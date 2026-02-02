Imagen de Karim Benzema.

Ya es oficial: Karim Benzema deja el Al Ittihad para fichar por el Al-Hilal

Tras dos temporadas y media, Karim Benzema abandona el Al Ittihad y se incorpora al Al-Hilal hasta 2027.

El delantero francés Karim Benzema cambiará de equipo dentro de Arabia Saudí: dejará el Al Ittihad, con el que mantiene un conflicto por la renovación de su contrato, para fichar por el Al-Hilal hasta 2027, según informa el diario francés L’Equipe.

El exjugador del Real Madrid y Balón de Oro 2022 firmará un contrato de año y medio con el actual líder de la liga saudí, dirigido por el italiano Simone Inzaghi, que lo vinculará al club hasta junio de 2027.

Benzema, de 38 años, llegó a Arabia Saudí en 2023 y se despide del Al Ittihad tras dos temporadas y media, durante las cuales disputó 83 partidos, anotó 54 goles y repartió 17 asistencias. La temporada pasada conquistó con el club tanto la liga como la Copa.

En el Al-Hilal se reencontrará con figuras como su compatriota Théo Hernández, el reciente campeón de África Kalidou Koulibaly, el exdelantero del Liverpool Darwin Núñez y Malcom, exjugador del Burdeos y del Barcelona.

El traspaso de Benzema pone de relieve las tensiones que atraviesa la liga saudí, marcada por conflictos contractuales y movimientos repentinos de sus jugadores estrella.

Clubes y futbolistas protagonizan disputas públicas por renovaciones y condiciones contractuales, dejando al descubierto que, pese a su crecimiento económico vertiginoso, el campeonato todavía lucha con una notable inestabilidad.

El caso más destacado es el de Cristiano Ronaldo, que se niega a jugar contra el Al-Nassr por desacuerdos internos, dejando al descubierto las fricciones entre los jugadores y la dirección de los clubes.

Estas situaciones muestran que los conflictos no son aislados, sino parte de un contexto más amplio que afecta al desarrollo de la competición.

A pesar de las millonarias inversiones y de la llegada de figuras de renombre mundial, la liga saudí sigue ajustando su estructura y su gestión para consolidarse como un campeonato de primer nivel, mientras los movimientos de sus estrellas acaparan la atención internacional.