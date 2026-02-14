El Madrid recupera la chispa en la noche de San Valentín: desactiva la racha de la Real y duerme líder de La Liga

Real Madrid

R. Sociedad

El Bernabéu vuelve a soñar. Con su Madrid y con ganar La Liga. La victoria contra la Real da alas para ello. Por lo coral que fue el partido y por la dificultad que presentaba el rival. El efecto Arbeloa ya se nota: el equipo suma ocho victorias seguidas en el campeonato y llegará líder al lunes. [Narración y estadísticas: Real Madrid 4-1 Real Sociedad]

Ganó el Madrid en una noche de San Valentín que tenía más relevancia de la aparente. Una oportunidad de meter presión al Barcelona y responder, hoy ya sin el ruido de los pitos, frente a la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo.

Los txuri-urdin arrastraban una racha de nueve partidos invictos desde la llegada de su nuevo entrenador, pero toparon con un Madrid más resolutivo que nunca en la temporada. Marcaron Gonzalo, Vinicius -dos de penalti- y Valverde. Brilló Trent, el inglés con un pie de oro que, si está sano, sube el suelo de este equipo.

Gonzalo señala a Trent tras su asistencia en el 1-0 contra la Real Sociedad Reuters

Los jugadores de Arbeloa fueron recibidos sin pitos. Y eso que entre los once titulares no estaba el más querido de todos, Mbappé, reservado para no forzar una rodilla que está tocada. Le sustituyó Gonzalo en su sitio natural, el de '9'. La titularidad de Trent, con Carvajal mirando en el banquillo, devolvió a Valverde a la medular.

Tardó poco en darle la razón el ex del Liverpool a Arbeloa con su apuesta. Cinco minutos, concretamente. El tiempo que pasó hasta que armó su brillante pierna derecha para meter un centro. Vio el desmarque de Gonzalo y el canterano 'sólo' tuvo que poner la puntera.

Un sólo que hay que poner entre comillas porque lo de Gonzalo es muy serio cuando juega de delantero centro. Sexto gol, este a lo Raúl, de un jugador que está haciendo muy buena temporada desde su rol.

De penalti en penalti

El gol temprano daba tranquilidad al Madrid, aunque esta se iba a esfumar por un error de Huijsen. El joven central, mejor pasador que defensor, regaló un penalti en el minuto 20 tras derribar a Yangel Herrera cuando ni siquiera había controlado un pase filtrado de Soler.

El internacional español se llevó la amarilla y marcó la pena máxima su compañero de selección, Oyarzabal.

El penalti cometido de Huijsen sobre Yangel Herrera en el Real Madrid - Real Sociedad EFE

Alguno ya se temía otra velada de sufrimiento con el 1-1, pero apareció a los cuatro minutos Vinicius para hacer lo que mejor se le da -si está enfuchado-: ser diferencial. El brasileño le sacó un penalti a Aramburu sobre la línea de fondo y lo tiró. Y acertó. Con un remate del estilo que patentó, precisamente, Oyarzabal: saltito y chut.

Bailó Vini tras el gol y el Madrid volvió a mandar sobre una Real con un planteamiento algo suicida. La defensa realista, hoy de naranja, hacía aguas e iba a servir en bandeja el tercer gol a los de casa. Fue de Valverde. Recibió en la frontal y tuvo tiempo de sobra para colocar el disparo. Lo último que se le puede dar al uruguayo.

Fede la puso cerca de la escuadra y, por su celebración, parecía ni creerse lo bien que le salió. El Madrid se ponía 3-1 en la primera parte y en 'modo fácil': tres remates a puerta, tres goles. Sin un juego brillante, los de Arbeloa habían encontrado con sencillez el camino a la victoria.

La segunda parte se puso en marcha y, en apenas 38 segundos, llegó la sentencia del Madrid. Otra vez desde el punto de penalti. Otra vez provocado por Vinicius y resuelto por él. Otra vez cometido por Aramburu.

El remate de Vinicius en su segundo gol de penalti contra la Real Sociedad EFE

El realista se quejó de que el brasileño se tiró antes de tiempo, pero el VAR no intervino. El '7' volvió a marcar y selló su doblete con dos penas máximas que él fabricó.

Carvajal, ovación y media hora

Antes del gol había salido a calentar Carvajal. El Bernabéu le aplaudió y también cantó después su nombre. Arbeloa no tardó en darle entrada en el campo. En el minuto 60, salió Trent y entró el capitán muy arropado por la afición. También saltó Alaba, en sustitución de Rüdiger.

Más tarde salieron a jugar Ceballos y Brahim por Camavinga y Valverde. La Real también hizo sus cambios, entre ellos Oskarsson, el hombre de moda en San Sebastián, aunque en realidad el partido estaba visto para sentencia.

El Madrid pisó el freno hacia el final, con el choque resuelto, pero tampoco tuvo ningún susto que lamentar -si acaso un gol bien anulado a Oskarsson por fuera de juego-.

Otra victoria al bolsillo, la octava seguida en Liga. Más presión para un Barça que no juega hasta el lunes en casa del Girona y se ve dos puntos por detrás del eterno rival.

En el Bernabéu, tras 14 días sin partido entre semana, la cabeza vuelve al modo Champions: el martes, visita otra vez a Lisboa. Nuevo cara a cara con el Benfica de José Mourinho, y ahora sí que no está permitido fallar. El ánimo, eso sí, será mejor para el Madrid tras tener este sábado la cita de San Valentín perfecta.