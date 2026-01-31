Arbeloa, sobre Vinicius y sus 'intocables': "Habrá gente que no es del Madrid y no querrá que estén en el campo"

Real Madrid

R. Vallecano

Álvaro Arbeloa se presentó este sábado en la previa del partido ante el Rayo Vallecano con un discurso defensivo sobre sus decisiones de alineación, en particular sobre los jugadores que considera intocables como Vinicius, Mbappé o Bellingham.

El técnico blanco reconoció que existen debates futbolísticos legítimos sobre quién debe jugar, pero fue tajante al afirmar que los mejores son quienes dictan sus selecciones, independientemente de las presiones externas y las críticas que puedan recibir estos futbolistas.

La defensa de sus jugadores clave fue frontal y sin matices. "Entiendo los debates futbolísticos, pero quiero a los mejores dentro del campo. Cuanto más minutos pueda tenerlos a disposición, mejor. Lo vimos en Villarreal, con el gol de Mbappé a dos minutos del descuento. Son jugadores capaces de desequilibrar un partido en cualquier momento. Habrá gente que no es del Madrid y no quería que estén en el campo. Tienen mi confianza, pero es su rendimiento lo que los pone en el campo", expresó Arbeloa.

El técnico pidió un Bernabéu acompañante para el partido ante los vallecanos. "Espero un Bernabéu que esté con el equipo, como estuvo en el último partido en casa y como necesitamos. Con ellos somos mucho más fuertes. El objetivo es ganar y seguir peleando La Liga; y si queremos seguir ahí, les necesitamos", expresó.

Respecto a la situación de Carvajal, que continúa en su proceso de recuperación, Arbeloa fue cauto y prudente. "Con Carvajal, mi objetivo es que pueda tener continuidad en los entrenamientos y que pueda ir sumando minutos. Que no recaiga de lesión. Me gusta ir poquito a poco con todos los jugadores que vuelven de lesión. Le veo cada día mejor. Necesitamos un poco tiempo para ver a Carva a su mejor nivel", indicó.

Álvaro Arbeloa, en el entrenamiento del Real Madrid de este sábado EFE

Sobre Ceballos, Arbeloa confía en que será protagonista en las próximas semanas. "Con Ceballos, ya sabemos sus cualidades y condiciones. Es un perfil que siempre hace falta tener en la plantilla y estoy seguro de que va a ser importante de aquí a final de temporada", señaló.

El técnico fue claro sobre el tiempo que necesita en el cargo para dar con el Madrid que quiere. "No es cerca ni lejos. No ha habido mucho tiempo. Yo estoy agradecido a los jugadores con cómo nos han recibido y por el interés y la implicación por tratar de entender lo que queremos de ellos, sin apenas trabajar con ellos en el campo. Nos faltan horas de entrenamiento, de conocernos y de trabajar. Tengo muchísima confianza en que las cosas van a ir bien y nos vamos a entender", reconoció.

Arbeloa aprovechó la pausa entre semana que vendrá tras el Rayo para trabajar sin presión de partidos. "Es tiempo de trabajar, como he dicho. Vienen dos semanas para trabajar a todos los niveles. Han sido 18-19 días con partidos cada tres días, sin tener tiempo para trabajar, y eso queremos: tiempo para trabajar. Y es lo que tendremos tras el Rayo", dijo.

Sobre la dificultad del Rayo Vallecano como rival, fue directo. "Pensamos en el Rayo y en la dificultad que tiene ese partido. En eso estamos centrados, en volver a encontrar ese nivel alto y seguir mejorando", respondió cuando se le preguntó sobre un posible retroceso tras la derrota ante el Benfica.

Respecto a si se arrepiente de algunas de sus decisiones recientes, Arbeloa fue categórico. "No. El arrepentimiento es un callejón sin salida. Siempre intento aprender de los errores y de los fracasos, eso es lo importante: cuando no van bien las cosas, aprender. Ese es mi camino con mi entrenador. Soy el primero que he dicho a los jugadores que me equivocaré, porque son muchas decisiones, pero todas ellas serán pensando en el bien del equipo", manifestó.

En cuanto al enfoque mental, Arbeloa evitó caer en euforia o desencanto. "Estamos trabajando para encontrar la constancia que queremos. No es tiempo para el desencanto ni para la euforia. Es tiempo de trabajo", concluyó.