Arbeloa afina su método en la recuperación del Real Madrid: control del juego, poderío físico y una actitud reivindicativa

Arbeloa, en el banquillo del Bernabéu durante el partido ante el Mónaco. Reuters

Quién se iba a poder imaginar hace tan solo una semana cuando el Real Madrid decidió destituir a Xabi Alonso y nombrar a Álvaro Arbeloa -con la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete como la peor carta de presentación del nuevo entrenador- que, tan solo unos días después, el conjunto blanco iba a estar en una posición inmejorable.

El tolosarra abandonó por sorpresa el banquillo dejando al equipo segundo en La Liga a cuatro puntos del Barça y séptimo en la fase liga de la Champions. Once días después, el conjunto blanco está a un punto de los azulgranas y ocupa la tercera posición en la clasificación europea.

Todavía es muy pronto para evaluar el 'efecto Arbeloa' en el banquillo del Real Madrid, pero ya se aprecian algunas diferencias con respecto a los métodos de Xabi Alonso, mucho más partidario de la pizarra, el rigor táctico, de los vídeos, el esfuerzo colectivo y con un perfil bajo en sus comparecendias ante los medios de comunicación.

El salmantino, al contrario, está depositando toda la confianza posible en sus jugadores sin hacer tanto hincapié en el esquema táctico, mientras que en las ruedas de prensa está demostrando autoridad, jerarquía. Arbeloa se desenvuelve como pez en el agua.

Quizá es lo que necesitaba el equipo, que ante el Mónaco firmó una actuación sobresaliente, de jugadores reenganchados a una causa. Al margen de lo estrictamente futbolístico, la actitud fue irreprochable, lejos de la laxitud mostrada en varios partidos anteriores al cambio de ciclo.

Y es en la penúltima jornada de la fase liga de la Champions, el Real Madrid firmó el que pudo haber sido el mejor partido de la temporada.

Un lavado de cara

El equipo dejó claro que, cuando quiere, sabe correr y puede presionar. Muy lejos quedó la imagen mostrada a finales de año o en Albacete. El Madrid de Arbeloa fue ante el Mónaco claramente otro: agresivo, intenso, con hambre para morder arriba y con una actitud claramente reivindicativa desde el primer minuto.

En el Santiago Bernabéu apareció un equipo eléctrico, comprometido en la presión y con un ritmo alto de principio a fin, sin levantar el pie del acelerador en ningún momento. Vinicius y Bellingham aprovecharon el escenario para enviar mensajes claros a la grada a través de celebraciones llenas de intención.

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Bellingham en la victoria ante el Mónaco. Reuters

El brasileño cuajó una actuación sobresaliente, imparable en el uno contra uno y determinante, y dedicó su gol a Arbeloa, pasando por alto al público. El inglés, por su parte, tuvo un gesto dirigido a quienes le señalan por su vida nocturna.

Lo de Jude no pasará desapercibido y conviene que el rendimiento acompañe para que ese festejo no acabe volviéndose en su contra.

Por encima de todos, sin embargo, destacó Kylian Mbappé. El francés marcó el camino desde el sacrificio, presionando como si los pitos fueran con él. Sumó dos tantos más -ya son 32- y firmó un despliegue físico constante que arrastró al resto.

Tras este triunfo, Arbeloa tiene razones para mostrar satisfacción. Lo que viene anunciando en sala de prensa, aunque a algunos les parezca excesivo, comienza poco a poco a tomar forma.

Es verdad que todavía hay margen de mejora en el plano defensivo, especialmente en una línea castigada por las lesiones, pero al fin la afición madridista pudo saborear una noche completa de su equipo. Seis goles que no se celebraban en Chamartín desde aquel 2 de abril de 2023 frente al Valladolid.

El Real Madrid ha sabido rehacerse tras atravesar un episodio especialmente delicado. Lo ocurrido el pasado sábado ante el Levante dejó una profunda huella en el vestuario.

El dominio del juego

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa ha encontrado un punto de equilibrio que durante la etapa de Xabi Alonso parecía esquivo. Frente al Levante y al Mónaco, el conjunto blanco mostró un dominio absoluto de la posesión, pero, más importante aún, una sensación de control en cada tramo del encuentro.

La presión avanzada se tradujo en recuperaciones rápidas y el equipo no se descompuso tras pérdidas de balón. La fluidez en la circulación, con los mediocentros constantemente ofreciéndose entre líneas, permitió que el rival rara vez superara la primera línea de presión.

Arbeloa, sonriente antes del partido contra el Mónaco en Champions. Reuters

Arbeloa ha sabido dotar al Madrid de una identidad más nítida: agresivo sin balón, paciente con él. Su apuesta por laterales más altos y extremos interiores genera superioridades en los costados y obliga al oponente a replegarse, liberando el centro del campo.

En ambos partidos, la lectura táctica fue impecable: el técnico gestionó los ritmos con inteligencia y mostró una madurez sorprendente en la toma de decisiones. Este Real Madrid transmite autoridad, algo que con Xabi Alonso se intuía pero no terminaba de plasmarse en el rendimiento colectivo

Objetivo: Liga y Champions

Los jugadores asumieron el enfado de la grada, aunque también compartieron la sensación de que la reprimenda fue excesiva y, por momentos, injusta, con un trato especialmente duro hacia Vinicius Junior.

Después del enfrentamiento ante el Mónaco, Arbeloa no eludió la pregunta cuando se le cuestionó si este Real Madrid debe ser considerado aspirante a la Champions: "El Madrid siempre es favorito a todo, este es el Madrid, es su competición y siempre es favorito".

Y lo cierto es que, si mantiene el nivel exhibido frente al conjunto del Principado, el conjunto blanco está en condiciones de competir de tú a tú con cualquiera.