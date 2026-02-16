El Barça completa su semana negra: vuelve a hacer aguas y se deja el liderato de La Liga tras perder ante el Girona

Los jugadores del Girona celebran uno de los goles de la victoria ante el Barça. EFE

El guardameta culé salvó a su equipo en Montilivi, y el equipo de Hansi Flick enlaza su segundo partido consecutivo sin ganar tras la derrota de la Copa del Rey.

Hasta ahora el estilo de Hansi Flick en el Barça apenas ha generado debate. Una apuesta atractiva pero arriesgada que casi siempre daba sus frutos y que convencía, pero la imagen y el resultado de su equipo en Montilivi comienza a abrir la puerta a la discusión. [Así vivimos la derrota del Barcelona ante el Girona]

Los culés volvieron a jugar a la ruleta rusa en Girona y terminaron pagándolo muy caro. El resultado, una segunda derrota consecutiva después de la debacle del Metropolitano que deja al Real Madrid como líder en solitario de La Liga.

El Barça falló un penalti por medio de Lamine y se adelantó con el gol de Cubarsí. Lo tuvo todo para llevarse los tres puntos y apaciguar el temporal. Pero su inconsistencia defensiva favoreció la remontada del Girona y ahora lo que tiene encima del Camp Nou es una borrasca que no pinta nada bien.

El Girona celebra uno de los goles ante el Barça. EFE

El Girona ofrece batalla

No se guardó nada Hansi Flick en este clandestino partido de los lunes. No es habitual ver al Barça o al Real Madrid fuera del fin de semana, pero esta vez le tocó a los culés ir fuera de horario para visitar Montilivi.

Todavía tocado por el revolcón del Metropolitano, el Barça necesitaba convencerse y reafirmar que su plan es el adecuado. El partido, sin embargo, pronto se convirtió de nuevo en una especie de ruleta rusa que no terminó en tragedia por la falta de calidad del Girona.

El Barça tardó apenas cinco minutos en enseñar las garras. En el día del regreso al once inicial de Raphinha, la conexión entre el brasileño y Lamine Yamal estuvo a punto de dar sus frutos. El disparo del canterano, sin embargo, con su pierna izquierda, se marchó por unos centímetros.

Lamine Yamal, en acción ante el Girona. REUTERS

Los de Flick llevaban el peso del partido. Trataban de hacer daño a través de la posesión, pero eso invitó al Girona a seguir su plan, estar juntos, robar y salir como flechas en vertical hacia la portería de Joan García.

Al paso por el cuarto de hora, Raphinha estuvo a punto de celebrar a lo grande su regreso. Recibió el pase de Fermín, se internó en el área, recortó y su disparo con la derecha se marchó demasiado cruzado. Una ocasión pintiparada para haber abierto la lata.

La más clara llegó al minuto siguiente. Lamine Yamal le cogió la espalda a la defensa del Girona y arrancó la carrera con el balón casi en campo propio. Con todo el tiempo del mundo para pensar, se plantó ante Gazzaniga, levantó la mirada y quiso picar el esférico por encima.

Raphinha, en Montilivi. EFE

El guardameta del Girona, sin embargo, no se amedrentó ante la figura que tenía enfrente, aguantó de pie hasta el final, y recogió la pelota fácil ante la mala definición del delantero.

El Girona vio que tenía vida. Siguiendo el plan que tanto daño le hace al Barça, pasó a explotar la línea alta y los espacios a la espalda. Varat dio el primer aviso serio, pero era tan sólo el principio.

Flick tiene su apuesta clara y le viene sacando un rédito enorme hasta la fecha, pero eso no es óbice para indicar que el sistema entraña unos riesgos extraordinarios y en más de una ocasión la moneda puede caer del lado de la cruz.

Dani Olmo, con Thomas Lemar. EFE

Al filo de la media hora de juego Varat se plantó mano a mano ante Joan García, y el guardameta empezó ahí su recital para salvar a su equipo. Indiscutiblemente, el mejor jugador del Barça en Montilivi, algo que también él necesitaba después del error en el Metropolitano.

Bryan Gil le regaló medio gol a Varat en una ocasión sin finalizar, y cuando el Girona creía en el milagro, entonces Raphinha avisó de que el Barça no se había ido del partido. Su disparo al poste lo dejó muy claro.

