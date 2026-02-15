Trent, un oasis en el Real Madrid: un pie de oro para un equipo carente de creatividad en pleno debate con Carvajal

Gonzalo señala a Trent para reconocer la asistencia del inglés en el primer gol ante la Real Sociedad. REUTERS

Real Madrid

R. Sociedad

Este Real Madrid de altibajos volvió a lucir su mejor sonrisa en el partido contra la Real Sociedad. Necesitaba algo así el conjunto blanco después de los varapalos de la Copa del Rey y la Champions, pero es en La Liga donde está encontrando su versión más fiable desde el cambio de entrenador.

Todo fueron buenas noticias en un Bernabéu que volvió a guardar las garras y arropó a los suyos. La ausencia de Mbappé no se notó, Vinicius adoptó el papel de líder y volvió a bailar, Courtois no trabajó en exceso, Valverde brilló con luz propia... Y sobre todo el lateral derecho disfrutó del regreso de Trent.

El inglés fue uno de los nombres propios del partido. En pleno debate sobre quién debe ser el titular en esa posición, y también en el día en el que Dani Carvajal volvió a gozar de unos cuantos minutos sobre el césped, el ex del Liverpool fue titular con merecimiento.

Trent y Gonzalo celebran el primer gol ante la Real Sociedad. REUTERS

Le dio consistencia al costado derecho del Real Madrid. Se entendió a las mil maravillas con Valverde, aportó un gran desahogo con su exquisito toque de balón e incluso se convirtió en asistente en el primer gol.

Arnold fue esa chispa que tantas veces le falta a este Real Madrid carente de creatividad, una opción más a tener en cuenta para encontrar una vía de escape que ayude a darle fluidez a un juego que tantas veces esta temporada se ha estancado.

Arbeloa se decanta por Trent

Álvaro Arbeloa preparó una pequeña revolución en el once contra la Real Sociedad. Uno de los grandes debates de las últimas horas se había centrado en qué pasaría con la posición de lateral derecho ahora que, por fin, la enfermería se había vaciado.

Con Trent listo, Carvajal preparado tras su charla con el entrenador, y Valverde también disponible si fuera necesario, Arbeloa se decantó por el primero de ellos.

El inglés llegó el pasado verano al Real Madrid como uno de los grandes movimientos del mercado. Sin embargo, varias circunstancias, especialmente las lesiones, han hecho que los aficionados blancos y la liga española todavía no hayan podido disfrutar de su mejor versión, esa que maravilló en el Liverpool.

Trent, en acción ante Wesley. EFE

Casi dos meses y medio después, Trent volvió a ser titular en el Real Madrid. Y no tardó en darle la razón a su entrenador en su apuesta por él.

Apenas se habían disputado cinco minutos de partido cuando el inglés protagonizó su primera internada peligrosa por el costado, merodeó las inmediaciones del área de la Real Sociedad y puso un centro medido con su pierna derecha.

El pase, a media altura y con rosca, fue cazado por Gonzalo en una posición de 9 puro para empezar a allanar el partido del Real Madrid. Una acción de mucha importancia que permitía a los blancos espantar fantasmas y encarar el encuentro con mucha más confianza.

Fue la primera de varias apariciones brillantes. Su entendimiento con Fede Valverde para ocupar y gestionar los espacios por la banda derecha fue espectacular. Con Trent en su sitio y Valverde a gusto como interior diestro, se volvió a ver también una actuación estelar del uruguayo.

A punto estuvo de nacer otro gol de la conexión entre ellos. Un pase de Trent desde campo propio a la espalda de la defensa de la Real que vio perfectamente Valverde. Después, el regalo para Gonzalo no fue aprovechado por el delantero.

Carvajal, en la recámara

Mucho se había hablado durante la semana del reclamo de Dani Carvajal por volver a tener minutos de calidad en el Real Madrid. En esta ocasión le tocó de nuevo empezar el partido desde el banquillo, y además comprobó que la competencia en el puesto es muy alta.

Nada nuevo, por otra parte, que no se pudiera presumir desde el inicio de la temporada en el momento en el que Trent aterrizó en el Bernabéu. Las lesiones de ambos, sin embargo, han impedido hasta la fecha comprobar quién se impone.

Carvajal, peleando un balón aéreo durante el Real Madrid - Real Sociedad EFE

Carvajal entró en el minuto 60 para tener 30 minutos más de rodaje en un partido que ya estaba encarrilado para el Real Madrid. No fue tan brillante el canterano ni tan decisivo como Trent. De hecho, un mal despeje de cabeza suyo estuvo a punto de costarle un gol a su equipo de no haber sido por la intervención de Courtois.

Estaba el partido, no obstante, ya en un contexto de menor exigencia. Pese a todo, Carvajal pudo volver a pisar el césped después de haber estado los últimos cuatro encuentros en el banquillo sin haber podido disputar ni un solo minuto.

El Real Madrid, eficiente

En lo coral, fue un partido mucho más efectivo que brillante por parte del Real Madrid. Es cierto que el equipo ofreció brotes verdes y el centro del campo con Tchouaméni, Camavinga y Valverde, parece que se va afianzando, pero también dejó dudas.

La defensa volvió a permitir demasiado, algo personalizado en el error de Huijsen y el penalti tan claro como absurdo que, por suerte para los blancos, no dejó consecuencias.

El remate de Vinicius en su segundo gol de penalti contra la Real Sociedad EFE

El Real Madrid encontró en esta ocasión, sin embargo, la efectividad que no tuvo en otros partidos. Y eso curiosamente el día que Mbappé no jugó ni un solo minuto pensando ya en la importante cita de Champions.

Vinicius se lo guisó y se lo comió en los penaltis que provocó, Gonzalo volvió a rascar para reivindicar el papel de La Fábrica en el Real Madrid y Valverde demostró que ha recuperado la confianza. Los blancos se preparan para la batalla ante el Benfica del próximo martes.