Mourinho: "¿Se puede decir 'no' al Madrid y a Florentino? Sí. Fueron tres años duros, intensos y casi violentos"

"Yo di todo lo que tenía al Real Madrid. Hice cosas bien e hice cosas mal, pero dí absolutamente todo. Y ya está. Cuando un profesional, sea entrenador o jugador, sale de un club con ese tipo de sensaciones, existe una conexión para siempre".

Así de claro fue José Mourinho este lunes al hablar de su vínculo con el Madrid, equipo con el que se vuelve a medir en la Champions League apenas 20 días después de ganarle en la fase de liga. Un mensaje de amor en mitad de la creciente corriente que pide su vuelta al banquillo blanco tras su victoria en Lisboa.

"La sensación, desde hace 12 años, que me encontrado con los madridistas es como la mía: que lo di todo. La gente sabe que di lo máximo, que cometí mis errores, pero de un modo general tiene estima", siguió un Mourinho que trató de zanjar los rumores. "Con eso no quiero alimentar historias que no existen", señaló.

Mourinho habló con claridad de la cláusula que le permitiría dejar libre el Benfica en los diez posteriores al final de temporada y que, en la teoría, abrirían una puerta a volver al Madrid.

"La única cosa que existe es que tengo un año más de contrato con el Benfica. Es especial porque fue firmado en periodo preelectoral y hemos querido proteger a un hipotético nuevo presidente. Es una cláusula muy fácil de romper por las dos partes. pero lo único objetivo es un contrato con el Benfica. Hay cero con el Madrid", dijo.

El técnico luso, además, volvió a mostrar su cariño hacia uno de sus "hijos" futbolísticos,

Me gustaría mucho eliminar al Madrid, pero me gustaría mucho que Álvaro [Arbeloa] ganara La Liga y se quedase muchos años en el Madrid. Me parece un chico con mucha capacidad y con mucho madridismo dentro", señaló.

También le preguntaron sobre su última conversación con Florentino Pérez: "La última vez fue cuando firmé con el Benfica. Me dijo que estaba muy contento porque había firmado por un gran club. Él no vino en el partido anterior, espero que esté aquí mañana y pueda hablar con él. Tengo una gran amistad".

Hubo espacio en la comparecencia para recordar sus tres años en el Madrid y lo hizo, cómo no, al 'estilo Mou': "No cambiaría nada porque no puedo hacerlo. No me machaco la cabeza con lo que pude haber cambiado. Me quedo con haberlo dado todo. Es una satisfacción. Si das lo que tienes y lo que no tienes, no hay reproches si fallas".

"Debo ser de los pocos entrenadores que han salido del Madrid sin ser echado. Cuando sales por tu propia decisión, no tienes que reprochar ni envidiar nada. Salí del Madrid con el alma completamente limpia, no olvido nunca lo que me dijeron el presidente y José Ángel. Ellos me dijeron: 'Ahora viene lo bueno, lo difícil ya está hecho'", siguió.

Y continuó: "Pero yo pensaba en ese momento que era lo mejor para mí y para el Madrid tras tres años duros, intensos y casi violentos. Nos separamos en el momento justo. Todo lo que ha hecho el Madrid después sólo me ha dado alegría. No siento que soy parte de nada, es mérito de quien estaba.

Mourinho habló otra vez sin tapujos de un club que guarda en el corazón y cerró a lo grande su comparecencia: "¿Si se puede decir 'no' al Madrid y a Florentino? Sí". Con sonrisa incluida. Palabra de Mou.