Real Madrid - Benfica y Atleti - Brujas, en play-offs con el Barça ya en octavos: el camino de los españoles en Champions

El Real Madrid se medirá al Benfica y el Atlético de Madrid se verá las caras con el Brujas en la ronda de play-offs de la Champions League. Ambos disputarán la ida a domicilio el 17 o 18 de febrero y acogerán en el Bernabéu y Metropolitano los choques de vuelta tan solo una semana después, el 24 o 25 de febrero.

Una ronda extra que llega después de que los equipos madrileños no hicieran los deberes en la última jornada de la fase de liga. El Madrid dependía de sí mismo para esquivar los play-offs, le bastaba un empate frente al Benfica, pero claudicaron y fueron sonrojados por un cuadro luso que acabó endosándole cuatro goles a los de Arbeloa.

Ahora, Mourinho volverá a cruzarse en el camino del Real Madrid. Esta vez la ida será en el Estadio Da Luz y todo se decidirá en el Bernabéu. Un duelo lleno de picante y donde Asencio y Rodrygo se perderán el primer envite tras ser expulsados en el duelo de la fase de liga.

Así queda el sorteo de los play-offs de la Champions.

El Atlético debía golear al Bodo Glimt ante su afición, pero lejos de eso los de Simeone perdieron ante el cuadro noruego y cerraron con muchas dudas la primera fase de la máxima competición continental. Ahora, el Brujas les pondrá a prueba en un duelo en el que los rojiblancos son claros favoritos.

Por su parte, la victoria del Barça contra el Copenhague permite que a los de Flick 'ahorrarse' esta ronda previa. Su rival saldrá de entre estos cuatro: Mónaco, Qarabag, Newcastle United o París-Saint Germain. Es decir, los octavos podrían deparar un hipotético cruce entre los culés y el cuadro de Luis Enrique, vigente campeón de Europa.

El camino de Madrid y Atlético

El tropiezo del Madrid en Lisboa complicó sobremanera el hipotético camino que puede tener el Real Madrid hasta la final de Budapest. Podrían haber evitado esta ronda y tener factor campo en todas las eliminatorias hasta las sefiminales, pero la película ha cambiado por completo para los de Arbeloa.

Si logran acceder a los octavos de final, medirán sus fuerzas con el Sporting de Portugal o el Manchester City. Una vez más se podría producir lo que ya es un Clásico del fútbol europeo contra los de Guardiola. De hecho, ambos ya se han visto las caras esta temporada en la fase de liga en un duelo en el Bernabéu que acabó con victoria citizen por 1-2.

En caso de avanzar, la siguiente piedra en el camino para los de Arbeloa pasará por medirse al Arsenal o al Bayern de Múnich, los dos primeros clasificados de la fase de liga. Dos huesos muy duros de roer y que contarán con la 'ventaja' de jugar la vuelta en el Emirates o el Allianz. Eso sí, deberán superar antes su eliminatoria frente al Dortmund, Atalanta, Olympiacos o Leverkusen.

No sería hasta las semifinales o una hipotética final donde se podría ver un Real Madrid - Barça. Esto se sabrá en el sorteo del viernes 27 de febrero cuando ya se conozca a que parte del cuadro va cada equipo. Lo que sí se conoce ya es que un derbi madrileño únicamente podría sucederse en la final.

The knockout phase play-offs are set ✅#UCLdraw pic.twitter.com/SLapvWxVV2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 30, 2026

Por su parte, el Atlético de Madrid tiene también un camino complicado. Si se imponen al Brujas en los play-offs, los de Simeone jugarán los octavos de final ante el Tottenham o el Liverpool. Los equipos ingleses esperan rival después de firmar una notabilísima fase de liga y tendrán el privilegio de jugar en su estadio la vuelta.

A partir de ahí, los cuartos de final depararían al Atlético un posible enfrentamiento contra el Barça o el Chelsea. Dos duelos de altura ocurra lo que ocurra, pero que para darse tanto los azulgranas como los londinenses deberán ganar a Mónaco, PSG, Qarabag o Newcastle. Nadie quiere ni en pintura al PSG.

El Barça, a la espera

Quien todavía no tiene demasiadas pistas es el FC Barcelona. Los azulgranas ansían con levantar la Copa de Europa 11 años después y en los octavos de final jugarán contra Mónaco, PSG, Qarabag o Newcastle. Los parisinos son claramente el rival a evitar, al igual que un Newcastle que ya les puso en apuros en la fase de liga.

A partir de ahí, en caso de acceder a los cuartos, su rival dependerá del lado del cuadro en el que caiga en el sorteo del próximo 27 de febrero. Uno de ellos podría ser el Atlético de Madrid, pero un posible Clásico no se jugaría hasta las semifinales o la final.

El camino hacia la final de Budapest del próximo 30 de mayo va cogiendo forma. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero se empiezan a formar los primeros esbozos y los escollos que tendrán que superar cada uno de los candidatos para intentar suceder al PSG como rey de Europa.