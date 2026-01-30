La casa de Mourinho (63) de 33,5 millones de euros y en pleno centro de Londres: 6 dormitorios y acabados de lujo

José Mourinho no solo ha construido una de las carreras más exitosas del fútbol moderno, también ha sabido convertir sus ingresos en patrimonio mediante inversiones muy rentables, con su mansión de Belgravia (Londres) como símbolo perfecto de esa estrategia.

A comienzos de su etapa en Inglaterra, Mourinho compró una mansión en Belgravia, uno de los barrios más exclusivos de Londres, por unos 7,5 millones de euros. Se trata de una casa adosada de lujo, con seis dormitorios, situada en plena zona prime de la capital británica, muy cerca del estadio del Chelsea, club en el que se convirtió en leyenda.

Con el tiempo, el mercado inmobiliario de Londres -y en particular el de áreas como Belgravia- se disparó, y la propiedad de Mourinho no fue la excepción. En 2019 ya se estimaba que la mansión valía en torno a 33,5 millones de euros, casi cuatro veces el precio que pagó inicialmente.

Jose Mourinho, en el entrenamiento del Benfica EFE

De confirmarse esa tasación, el técnico habría multiplicado aproximadamente por 3,8 su inversión inicial, añadiendo casi 21 millones de euros en plusvalías 'sobre el papel', sin contar alquileres ni otros retornos potenciales.

La casa se encuentra en Eaton Terrace, en el corazón de Belgravia, una zona de embajadas, grandes fortunas y discreción, donde las propiedades se cuentan entre las más caras de Europa. Se describe como un "townhouse" de lujo, con seis dormitorios y varios baños, distribuida en varias plantas y con acabados de alta gama, acorde con el nivel del barrio.

Aunque no siempre se publican todos los detalles por motivos de seguridad, informaciones británicas señalan que se trata de una vivienda amplia, de varios cientos de metros cuadrados, con salones espaciosos, cocina de diseño y sistemas modernos de climatización y sonido.

Durante años, mientras Mourinho trabajaba fuera de Londres -por ejemplo, cuando entrenaba al Manchester United o a la Roma- su familia siguió viviendo allí, reforzando la idea de que para el entrenador no se trataba solo de una inversión financiera, sino también de un ancla personal en la ciudad donde más éxito ha tenido.

Belgravia, además, es un tipo de "activo refugio" del ladrillo mundial: propiedades limitadas, demanda internacional alta y muchos compradores 7,5 millones de euros en un inmueble así se ha revelado como una apuesta conservadora pero extraordinariamente rentable.

Las inversiones del "Special One"

La casa de Belgravia es el ejemplo más visible, pero no el único frente del patrimonio de Mourinho. Distintas estimaciones sitúan su fortuna personal en el entorno de 100 a 135 millones de dólares, sumando salarios, primas, patrocinios y activos.

En el momento en que se hablaba de la mansión londinense valorada en 28 millones de euros, se calculaba que su familia poseía alrededor de 57 millones de euros en propiedades, muchas de ellas en Portugal.

A lo largo de su carrera ha firmado contratos multimillonarios: solo en la Premier League (Chelsea, Manchester United y Tottenham) habría sumado cerca de 97 millones de libras en sueldos, además de indemnizaciones muy cuantiosas en varios despidos.

También ha diversificado ingresos mediante patrocinios con marcas globales como Jaguar, Adidas, Hublot o American Express, que en algunos años añadían varios millones de libras a su salario como entrenador.

De Setúbal al Benfica

La historia deportiva de José Mourinho arranca lejos de los focos, en su Setúbal natal y en trabajos como traductor y segundo entrenador al lado de Bobby Robson, primero en el Sporting de Portugal y después en el Barcelona.

Su gran irrupción llega a comienzos de los 2000 con el Porto, al que lleva a ganar la Liga de Campeones de 2004 y que le abre las puertas del Chelsea, donde se proclama campeón de la Premier League y se gana el apodo de "Special One".

Después encadena banquillos de máximo nivel: Inter de Milán (con triplete y Champions en 2010), Real Madrid (una Liga histórica de 100 puntos y varias Copas), un segundo ciclo en el Chelsea, el Manchester United (Europa League y Copa de la Liga), el Tottenham y la Roma, con la que conquista la primera Conference League en 2022.

En total, se le atribuyen más de 25 títulos importantes entre Portugal, Inglaterra, Italia y España, algo que le mantiene en la conversación de los entrenadores más laureados del siglo XXI.

Tras su etapa en el Fenerbahçe turco, que terminó con su destitución en 2025 después de caer precisamente ante el Benfica en la previa de la Champions, el técnico regresó a casa. En septiembre de 2025 fue anunciado como nuevo entrenador del Benfica, club donde ya había tenido una brevísima experiencia en el año 2000.

Hoy, mientras prepara partidos en el banquillo del Benfica, Mourinho ve cómo aquella decisión de comprar una casa en Belgravia por 7,5 millones de euros se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo un entrenador puede transformar sus éxitos deportivos en una inversión de largo plazo que se revaloriza casi tanto como su propia leyenda futbolística.