Vinicius (25), futbolista del Real Madrid: "Pregunto a mi padre siempre que voy a comprar un reloj para que me dé permiso"

GQ España ha convertido a Vinicius Junior, estrella del Real Madrid y de la selección brasileña, en el nuevo protagonista de su formato de vídeo '10 esenciales', una pieza pensada para mostrar la faceta más íntima de los grandes nombres del momento a través de los objetos que les acompañan en su día a día.

En el caso del delantero blanco, el resultado es un retrato que mezcla supersticiones de vestuario, recuerdos de infancia y símbolos de estatus, pero también disciplina y arraigo familiar. Lejos del foco estrictamente deportivo, el brasileño abre la puerta a las pequeñas cosas que le sostienen fuera del césped.

Uno de esos imprescindibles es la baraja de cartas que le acompaña en concentraciones y viajes. Vinicius explica que pasa muchas horas jugando con otros internacionales brasileños y con compañeros del Real Madrid, hasta el punto de convertir esas partidas en un ritual de desconexión.

"Juego mucho con Gabriel Magalhães, Rodrygo o Militão... lo pasamos muy bien", confiesa, subrayando que esos ratos de mesa y risas ayudan a rebajar la tensión competitiva y fortalecen la química del grupo lejos de las gradas y las cámaras.

El capítulo también deja espacio para su relación con el perfume, otro de los elementos que el delantero considera indispensables. Según cuenta el propio futbolista, tiene la costumbre de aplicárselo siempre antes de los partidos y entrenamientos, casi como una parte más de su preparación.

Vinicius celebra un gol agarrando el escudo del Real Madrid Reuters

En el vídeo admite que no escatima en cantidad y que más de un compañero se sorprende por lo mucho que se perfuma, una manía que él asocia a sentirse listo para competir y a proyectar la imagen que quiere dentro y fuera del campo.

El açaí, fruto y preparado típico de Brasil, ocupa igualmente un lugar destacado entre sus esenciales. El jugador recuerda que lo consume desde que era niño y que durante años formó parte de su alimentación sin demasiadas restricciones.

"Lo como desde que soy niño. Antes podía comer mucho más que ahora por la dieta", reconoce, aludiendo a cómo las exigencias físicas y los planes nutricionales de la élite le han obligado a moderar una de sus debilidades. Aun así, sigue viéndolo como un aporte de energía y un vínculo directo con su país y sus orígenes.

Afición a los relojes

Donde el vídeo se vuelve más revelador es en el punto dedicado a los relojes, una verdadera afición para el '7' del Real Madrid. Vinicius admite que no se considera un experto y que ha ido aprendiendo al fijarse en lo que llevan otros futbolistas en el vestuario.

"No soy un experto. Aprendo en los momentos de vestuario, viendo a otros jugadores con relojes bonitos. Ahora tengo unos 20", explica, antes de desvelar cómo esa pasión nació ligada al esfuerzo y a la cultura del sacrificio que le inculcó su familia.

Ahí aparece la figura de su padre, clave en su historia personal y deportiva. "Mi padre, al principio, me ponía metas: tenía que marcar 20 goles o dar 10 asistencias para poder comprarme uno", cuenta el brasileño, que revela que cada reloj ha estado asociado a objetivos concretos cumplidos sobre el césped.

Pese a que hoy sus ingresos y su estatus le permitirían comprar casi cualquier pieza sin mirar el precio, asegura que sigue consultando con él cada decisión. "Hoy tengo un poco más de control, pero siempre que voy a comprar alguno le pregunto para que me dé permiso", admite.

Más que un simple capricho, su colección de relojes se convierte así en una metáfora de la cultura del esfuerzo que le ha llevado de São Gonçalo al escaparate mundial del Real Madrid.