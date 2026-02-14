El dardo de Cesc Fàbregas a Álvaro Morata tras su expulsión en un minuto: "Se tiene que dedicar a otra cosa"

Las malas noticias se le acumulan a Álvaro Morata en los últimos tiempos. La última de ellas, la increíble expulsión protagonizada este fin de semana en la derrota de su equipo, el Como, ante la Fiorentina en la jornada 25 de la Serie A.

Dos cartulinas amarillas vistas en un corto lapso de tiempo de apenas un minuto que hicieron que su escuadra terminara con uno menos en busca de la remontada, y sobre todo que le valió para recibir un buen palo por parte de su entrenador, Cesc Fàbregas.

El técnico catalán fue preguntado por los periodistas después del encuentro y se mostró visiblemente enfadado con su futbolista. Tanto, que fue claro en sus palabras: "Es un jugador con experiencia, espero mucho más de él en ese sentido", comentó el exjugador del Barça.

EXPULSADO ÁLVARO MORATA POR DOBLE AMARILLA 🟥🇪🇸#SerieAenDAZN 🇮🇹 pic.twitter.com/N1Ta0wmB9K — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) February 14, 2026

Una expulsión relámpago

La participación de Álvaro Morata en el partido fue tan breve como nefasta. Ingresó al terreno de juego en el minuto 57 en sustitución de su compañero Douvikas, y ni siquiera pudo llegar al minuto 90 de juego.

Con el Como perdiendo 1-2 y desesperado por encontrar el gol del empate, Álvaro Morata cometió dos errores consecutivos que le valieron dos cartulinas amarillas y la consiguiente expulsión.

En el minuto 88 el delantero español se encaró con Madrágora, el jugador de la Fiorentina, motivo por el que fue amonestado por el colegiado.

Cesc Fábregas dirige al Como en un partido de la Serie A. EFE

Tras reanudarse el juego y todavía con los ánimos calientes, Morata cayó en la provocación de Ranieri. El jugador de la Fiorentina le empujó y el español terminó cayendo al suelo, una acción ante la que Morata se revolvió, se levantó rápidamente y devolvió el empujón de manera mucho más brusca.

La acción no pasó desapercibida para el árbitro del encuentro, y en el minuto 89, apenas dos más tarde de la primera tarjeta, Morata vio su segunda cartulina y se marchó del césped expulsado y cabizbajo.

"La provocación forma parte del fútbol. Quien no pueda convivir con esta faceta del fútbol se tiene que dedicar a otra cosa", declaró Cesc Fàbregas, en otro claro mensaje lanzado a su futbolista.

Con esta derrota el Como se cae de las posiciones europeas en las que arrancaba la jornada, mientras que la Fiorentina, que sigue en puestos de descenso, coge aire en la zona baja de la clasificación.

Se complica el Mundial

Esta expulsión supone un nuevo varapalo para Álvaro Morata, necesitado de buenas noticias en los últimos tiempos.

El delantero regresó a finales del mes de enero a la competición después de haber estado más de un mes parado por una lesión muscular. Morata, suplente, estaba entrando de nuevo poco a poco en los planes de Fàbregas, pero esta expulsión supone un frenazo a sus aspiraciones.

Álvaro Morata, tras fallar el penalti contra Portugal. REUTERS

Y no sólo en el Como, sino que también es una nefasta noticia en su aspiración de entrar en la lista definitiva de Luis de la Fuente para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El ariete ya ha estado ausente en las últimas convocatorias de la Selección, y aunque cuenta con la confianza de Luis de la Fuente, que siempre le ha llenado de elogios, su rendimiento deportivo está muy lejos de poder reclamar un sitio en el combinado nacional.