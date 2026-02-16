Arbeloa remata el 'intercambio floral' con Mourinho: "No necesita venir al sofá gris, si le invito será para comer"

No cabe la menor duda de que Álvaro Arbeloa y José Mourinho siguen manteniendo una relación espectacular. El destino ha querido cruzar de nuevo a ambos en los playoffs de la Champions League previo a los octavos de final, y eso ha servido para que vuelvan a intercambiarse elogios.

Si por la mañana el portugués le deseaba a Arbeloa que terminara ganando La Liga esta temporada, el salmantino correspondió por la tarde con un nuevo lanzamiento de flores.

Aseveró Arbeloa que 'Mou' no necesita sentarse en el ya famoso sofá gris, que tan sólo le invitaría a comer, y no tuvo ninguna duda de que el Bernabéu recibirá al portugués en el partido de vuelta "con una gran ovación".

Las claves

Sabemos de la dificultad del partido de mañana, del rival, del ambiente que siempre hay aquí y la exigencia que supone para nosotros. Estamos muy mentalizados y focalizados para sacar lo mejor de nosotros mismos.

Mourinho y el sofá gris

Si le invito será un día a comer. No necesita sentarse en el sofá gris. Somos buenos amigos y nos deseamos lo mejor el uno al otro.

Sus deseos para Mourinho

A José le deseo siempre lo mejor. Mi objetivo es eliminar al Benfica y después que él pueda ganar todo. A partir de ahí, le deseo a él y a su familia todo lo mejor.

Su porcentaje de culpa en la reacción del equipo

No pienso en porcentajes. He visto una gran predisposición de los jugadores. Es más fácil ser entrenador que jugador, porque siempre es más fácil decir qué hay que hacer, antes que hacerlo. Son ellos los que tienen que llevarse gran parte del mérito y es gracias al esfuerzo y al trabajo de todos.

Los resultados llegan gracias al trabajo de los 20 o 25 jugadores que tenemos en plantilla y que preparan cada partido como si fuera una final. Están llegando por eso buenos resultados y un buen rendimiento del equipo, pero tenemos la confianza de que podamos ir a más.

Las claves del Benfica

Tienen un líder que es el que les marca el camino de cómo tienen que jugar.

Nosotros siempre pensamos en ganar. Nuestro objetivo no es solo eliminar al Benfica, nuestro objetivo es ganar la Champions, por eso esto no es una venganza.

La relación con el vestuario

Me han recibido muy bien desde el primer día. Hemos intentado conectar y al final el objetivo tanto mío como suyo es ganar. Para eso trabajamos día a día. No puedo pedirles más, que sigan con la misma actitud y las mismas ganas que están mostrando.

Le sorprendió Mourinho en el anterior partido

No, no creo que José me pueda sorprender porque sé de lo que es capaz. Da igual que el Benfica se presentara con el equipo de la Youth League, sabía la intensidad que le iba a poner en el terreno de juego y mañana va a ser lo mismo. Creo que todos tienen que tener muy claro lo que vamos a tener en frente.

El nuevo centro del campo

El objetivo siempre es ser sólidos. Es muy difícil jugar bien al fútbol si no eres compacto y no defiendes bien. Tenemos que ser capaces de hacer todo, y para hacerlo todo bien hace falta mucha concentración y entrenar mucho. Tenemos a Fede, Tchouaméni y Camavinga que están haciendo un gran trabajo, son tres jugadores de talla mundial que lo están haciendo realmente bien.

Mourinho, en rueda de prensa con el Benfica EFE

Sobre Mbappé

Ha venido con nosotros a entrenar, y mañana veréis si juega o no juega.

El regreso de Mourinho al Bernabéu

Creo que le van a recibir con una gran ovación porque el madridismo es consciente de todo lo que hizo José por el Madrid, que fue dar todo y un poquito más. Estoy seguro de que le recibirán con una gran ovación.

Camavinga y el sofá gris

Eduardo Camavinga también compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido de Champions League. El francés apunta a titular y parece asentarse en el centro del campo junto a Tchouaméni y a Valverde.

Le preguntaron además sobre si había visitado el famoso sofá gris de Arbeloa: "He ido ahí muchas veces con Xabi Alonso y con Arbeloa. Es como cuando entras al despacho del jefe. A veces vas porque al entrenador le gusta hablar con nosotros. Con Xabi quería hablar de cosas en el campo y con el nuevo entrenador es igual. Es como cuando vas al despacho del jefe.

Sobre su rendimiento, cree que el madridismo aún no ha visto su mejor versión: "Creo que tengo que hacer mucho más, soy consciente. Y soy capaz de hacer mucho más. Creo que el madridismo no ha visto a un Camavinga completo".