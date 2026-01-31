El palo de Cañizares (56), exportero, al Real Madrid de Arbeloa: "Es evidente. Sólo hay 2 jugadores en el 11 de Europa"

La derrota por 4-2 ante el Benfica en el estadio Da Luz dejó al Real Madrid fuera del Top 8 de la Champions League y expuesto a las críticas más severas.

Entre las voces que analizaron la debacle de Lisboa, destacó la de Santi Cañizares, exportero del conjunto blanco en dos etapas distintas y actualmente comentarista en la Cadena COPE, quien realizó un diagnóstico demoledor sobre el estado actual de la plantilla madridista.

En El Partidazo, el exguardameta valenciano de 56 años no se anduvo con rodeos al enumerar lo que calificó como "evidencias" del mal momento del equipo que dirige Álvaro Arbeloa.

"Es evidente que el equipo tiene cierto desequilibrio en la configuración de la plantilla, es evidente que hay jugadores que no están a su mejor nivel y no parece que lo vayan a estar, es evidente que el equipo ha perdido calidad y que sólo hay dos jugadores que están en el 11 de Europa", sentenció.

La afirmación resulta especialmente dura si se considera que el Real Madrid históricamente ha presumido de contar con múltiples futbolistas entre los mejores del mundo en sus respectivas posiciones.

Santi Cañizares

Que un exjugador del club afirme que apenas dos componentes del once titular alcanzarían el nivel de élite europeo representa un golpe contundente a una institución acostumbrada a dominar en el Viejo Continente.

Aunque Cañizares no especificó qué jugadores conformarían ese selecto dúo, el contexto apunta a nombres como Kylian Mbappé, autor de un doblete en Lisboa y con 36 goles en la temporada, o Vinicius Jr. y Jude Bellingham, aunque el rendimiento de ambos también ha sido cuestionado en diversos partidos de esta irregular campaña.

El exportero valenciano, sin embargo, reconoció la complejidad del momento y la dificultad para encontrar salidas inmediatas.

"Lo más frustrante es que hay mucha crítica, pero muy pocas soluciones", inició su intervención, antes de lanzar la pregunta que resume el dilema del madridismo: "¿Y dónde están las soluciones? Porque llevamos con críticas todo el año... ¿Y la solución dónde está?".

La intervención de Cañizares no es un episodio aislado en su relación con el Real Madrid de esta temporada.

El exguardameta ya había sido especialmente crítico tras la humillante eliminación en Copa del Rey ante el Albacete a mediados de enero, cuando calificó aquel resultado de "esperpento" y utilizó la palabra que Álvaro Arbeloa evitó pronunciar en rueda de prensa: "Aunque Arbeloa no lo quiera nombrar, es un fracaso absoluto el que el Real Madrid quede eliminado".

Incluso después de la contundente victoria por 6-1 sobre el Mónaco en Champions, una semana antes del desastre en Lisboa, Cañizares había mostrado escepticismo ante el cambio brusco de rendimiento.

"Lo que no es normal es que hace una semana se juegue en Albacete un partido de bochorno y ayer se juegue un partido prácticamente perfecto", advirtió entonces, cuestionando la incapacidad del equipo para mantener una línea coherente de juego.

Las palabras del exportero coinciden con el diagnóstico que el propio Mbappé realizó tras la derrota en Lisboa. "No podemos estar un día sí un día no, eso no es de equipo campeón", declaró el francés, señalando precisamente esa falta de regularidad como el principal problema del conjunto blanco.

El Real Madrid afronta ahora un playoff de dieciseisavos de final ante el Bodo/Glimt o el Benfica, con un febrero complicado por delante y con voces críticas que, como la de Cañizares, señalan carencias estructurales más allá de un mal partido aislado. La pregunta del millón que lanzó el exportero sigue en el aire: ¿dónde están las soluciones?