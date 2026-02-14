El giro radical del Barça en sólo un año contra los árbitros: de "la carta de los Reyes Magos" a la guerra abierta con el colectivo

El Fútbol Club Barcelona ha cambiado radicalmente su discurso contra los árbitros en apenas un año. Si hace doce meses desde el club culé casi que se mofaban por la carta abierta del Real Madrid remitida a la RFEF y el CSD por los arbitrajes tras el partido ante el Espanyol, ahora en Can Barça han decidido entrar en guerra abierta con el colectivo arbitral.

El Barcelona se siente perjudicado tras el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. El equipo de Hansi Flick cayó goleado por 4-0 sin paliativos, pero en la entidad del Camp Nou se han encargado de desviar el tiro hacia la actuación arbitral de Martínez Munuera.

El Barça envió una queja formal a la Real Federación Española de Fútbol en la que hablaba de "la reiteración de errores arbitrales flagrantes a lo largo de la temporada, muchos de ellos determinantes y en perjuicio" del conjunto culé.

En la entidad, en plena campaña electoral y presidida provisionalmente por Rafa Yuste, reclamaban la publicación íntegra de todos los audios del VAR correspondientes al partido de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Una crítica abierta a las decisiones de los colegiados y al procedimiento del VAR que contrasta abiertamente con lo que pensaba el club catalán hace apenas doce meses, cuando desde la cúpula, la plantilla y hasta el entrenador defendían la labor de los colegiados.

La carta del Real Madrid

Se cumple ya un año desde que el Real Madrid estalló contra los colegiados la temporada pasada tras el partido ante el RCD Espanyol.

El 3 de febrero de 2025 el club blanco emitió una carta abierta dirigida a la Real Federación Española de Fútbol y con copia al Consejo Superior de Deportes en la que hacía mostrar su desacuerdo e indignación con el sistema arbitral.

Frenkie de Jong protesta a Martínez Munuera durante el partido contra el Atlético EFE

Lo sucedido en el choque ante el RCD Espanyol, con la no expulsión de un jugador perico por una grave entrada sobre Mbappé, y el gol anulado a Vinicius, hicieron que los blancos pusieran el grito en el cielo para reclamar profundas reformas en el arbitraje español.

El Real Madrid pidió también por entonces que se hicieran públicos los audios del VAR, lo mismo que ha exigido ahora el FC Barcelona.

El Barça y "la carta de los Reyes Magos"

En el FC Barcelona pusieron mucho empeño hace doce meses en ridiculizar la carta y las peticiones del Real Madrid. Tanto en público como en privado, se burlaba de este escrito del eterno rival, algo en lo que apenas un año después también ha caído.

"Es la carta de los Reyes Magos", comentó con sorna Eric García en un acto público cuando le preguntaron sobre el escrito del Real Madrid.

"Hacer el comunicado es su elección, pero no es nuestra manera de hacer las cosas. Todos cometemos errores y los árbitros tienen un trabajo muy duro", comentó, por su parte, Hansi Flick.

Esa manera de hacer las cosas ha resultado la misma apenas doce meses más tarde. También con el propio Hansi Flick, que por entonces defendía a los colegiados, cargando duramente contra el colectivo arbitral tras perder ante el Atlético de Madrid.

El cambio de discurso

La derrota más cruel de la era Hansi Flick en el Barça escoció especialmente. El 4-0 que deja a los colchoneros con pie y medio en la final salvo debacle en la vuelta reabrió las heridas, y más allá de la autocrítica los diferentes estamentos del conjunto culé desviaron el tiro hacia los árbitros.

Los jugadores criticaron la actuación de Martínez Munuera, y Hansi Flick, que tantas veces había defendido al colectivo, cambió su careta para cargar abiertamente contra la forma de arbitrar del colegiado del encuentro.

No sólo eso. Rafa Yuste, el presidente en funciones mientras llegan las elecciones, ya anunció que el Barça reclamaría tras el arbitraje del Metropolitano, y el resultado es esta carta dirigida a la RFEF en la que cuenta abiertamente que se siente perjudicado durante toda la temporada.

El Barça puso además varios ejemplos de otras decisiones en situaciones similares ya vividas durante el año, por lo que demostró que tenía muy estudiada la labor arbitral en todo momento.

En apenas doce meses, por lo tanto, el FC Barcelona ha pasado de mofarse del escrito del Real Madrid a ser él mismo quien se dirige directamente a la Federación para clamar por las actuaciones de los árbitros.