El Barça presenta una queja formal ante la RFEF contra los árbitros y reclama "igualdad de trato entre clubes"

Frenkie de Jong protesta a Martínez Munuera durante el partido contra el Atlético EFE

El FC Barcelona ha presentado una carta formal a la RFEF tras el arbitraje en la dura derrota en Copa del Rey contra el Atlético de Madrid (4-0). El club catalán se queja de "falta de coherencia en el criterio disciplinario" y pone el foco en la "aplicación y transparencia del VAR".

El detonante ha sido el gol anulado a Pau Cubarsí tras una larguísima revisión del fuera de juego semiautomático, episodio que ha llevado al club a hablar de "vergonzoso" funcionamiento del sistema y de sensación de "doble vara de medir".

En la carta, dirigida al presidente de la RFEF, al del CTA, al responsable del VAR y al director de la asesoría jurídica, el Barça expresa su "profunda preocupación" por lo que interpreta como reiteración de decisiones en su contra y ausencia de un criterio disciplinario homogéneo.

En su queja, el Barça reclama "una urgente revisión" de los criterios arbitrales aplicados para garantizar tres puntos: la uniformidad en las decisiones arbitrales, la igualdad de trato entre clubes y la credibilidad y el prestigio de las competiciones.

El Barça concluye con la propuesta de la creación de un código o reglamento disciplinario específico para el colectivo arbitral que establezca consecuencias públicas y transparentes en casos de errores graves o negligencias, "con la voluntad de reforzar la confianza en el sistema".

La carta del Barça

El FC Barcelona informa que ha hecho llegar este sábado 14 de febrero una carta formal a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dirigida a su Presidente, al Presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), al responsable del VAR y al Director de la Asesoría Jurídica, en la que el Club expresa su profunda preocupación por la reiteración criterio homogéneo.

En el documento, el Club expone varios puntos fundamentales:

1. Falta de coherencia en el criterio disciplinario

El FC Barcelona denuncia la existencia de decisiones dispares frente a acciones de naturaleza idéntica, especialmente en cuanto a sanciones disciplinarias. Esta disparidad genera una sensación de doble vara de medir incompatible con los principios de equidad, igualdad y seguridad jurídica que deben regir la competición.

2. Criterios contradictorios en acciones de mano

El Club pone de manifiesto la incoherencia en la interpretación de manos en el área, incluso en partidos arbitrados por los propios colegiados. Esta falta de uniformidad refuerza la percepción de arbitrariedad y la falta de previsibilidad en la aplicación del reglamento.

3. Acumulación de errores relevantes

Más allá de casos puntuales, el FC Barcelona señala la reiteración de errores arbitrales flagrantes a lo largo de la temporada, muchos de ellos determinantes y en perjuicio del Club. Esta acumulación afecta directamente a la integridad de la competición y genera una creciente desconfianza.

4. Aplicación y transparencia del VAR

El Club expresa dudas razonables sobre el uso y la correcta aplicación de la tecnología, especialmente en decisiones milimétricas que no han estado acompañadas de explicaciones técnicas concluyentes. También se denuncia la falta de transparencia en la gestión y publicación de los audios del VAR.

5. Criterios en las revisiones en el monitor

El FC Barcelona cuestiona la falta de un criterio claro y homogéneo a la hora de enviar a los árbitros a revisar jugadas al monitor, lo que contribuye a una percepción de inseguridad y desigualdad en la toma de decisiones.

El Club quiere dejar claro que esta iniciativa no pretende cuestionar la profesionalidad del colectivo arbitral, sino reclamar una urgente revisión de los criterios aplicados con el objetivo de garantizar:

La uniformidad en las decisiones arbitrales

La igualdad de trato entre clubes

La credibilidad y el prestigio de las competiciones

Asimismo, el FC Barcelona solicita la publicación íntegra de todos los audios del VAR, independientemente de si existe revisión a pie de campo, como medida esencial de transparencia y pedagogía arbitral.

Por último, el Club propone la creación de un código o reglamento disciplinario específico para el colectivo arbitral que establezca consecuencias públicas y transparentes en casos de errores graves o negligencias, con la voluntad de reforzar la confianza en el sistema. Esta propuesta no responde únicamente a la defensa de los propios intereses, sino que se enmarca en la voluntad de contribuir al buen funcionamiento global de la competición y al beneficio de todos los clubes, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan y garantizar un marco de actuación claro, estable y equitativo para todos.

El FC Barcelona exige que sus peticiones sean analizadas con la máxima seriedad y que se adopten medidas concretas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.