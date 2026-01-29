Javier Arizmendi (41), exfutbolista, sobre sus inversiones: "Hay jugadores perdiendo entre 100.000 y 200.000€"

Javier Arizmendi fue durante más de una década delantero en la élite: Atlético de Madrid, Valencia, Deportivo, Zaragoza… y una internacionalidad con España avalan su carrera sobre el césped.

Hoy su 'campo' es otro: la banca privada y el asesoramiento financiero. Desde ahí observa, con cierta preocupación, cómo muchos futbolistas gestionan su patrimonio igual que gestionaban un derbi: a impulsos, sin apenas planificación.

En sus intervenciones en podcasts y medios financieros, Arizmendi suele empezar por una idea que rompe el mito de la seguridad eterna del futbolista: el problema no es solo cuánto ganas, sino qué haces después con ese dinero.

Asegura que se encuentra con jugadores que han acumulado varios millones en cuentas corrientes sin moverlos, pensando que así "están seguros". Y ahí lanza una de sus frases más duras: "Hay jugadores que pierden más de 100.000 o 200.000 euros de poder adquisitivo al año por tener el dinero parado". No habla de malas inversiones, sino simplemente de dejar que la inflación haga su trabajo.

Su propia trayectoria explica por qué le preocupa este tema. Durante su etapa como futbolista se licenció en Administración y Dirección de Empresas y más tarde completó un máster en finanzas y formación específica en banca privada. "El mundo de las finanzas me interesó para optimizar los ahorros generados en el fútbol".

Javier Arizmendi, durante un evento de AFE. AFE

Desde ese nuevo rol insiste mucho en la falsa sensación de seguridad. En palabras suyas, muchos clientes llegan con la idea de que su cuenta corriente es un refugio perfecto, cuando en realidad es una posición de alto coste silencioso.

Para Arizmendi, la raíz del problema está en la baja cultura financiera general, no solo en el fútbol. "España es un país con poca cultura financiera", admite, recordando que en el colegio nadie le habló de hipotecas, inflación o fondos, a pesar de que luego "todos tenemos una hipoteca, un crédito…".

Por eso defiende que "necesitamos más dosis de cultura financiera; no sé si una materia completa pero es fundamental impartir nociones básicas de economía en los colegios". Cree que si la gente entendiera mejor conceptos como IPC, tipos de interés o diversificación, muchos dejarían de tener su patrimonio inmóvil en depósitos que "no rentan nada".

En cuanto a la forma de invertir, Arizmendi se declara partidario de empezar por lo básico: objetivos, horizonte temporal y perfil de riesgo. "¿Por qué se te pasa por la cabeza invertir? ¿Qué objetivo financiero tienes? ¿Cuáles son tus condicionantes?", plantea.

Solo entonces, dice, se pueden buscar productos que se adapten a la consecución de esos objetivos. Por eso critica las "recetas universales" y las recomendaciones genéricas: "No es lo más adecuado dar recomendaciones sin conocer primero varios condicionantes".

Desde fuera, su nueva vida puede parecer menos emocionante que marcar en Mestalla o en el Calderón, pero Arizmendi lo ve justo al revés. En una entrevista resumía así el cambio: su trabajo ahora es "más estable, más largoplacista" y le permite acompañar a otros en decisiones que les afectarán durante décadas.

Entre gráficos, carteras y reuniones, sigue muy ligado al fútbol, pero desde una trinchera distinta: la de evitar que ese dinero ganado a base de goles y entrenamientos acabe evaporándose año a año por estar, simplemente, parado en una cuenta.