Lamine Yamal, en el suelo. EFE

Se olía el descanso, pero en la última acción de la primera parte Blind metió la pata hasta el fondo en el área local. Pisó a Olmo de manera clara y todo terminó en penalti. Lamine pidió el balón, Raphinha cedió la oportunidad y Yamal erró el penalti estrellándolo en el palo. Flick se desesperaba.

Llegan los goles

El fútbol le ofrecía una segunda vida al Girona para el segundo acto. Por una parte, los de Míchel habían perdonado lo imperdonable, especialmente contra el Barça. Por otra, podían darse por contentos tras salvarse de una pena máxima.

Tras el descanso el partido siguió por los mismos derroteros. El Barça amenazando y el Girona metiendo sustos muy gordos ante una defensa culé que hacía aguas.

En este intercambio de golpes, el que primero lanzó el puño fue el equipo visitante. Cubarsí había subido al remate de un córner, se quedó viviendo en el área rival esperando una segunda jugada, y terminó encontrando premio.

El Barça celebra el gol de Cubarsí. EFE

Koundé puso un gran centro desde el costado derecho y Cubarsí conectó un cabezazo tan precioso como preciso que resultó imparable para Gazzaniga. Por la escuadra entró ese balón haciendo inútil cualquier estirada.

Ese gol era aire para un Barça que, seguramente, estaba pasando sus peores momentos en el partido. Tan sólo la falta de eficiencia del Girona estaba evitando una nueva debacle, pero de repente los locales también ajustaron el punto de mira.

Apenas dos minutos tardó en igualar el marcador de nuevo el Girona, demostrando tener así una gran capacidad de reacción.

Lemar celebra su gol ante el Barça. EFE

El Barça volvió a descoserse en defensa, Varat entró en el área por el costado izquierdo para poner el centro y ese pase de la muerte, a la segunda oportunidad, encontró a Lemar libre de marca en el área pequeña. Tan sólo tuvo que empujar el ex del Atlético. Otra vez la sombra del Atleti.

El partido ya era irreconducible. Había entrado en fase de locura y podía pasar cualquier cosa. Esto es a lo que juega el Barça, precisamente. Pero en este caos, quien se mostró más fuerte fue el Girona.

Pudieron matar los locales primero por medio de Varat, pero dos paradones de Joan García lo evitaron. Pese a la derrota, el guardameta culé fue el mejor de los suyos. De largo.

Gazzaniga, en el partido entre el Girona y el Barcelona. EFE

Con Eric García marchándose ovacionado por su exafición, todavía quedaba tiempo para que sucedieran cosas. A quince minutos del final Joel Roca volvió a perdonar tras quedarse mano a mano ante Joan García tras un error de Balde.

Más de uno en Montilivi ya pensaba en aquello de "si perdonas...", pero el nubarrón se posó directamente en el seno del Barcelona. Fran Beltrán, con un disparo frontal batió a Joan García y llevó la locura a las gradas para obrar la remontada.

Locura en el Girona por el gol de Fran Beltrán. EFE

Los siete minutos de añadido fueron de asedio culé, con el propio Joan García incluso visitando el área rival, pero no hubo manera. El equipo culé cerró su semana negra, cedió en el pulso con el Real Madrid por el liderato y empieza a abrir una situación cuanto menos inquietante en un tramo importante de la temporada.

Girona 2 - 1 Barcelona

Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau; Witsel, Iván Martín (Alejandro Francés, min. 90+2); Tsygankov, Lemar (Fran Beltrán, min. 68), Bryan Gil (Joel Roca, min. 68); y Vanat (Echeverri, min. 73).



Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric (Ronald Araújo, min. 73), Gerard Martín (Balde, min. 63); De Jong, Olmo. (Bernal, min. 80); Lamine Yamal, Fermín, Raphinha (Roony, min. 63); y Ferran (Lewandowski, min. 73).



Goles: 0-1, min. 59: Cubarsí. 1-1, min. 61: Lemar. 2-1, min. 87: Fran Beltrán.



Árbitro: César Soto (comité riojano). Amonestó a local Vitor Reis (min. 90+10) y a los visitantes Eric (min. 41) y Koundé (min. 84). Expulsó al local Joel Roca (min. 90+9).



Incidencias: Partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports disputado ante 14.043 aficionados en el Estadi Municipal de Montilivi, en Girona.