Andrés Guardado (39), exfutbolista, sobre su dinero: "Pasas de mil euros a 29.000 y no te vas porque piden 15 millones"

Andrés Guardado es uno de los futbolistas mexicanos más respetados en la historia del fútbol europeo. Con 16 años de trayectoria en el Viejo Continente y cinco participaciones en Copas del Mundo, el "Principito" construyó una carrera sólida en equipos como Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven y Real Betis.

Sin embargo, en agosto de 2025, durante una entrevista en el podcast Por Mis Pelotas, Guardado ofreció una de las críticas más demoledoras al sistema salarial del fútbol mexicano, exponiendo el principal obstáculo que impide la exportación de jóvenes talentos a Europa.

"Renueva y Pasas de 1.000€ a 29.000 y luego no te vas porque te piden 15 millones de dólares", declaró Guardado al analizar el problema estructural de la Liga MX.

El exfutbolista explicó cómo los clubes mexicanos inflan artificialmente los salarios de jugadores jóvenes tras uno o dos buenos torneos, renovándoles contratos con cláusulas de rescisión estratosféricas que impiden su salida a ligas europeas.

Guardado conoce de primera mano esta realidad. Cuando dejó el Atlas en 2007 para fichar por el Deportivo La Coruña, el club rojinegro intentó retenerle ofreciéndole el mismo salario que le proponía el PSV Eindhoven. "No me voy por el dinero, me voy porque es Europa", respondió el entonces joven mediocampista de 21 años.

Andrés Guardado. Foto: realbetisbalompie.es

Durante la entrevista, Guardado propuso una solución drástica: "Debería haber un tope salarial para el jugador mexicano joven. Si lo hace Holanda, que no lo hagamos nosotros". El exfutbolista explicó que en Holanda existe un límite salarial en ligas como la Eredivisie precisamente para fomentar la exportación de talento.

Los jugadores jóvenes del Ajax, PSV o Feyenoord permanecen dos o tres años en sus clubes formadores y después buscan salir a ligas más competitivas porque económicamente no pueden ganar más en su país. Este modelo ha convertido a Holanda en una potencia exportadora de futbolistas, mientras México sigue siendo un mercado endogámico.

La crítica de Guardado cobra especial relevancia cuando se analiza su propia trayectoria económica. Su primer contrato importante fue en el Deportivo La Coruña, donde utilizó su primer sueldo significativo para dar el enganche de un departamento en Guadalajara.

A lo largo de su carrera en Europa rechazó ofertas económicamente superiores de Arabia Saudí (cuando el país árabe aún no ofrecía los contratos estratosféricos actuales) y estuvo a punto de fichar por el Atlético Mineiro de Brasil bajo la dirección de Jorge Sampaoli, pero el proyecto se canceló cuando el técnico argentino se peleó con la directiva.

Guardado también reveló detalles de su regreso a México con el León en 2024, donde firmó por "bastante dinero" un contrato de un año y medio pensando en disputar el Mundial de Clubes.

Sin embargo, su paso por la Liga MX le dejó una sensación agridulce: "No me han insultado tanto como en mi país en este año y medio. En todos los 16 años que estuve en Europa, jamás me insultaron tanto", confesó el futbolista.