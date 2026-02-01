El dardo de Toni Kroos (36), exfutbolista, al Real Madrid: "Lo que rechina es el calendario y tener que jugar 2 partidos más"

Toni Kroos, en un acto de su academia de fútbol Europa Press

El Real Madrid sufrió una derrota inesperada ante el Benfica (4-2) en la Champions League el pasado miércoles. El portero rival, Anatoliy Trubin, marcó de cabeza en el minuto 97, confirmando la expulsión de los blancos del Top-8 y obligándolos a disputar un play-off adicional.

El viernes, el sorteo celebrado en Nyon confirmó el escenario más caprichoso: enfrentamiento nuevamente contra los portugueses, dirigidos por José Mourinho.

Toni Kroos no tardó en pronunciarse. El excentrocampista alemán, a través de su podcast Einfach mal Luppen, analizó la situación sin ocultar su decepción. Su principal crítica no fue dirigida al juego, sino a las consecuencias del calendario.

"Lo que más puede rechinar al Madrid es que, con el calendario tan ajustado que tiene, tenga que jugar dos partidos más". Una frase que resume la sobrecarga competitiva que arrastra el equipo blanco en una temporada repleta de exigencias.

Kroos profundizó en la frustración que debería sentir el vestuario madridista. Llegaban terceros a la última jornada y enfrentaban al Benfica con la expectativa de asegurar su clasificación directa a octavos.

Mourinho, durante el partido contra el Real Madrid en Champions League Reuters

"Si comienzas la jornada en tercera posición y te enfrentas al Benfica, pues das por hecho que pasarás el trámite para quedarte en el Top-8", señaló. La catástrofe táctica que se produjo complica enormemente la planificación de Arbeloa.

Respecto a la eliminatoria de playoff, Kroos se mostró categórico: "El Madrid podría volver a coincidir con el Benfica, pero ahí no espero ninguna sorpresa". Su confianza en la superioridad blanca en una doble confrontación contrasta con el desastre de la fase de liga.

El reencuentro con José Mourinho añade una dimensión especial. El técnico portugués, que dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, regresará al Bernabéu en circunstancias muy distintas.

Kroos recordó con ironía la gestión del Special One durante el partido: "Vi la entrevista con José, llegó a meter dos defensas con 3-2 hasta que alguien le dijo que solo necesitaban un gol más. Tan suyo como es, dijo que para eso ya estaba el portero".

La anécdota ilustra el caos final cuando el Benfica necesitaba mejorar su diferencia de goles. Mourinho envió todos sus jugadores al ataque, incluido Trubin, quien marcó el gol de la clasificación.

A pesar del perjuicio para el Real Madrid, Kroos elogió el nuevo formato de la Champions League, que reemplazó la fase de grupos por una liguilla de 36 equipos: "Fue una locura, pero muy emocionante. Me encanta el formato".

Destacó cómo un gol en el minuto 94 del Sporting CP en Bilbao expulsó al Madrid del Top-8, mientras que otros resultados cambiaban constantemente en una última jornada caótica.

El Real Madrid afronta ahora un calendario infernal. La doble confrontación ante el Benfica en febrero se suma a las exigencias de La Liga, con el equipo ya eliminado de la Copa del Rey.

Arbeloa deberá gestionar las rotaciones con precisión quirúrgica para evitar el desgaste de una plantilla que, según el análisis de Kroos, todavía no termina de convencerle en su capacidad para dominar encuentros de alto nivel.