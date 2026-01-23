Nico e Iñaki Williams, del Athletic de Bilbao, citados como investigados por supuesta estafa al comprarse un coche de lujo

Los hermanos Nico e Iñaki Williams, jugadores del Athletic de Bilbao, deberán declarar ante el juez el próximo martes, 27 de enero.

Están investigados por un delito de estafa y por apropiación indebida, cometidos, supuestamente, a través de la compraventa de un coche de alta gama, de marca Mercedes.

Así consta en una resolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Aoiz (Navarra), el mismo que admitió a trámite la querella interpuesta por un particular, propietario de la empresa OmniGestión 24, contra los dos deportistas.

Ambos serán interrogados el próximo martes por videoconferencia. Declararán desde la sede del club bilbaíno a partir de las 12:30.

El querellante, dedicado profesionalmente a la compraventa de vehículos de lujo, les acusó de un supuesto delito de estafa y de apropiación indebida y les reprocha haberle engañado con un "ilícito ánimo de enriquecerse".

Según relata, en 2024, un intermediario, persona de confianza de los deportistas, contactó con su compañía y le trasladó el interés de los hermanos Williams en comprar un vehículo de alta gama. Concretamente, un Mercedes cuyo precio, en España, oscila entre los 130.000 y los 230.000 euros.

La mercantil adquirió el coche en Bélgica, al ser más barato, y lo matriculó posteriormente en España. De acuerdo con la querella, inició conversaciones con los futbolistas para firmar una operación de permuta con otro vehículo, también Mercedes y propiedad de ambos futbolistas.

Sin embargo, de acuerdo con el empresario que acusa a los Williams, debido a problemas burocráticos, el Mercedes se acabó poniendo a nombre de una tercera persona, una tía de los jugadores que es insolvente, y éstos nunca entregaron el segundo coche, pese a así haberlo pactado.

En su querella, consultada por EL ESPAÑOL, el empresario indica que el hecho de que ambos deportistas sean figuras reconocidas y jugadores de la Selección Española le supuso "un plus de confianza".

Además, de acuerdo con su relato, antes de la transacción, había sido invitado por los hermanos Williams al estado del Athletic Club de Bilbao, a asistir a un partido al palco, junto al resto de la familia de los deportistas.

"Una vez ganada la confianza, los querellados ejecutaron su propósito criminal", sostiene la querella. El empresario, actualmente defendido por el abogado Juango Ospina, considera que los Williams optaron por poner el coche comprado a nombre su tía, ya que, al ser ésta insolvente, le impedían volver a recuperar el vehículo.