Mendieta (51), exfutbolista, sobre sus inversiones: "Mi primer contrato: un piso pagado en 25 años. Nada de coches"

Gaizka Mendieta, el excentrocampista que brilló en el Valencia y protagonizó en 2001 el tercer traspaso más caro de un futbolista español al ficharse por la Lazio por 48 millones de euros, ha construido tras su retirada en 2008 un patrimonio sólido basado en inversión inmobiliaria, diversificación profesional y una filosofía financiera conservadora heredada de su familia.

En diciembre de 2024, durante una entrevista con Uri Sabat en su canal de YouTube, Mendieta reveló las claves de su gestión patrimonial: "Mi padre había sido jugador, mi madre del mundo de los negocios. Con lo cual, mi primer contrato: un piso. Nada de coche. Un piso pagado en 25 años, con su hipoteca".

Esta mentalidad de priorizar activos productivos sobre bienes de consumo marcó toda su carrera financiera, diferenciándolo de compañeros que dilapidaron fortunas en caprichos efímeros.

El vizcaíno, que acumuló aproximadamente 35 millones de dólares durante sus dieciséis años como profesional, canalizó gran parte de su capital hacia Kiel Langer SL, su empresa inmobiliaria fundada a principios de siglo.

La sociedad, de la que Mendieta es administrador único, cuenta con un capital social de 419.300 euros y se especializa en promoción de pabellones industriales.

Gaizka Mendieta, embajador de LaLiga

Su proyecto estrella es un parque empresarial en Pobla de Vallbona, a veinte kilómetros de Valencia, compuesto por seis grandes naves industriales construidas en 2004 que continúan generando rentas de alquiler más de dos décadas después.

En la conversación con Sabat, Mendieta explicó su estrategia de inversión: "¿Para qué quieres tres casas? Quédate una, alquila las otras. O la forma de invertir... Tienes tres casas. Has pagado la hipoteca y al final de la hipoteca tienes el valor de la casa más lo que se haya revalorizado".

Incluso su compra de un avión privado durante su carrera respondió a lógica inversora: "Casi todo lo que yo he hecho pienso siempre un poco en la inversión, en el uso práctico", afirmó, añadiendo que posteriormente lo vendió con beneficio.

Esta disciplina financiera contrasta dramáticamente con la realidad de muchos exfutbolistas. En la misma entrevista, Mendieta lanzó una advertencia contundente:

"En 5 años, un 40% o 50% de jugadores están en bancarrota", una estadística que le motivó a cofundar en 2020 Player 4 Player, una consultora especializada en asesorar a futbolistas profesionales en gestión patrimonial y transición post-retirada.

Actualmente, a sus 51 y residente en Darlington (Inglaterra), Mendieta combina múltiples actividades profesionales.

Es embajador internacional de LaLiga desde 2015, imparte conferencias motivacionales sobre gestión del cambio para empresas, y mantiene una faceta musical como DJ que comenzó en sus años de jugador del Valencia, cuando compraba vinilos en Londres durante los días libres.

Su empresa inmobiliaria continúa activa desarrollando proyectos en el área metropolitana valenciana, mientras Player 4 Player trabaja con jugadores de la Premier League para evitar que repitan los errores financieros que han arruinado a generaciones anteriores de deportistas.

En 2018, durante su participación en el programa La Resistencia, Mendieta reconoció haber ganado "poco más de 35 millones" en su carrera, aunque aclaró que la mayoría estaba invertido en empresas y negocios.

Dieciocho años después de colgar las botas, el exinternacional español ha demostrado que la inteligencia financiera puede ser tan valiosa como el talento sobre el césped.