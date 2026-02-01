Confirmado: Jude Bellingham estará un mes de baja y se perderá los play-offs de Champions contra el Benfica

Malas noticias para Jude Bellingham y el Real Madrid. El centrocampista inglés estará fuera de los terrenos de juego durante el próximo mes después de sufrir una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

El problema físico del '5' blanco llegó cuando apenas habían transcurrido 10 minutos del partido contra el Rayo Vallecano. En mitad de una carrera, Bellingham se paró en seco y se fue al suelo con ostensibles gestos de dolor. No pudo continuar sobre el terreno de juego y saltaron todas las alarmas.

Horas después se confirmaron los malos pronósticos y el británico no estará disponible hasta marzo. Una lesión que le hará perderse la trascendental eliminatoria de los play-offs de la Champions contra el Benfica. No jugará la ida en Da Luz y lo lógico es que tampoco lo haga en la vuelta en el Bernabéu.

Parte médico de Bellingham. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 1, 2026

Además, Bellingham se perderá el choque del 8 de febrero contra el Valencia, el siguiente frente a la Real Sociedad, el duelo ante Osasuna y posiblemente el partido frente al Getafe del primer fin de semana de marzo.

La lesión llega en un momento en el que el centrocampista blanco no terminaba de encontrar su mejor nivel. Y es que su temporada no está siendo tan buena como se podría esperar. Empezó tarde por la operación en su hombro, tuvo un pico de nivel alto, pero en las últimas semanas su rendimiento había sido cuestionado.

Ahora, Arbeloa deberá cambiar las piezas de su once. Bellingham era un fijo en el medio campo y el técnico salmantino deberá decidir si apuesta por Brahim para reforzar el medio o si le da la vitola a Ceballos para dirigir el centro del campo.