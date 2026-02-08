El palo de José Antonio Ponseti (59), periodista, a Iturralde González: "No tienes ni puñetera idea. Me tienes harto"

En la tarde del sábado se produjo una de las discusiones más sonoras de la radio española. Los protagonistas fueron José Antonio Ponseti y Eduardo Iturralde González, quienes se enzarzaron en un importante enfrentamiento dialéctico sobre la posesión de armas en Estados Unidos.

Los reproches personales y las interrupciones constantes fueron la tónica dominante en un conflicto que terminó con una disculpa a los oyentes de la Cadena SER.

El enfrentamiento tuvo lugar en pleno directo, cuando la conversación derivó hacia el debate sobre la tenencia de armas en el país norteamericano, donde Ponseti se encuentra desplazado con motivo de la Super Bowl.

La tensión aumentó tras una pregunta directa de Iturralde, quien planteó de forma explícita si su compañero estaba defendiendo "públicamente la tenencia de armas" y si sostenía que "cada uno puede llevar un arma".

Ponseti, visiblemente molesto, reaccionó de inmediato y exigió poder expresarse sin interrupciones. "Escúchame de una puñetera vez", espetó, en una respuesta que reflejaba el creciente nerviosismo en antena.

Iturralde respondió con firmeza, negándose a dar paso a lo que calificó como una "barbaridad". A partir de ese momento, el intercambio perdió cualquier atisbo de serenidad y derivó en un cruce de reproches personales.

Desde Estados Unidos, el periodista elevó aún más el tono y arremetió contra su interlocutor. "No tienes ni puñetera idea. No sabes nada. Eres un ser que no sabe nada", afirmó, antes de subrayar que la realidad estadounidense no puede compararse con otros contextos.

Su argumentación se apoyó entonces en su experiencia personal y en su percepción de inseguridad. "Yo en Estados Unidos tendría armas porque hay mucho loco, es muy difícil vivir aquí. No es lo mismo que vivir en tu tierra", señaló, en una intervención que intensificó todavía más la tensión en el estudio.

"¿En Euskadi no había armas?"

El enfrentamiento alcanzó uno de sus momentos más delicados cuando Ponseti aludió al origen de Iturralde con una pregunta retórica: "¿Por cierto, en tu tierra no había armas en Euskadi?", una referencia que terminó de encender el ambiente.

A partir de ahí, el exárbitro quedó prácticamente fuera de la conversación, mientras el periodista continuaba su intervención sin dar margen a la réplica. "Vente aquí 40 días, que me tienes harto, coño. Ya está bien de faltar al respeto. Hasta aquí hemos llegado. Cállate ya, que no tienes ni idea", concluyó, rompiendo definitivamente la dinámica habitual del programa.

Durante la discusión, el director y presentador, Dani Garrido, trató de intervenir en varias ocasiones para reconducir la situación y rebajar el tono del debate.

Sin embargo, sus intentos de mediación no lograron frenar el enfado de Ponseti, que continuó hablando de forma airada durante varios segundos, mientras la tensión resultaba evidente para la audiencia.

El momento más controvertido se produjo al final del intercambio, cuando Ponseti, ya consciente del impacto de lo ocurrido, se dirigió directamente a los oyentes para pedir disculpas por el tono empleado. "Me estoy quedando sin voz por culpa de este idiota, porque es un idiota", afirmó, una frase que, pese a su carácter de cierre, mantuvo el componente ofensivo que había marcado toda la discusión.