Además, el hecho de cerrar en Madrid añade presión al Benfica para construir hoy una ventaja que le permita afrontar el Bernabéu con algo de colchón.
-
Benfica-Real Madrid, en directo | ¡Entramos en el medio tiempo!
A los 47 minutos el partido continúa con el marcador 0-0 con ambos equipos esperando llevarse la victoria en este partido de ida de eliminatorias de la Champions League.
-
Benfica-Real Madrid, en directo | Cuatro tiros a puerta del Madrid sin éxito
44' (0-0) | Trubin ha montado una portería impenetrable. Cuatro ocasiones clarísimas para el Real Madrid a las puertas del medio tiempo, originadas por Mbappé, Vinicius y Güler, pero no han logrado pasar la barrera.
-
Benfica-Real Madrid, última hora | Falta a Rafa Silva (Benfica)
36' (0-0) | Tchouaméni chocó en el aire con el jugador del Benfica, lo que, además de tensiones y empujones en el campo, ha dejado al jugador en el suelo. Han tenido que venir los médicos e incluso ha salido del campo a consecuencia del impacto.
-
Benfica-Real Madrid, en directo | ¿Qué importancia económica tiene para ambos clubes avanzar a octavos de la Champions?
Clasificarse para octavos de final supone un impulso económico relevante para cualquier club de élite, tanto por los premios de la UEFA como por la visibilidad añadida para patrocinadores y mercados internacionales. Para el Real Madrid, acostumbrado a acumular ingresos profundos en Europa, caer tan pronto implicaría una desviación considerable respecto a las previsiones habituales.
El Benfica, por su parte, necesita estos ingresos para sostener su modelo de club vendedor, que combina formación, fichajes estratégicos y ventas de alto valor. Superar al Madrid no solo reforzaría su marca deportiva, sino que también incrementaría la exposición de sus principales talentos de cara a futuras operaciones de mercado.
-
Benfica-Real Madrid, hoy | Parada de Courtois
Fredrik Aursnes disparó a la portería del belga desde fuera del área; no obstante, el portero del equipo blanco detuvo el posible gol con éxito.
-
Benfica-Real Madrid, hoy | Fallo de Vinicius Jr
El número 7 del Real Madrid disparó y falló, por muy cerca, la portería del equipo portugués.
-
Real Madrid-Benfica, hoy | El Real Madrid tiembla en la portería
En tan solo unos minutos, el Benfica ha hecho temblar al Madrid. Gianluca Prestianni disparó a la portería con la suerte de que Thibaut Courtois bloqueó la amenaza.
Otros intentos bloqueados fueron de Tomás Araújo con la asistencia de Fredrik Arusnes y de Amar Dedic, también bloqueado por Courtois.
-
Real Madrid-Benfica, hoy | Mbappé da un tiro a portería y Trubin lo detiene
El número 10 del Madrid vio la posibilidad de un gol y la tomó, con la mala suerte de que Trubin, el portero del Benfica, logró detener la ofensiva.
-
Real Madrid. Benfica, hoy | Primer disparo para el Benfica
Prestianni da el primer disparo del partido con la mala suerte de que no fue exitoso. Mientras tanto, el Madrid hace lo posible por llegar a la portería del Benfica.
-
Real Madrid-Benfica, hoy | ¡Comienza el partido Benfica vs Real Madrid!
Los jugadores del equipo blanco salen al campo de Da Luz para enfrentarse a los portugueses, esperando llevarse la victoria después del agrio saber de boca que dejó su último encuentro.