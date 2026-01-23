Arbeloa celebra sus diez días entrenando al Real Madrid y descarta fichajes: "Si hace falta algo, tenemos una gran cantera"

Álvaro Arbeloa compareció este viernes en la previa del partido contra el Villarreal celebrando su primera decena de días como entrenador del Real Madrid, durante la cual ha vivido momentos que define como especiales y ha percibido un grupo con ganas de trabajar.

El técnico blanco fue optimista sobre la trayectoria futura del equipo y cerró la puerta a cualquier refuerzo en el mercado de enero, confiando en las opciones internas del club.

Arbeloa aún revive el impacto emocional de su primer partido como entrenador en el Santiago Bernabéu. "Era la primera vez que iba al estadio como entrenador y nunca había pasado por allí. Cuando uno ve todas las Copas de Europa, sentí toda la historia del Real Madrid y la responsabilidad que tenía. Vi que Carlo, cuando estuvo el otro día en el estadio, publicó una foto en el mismo lugar", relató.

Sobre las ataques que ha recibido desde su llegada, fue tajante: "¿Las críticas? Muy tranquilo y concentrado en mi trabajo".

El partido de Champions contra el Mónaco marcó un antes y un después en su percepción del grupo. "Deseo que el partido del Mónaco sea un punto de inflexión. Hay mucho que mejorar, pero he visto un grupo con muchas ganas de trabajar", expresó sobre un encuentro que califica como fundamental.

Elaboró más sobre ese encuentro: "Ojalá ese partido sea el punto de inflexión que necesitamos. Lo dijo Kylian [Mbappé] y lo comentamos antes del partido, que era nuestro momento de dar un paso hacia delante. Era muy importante, y vaya si lo hicieron. Es importantísimo para intentar conseguir nuestros objetivos".

Respecto al ambiente en el vestuario durante estos diez días iniciales, Arbeloa fue cauto pero positivo. "Intento ayudar a los jugadores. No puedo hablar ni de cambios ni de jugadores más o menos felices que antes. He visto jugadores muy predispuestos a mejorar y a trabajar, que me han recibido con los brazos abiertos. No puedo comentar nada más que lo vivido estos diez días", señaló.

Sobre la cuestión de fichajes, Arbeloa fue directo en descartar la llegada de refuerzos defensivos. "Tengo una plantilla muy completa. Y si alguna vez hace falta algo, seguro que tendremos una grandísima cantera de la que echar mano", expresó con confianza.

Los cambios de posiciones que ha realizado con jugadores como Camavinga o Valverde fueron justificados por la versatilidad del grupo. "Lo único que puedo decir es la predisposición de todos los jugadores a ayudar al equipo. Ponen el equipo por encima del individuo, y me lo han demostrado en el día. Camavinga o Valverde no han puesto ningún problema. Hicieron un partido sensacional contra el Mónaco, y eso es lo que quiero ver. Son jugadores muy versátiles, con capacidades tremendas y talento que les permite jugar, muchas veces, en cualquier parte del campo", explicó.

Sobre Jude Bellingham, que ha sido objeto de críticas en los últimos meses, Arbeloa fue claro en su valoración. "A mí lo que me toca hablar es de lo que estoy viviendo ahora. Los partidos que ha jugado conmigo Jude, y en los entrenamientos, me ha demostrado sus capacidades como futbolista. Es un jugador con una mentalidad ganadora, que reúne todo lo que necesita un jugador del Real Madrid".

Respecto a la renovación de Vinicius, Arbeloa zanjó el tema rápidamente. "Eso no me corresponde a mí. Le corresponde a Vinicius y al club. Mi deseo claro es que Vinicius siga haciendo historia en el Real Madrid, por supuesto", indicó.

El regreso de Brahim tras la Copa África fue celebrado por Arbeloa. "Estoy muy feliz de tenerle con nosotros. Aquí en el Real Madrid ha demostrado sus capacidades. Tiene desequilibrio, es capaz de jugar entre líneas y nos puede dar mucho en varias posiciones. Tiene madurez y una gran mentalidad", elogió.

Nuevamente, sobre las críticas que recibe como nuevo entrenador, Arbeloa mostró tranquilidad. "No me preocupa mucho. Me preocupa el partido de mañana, conseguir los tres puntos y que los jugadores tengan un gran rendimiento individual y colectivo", respondió.

Se le mencionó el mensaje reciente de Mourinho sobre los entrenadores jóvenes, como es el caso de Arbeloa. "Me sorprende que los mejores clubes del mundo estén dirigidos por entrenadores sin historia", dijo el actual técnico del Benfica.

Arbeloa, sin embargo, solo mostró su respeto hacia el portugués: "Sabéis todos lo que significa Jose Mourinho para mí. Cuando un entrenador así habla, especialmente él, siempre intento escucharlo y analizarlo", expresó.

Finalmente, Arbeloa definió cuál es su filosofía como entrenador más allá de tácticas y sistemas. "Queremos ver un Madrid como el del otro día. Más allá de tácticas, quiero un equipo con la mentalidad del otro día. Es algo que no nos puede faltar nunca, el ir todos a una. Esos valores son los nuestros. Después vendrán todas las ideas futbolísticas", concluyó.