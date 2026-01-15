Javi Castro, el plan 'anti Lamine' del Racing en la Copa: "Tiene un talento innato para regatear, ha nacido con ello"

Javi Castro, sonriente tras una de las victorias del Racing. RACING DE SANTANDER

La última vez que el Fútbol Club Barcelona pisó El Sardinero corría el año 2012. Por entonces, Javi Castro era apenas un chaval de 11 años que soñaba con verse algún día en un gran escenario.

Ese pequeño ha crecido y ahora puede presumir de ser protagonista en una cita donde estarán mirando los ojos del mundo del fútbol. Consolidado como defensa importante en el engranaje del Racing, esta noche tendrá la difícil misión de contrarrestar el potente ataque del Barça.

En la víspera de este encuentro de octavos de final de la Copa del Rey, el madrileño habla con EL ESPAÑOL y de su charla se desprende una ilusión gigante, pero sobre todo una confianza muy alta en las posibilidades del Racing para poder dar la campanada.

Javi Castro celebra un gol esta temporada 2025/2026 con el Racing. RACING DE SANTANDER

¿Cómo está Santander en la previa del partido?

En realidad está siendo todo una locura ya desde el año anterior a nivel de afición. Tenemos llenos en casi todos los partidos, que eso es algo que nunca se ha visto. Quizás estamos en el momento en el que más afición hay. Si los notamos ya en los partidos de Liga, imagínate con el Barça... La gente está muy ilusionada.

Hace 14 años que el Barça no va a Santander para jugar con el Racing. ¿Qué hacía usted en aquel 2012?

Era un chaval. Llevo toda mi vida jugando al fútbol y siempre piensas en jugar partidos como este. Jugamos contra un equipazo, con unos jugadorazos, y tenemos muchísimas ganas.

¿Da miedo o respeto jugar con un equipo contra el Barça?

Estamos en una posición favorable porque pensamos que no tenemos nada que perder. Ellos son el favorito, sin duda, el equipo de mayor categoría. Si la situación fuera diferente y nos estuviéramos jugando algo muy grande, nos daría algo más de miedo. Vamos a salir con todas nuestras ganas y con compromiso.

Vimos el sorteo en el vestuario en directo y lo celebramos igual que si hubiera tocado el Real Madrid. Es un premio al trabajo que hacemos tan bueno desde hace tiempo. Es una oportunidad muy buena para nosotros.

Usted es madrileño, ¿hace eso que le tenga especial ganas al Barça?

La verdad es que tengo ganas de jugar contra futbolistas así. Los vemos casi todos los días por la televisión, y tenerlos enfrente es una situación muy bonita.

Javi Castro, con el balón en un partido en El Sardinero. RACING DE SANTANDER

Encadenan ahora cuatro partidos consecutivos sin ganar en Segunda División, ¿les llega el partido en un mal momento?

Es verdad que no estamos en el mejor momento de la temporada, pero es cierto que no hemos perdido muchos partidos porque hemos tenido varios empates. La Segunda División es muy larga y muy difícil. Es normal tener un pequeño bajón.

Usted es defensa y va a tener que enfrentarse con los jugadores más talentosos del FC Barcelona. ¿Hay alguno que le asuste especialmente?

Creo que es imposible quedarse con uno. Tienen unos jugadorazos increíbles. Están Raphinha, Lewandowski, Lamine...

Nombre a nombre, ¿qué destacaría de Lamine Yamal?

El talento innato que tiene para regatear. Se nace con ello.

¿De Raphinha?

Todos hemos visto lo goleador que es, pero me está impresionando su compromiso. Conocemos que los jugadores de arriba en ocasiones no son muy comprometidos con el trabajo del equipo, pero él es un ejemplo brutal.

¿Qué destaca de Lewandowski?

El gol. Seguramente tiene más gol que todo el equipo junto.

Javi Castro celebra un gol. RACING DE SANTANDER

¿Y de Ferran Torres?

La mentalidad que tiene. Es un chico que lleva mucho tiempo haciéndolo bien y que le han criticado mucho.

El Racing es uno de los equipos punteros de Segunda División, pero contra el Barça van a ver invertido ese papel de favorito. ¿Cómo se preparan para ello?

Es cierto. En nuestras cabezas está esa posibilidad de que vamos a tener que estar más comprometidos. Vamos a estar defendiendo mucho más tiempo, pero podemos demostrar como equipo que podemos hacer bien también esa faceta. El día del Villarreal ya lo demostramos.

¿Por qué el Racing de Santander puede dar la sorpresa ante el Barça?

Lo primero, porque esto es fútbol y pasan estas cosas continuamente. Tenemos un buen equipo, estamos haciendo las cosas muy bien. Está claro que ellos son favoritos, pero la afición va a estar increíble y hasta a los jugadores del Barça les va a sorprender lo que aprieta el estadio y lo cercanos que están a nosotros en los malos momentos.

¿Se atreve a dar un porcentaje de las posibilidades que tiene el Racing de pasar ante el Barça?

No sabría decirte, pero confío mucho en nosotros. Lo hemos hablado en el equipo y estamos con la mentalidad de que lo podemos hacer perfectamente. Sería algo brutal.

¿Cómo acaba usted jugando en el Racing?

Jugaba en el Rayo, de ahí me fui al Alcorcón y cuando descendió me vine para acá. Ha sido la mejor decisión que he tomado. Es un club increíble que nos cuida muy bien. Y la ciudad todo el mundo la conoce, pero es espectacular.

Javi Castro, en un partido con el Racing en El Sardinero. RACING DE SANTANDER

En estos casos se suele decir que para los equipos de menor categoría la Copa del Rey está bien, pero lo importante está en la Liga y, en el caso del Racing, en lograr el ascenso. ¿Para ustedes qué significa este partido?

Nosotros lo vemos como una ilusión porque cada partido es súper bonito. El campo se llena, la gente tiene ganas de venir a vernos y además no tenemos nada que perder. Nosotros vemos la ilusión de la ciudad y todo el cariño que nos dan, nos gusta devolverlo.

¿Conseguirá el Racing el ascenso esta temporada?

Ojalá. Sinceramente, nos veo en muy buen camino para lograrlo. Hemos mejorado en muchas cosas con respecto al año pasado.