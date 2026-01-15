Ferran Torres y Lamine acaban con la resistencia del Racing y meten al Barça en los cuartos de final de la Copa del Rey

Santander

El Barça ya es equipo de cuartos de final de la Copa del Rey tras eliminar a un combativo Racing que plantó cara y, por momentos, llegó a jugarle de tú a tú al vigente campeón. [Narración y estadísticas del partido].

A pesar de los goles de Ferran Torres y Lamine Yamal, los protagonistas del partido fueron Manex Lozano y Joan García. El delantero del conjunto cántabro tuvo en el 94 la mejor ocasión para empatar, pero en vez de pasarle el balón a Andrés Martín, quien estaba completamente solo, decidió tirar... al cuerpo del portero del Barça.

Una jugada clave, decisiva, que hubiese llevado el partido a la prórroga y con una afición volcada. Sin embargo, en el fútbol si perdonas lo acabas pagando y del posible 1-1 se pasó al 0-2 definitivo.

⚽️ ¡¡GOOOOOL DEL BARCELONA!! ¡¡Marca Ferran Torres!!



Pase maravilloso de Fermín al espacio y el tiburón culé regatea al meta y marca en El Sardinero.



📺 @MPlusDeportes



🆚 @realracingclub | 0-1 | @FCBarcelona_es | 65'

Hasta cuatro goles se vieron en El Sardinero, aunque solo dos subieron al marcador. Fueron los de Ferran Torres -para desatascar- y Lamine -para sentenciar- un partido que a pesar del dominio azulgrana, las ocasiones no llegaban y la férrea defensa del conjunto cántabro sembraba dudas en el ataque visitante.

Sin ningún tipo de relajación y avisados de lo que ocurrió en la noche del miércoles en el Carlos Belmonte con la eliminación del Real Madrid, los azulgranas hicieron un partido muy serio, que leyeron a la perfección a pesar de la dificultad de encontrar el último pase en ataque.

Ataque contra defensa

Con cerca de 22.000 espectadores en las gradas, el Barça evitó a toda costa que el líder de Segunda División pudiera llegar con peligro a la portería de Joan García, lo que hubiera desatado la galerna del Sardinero. Aun así, se encontró en el Racing un equipo que le jugó de tú a tú.

Los de José Alberto intentaron poner en aprietos a los azulgranas a través de su verticalidad y con dos líneas defensivas muy juntas, consiguieron lo más importante: no sufrir las ofensivas del vigente campeón.

No obstante, solo un disparo de Guliashvili mantuvo en alerta a un Joan García que además de volver a ganarle la partida a Szczesny y Ter Stegen, vivió un partido muy plácido desde su portería.

Lamine controla el balón en el área mientras es presionado por varios jugadores del Racing. EFE

Los de Hansi Flick fueron los dueños y señores de un balón que monopolizaron hasta tener unos datos de posesión del 81%, pero al equipo le faltó claridad en los últimos metros.

De hecho, Ezkieta, el portero racinguista, apenas apareció en una primera parte donde las ocasiones brillaron por su ausencia. Acostumbrados a llevar el peso de los partidos en Segunda, el conjunto cántabro se puso el mono de trabajo y consiguió sembrar las dudas en un equipo rival que, en la segunda parte, tuvo que sacar toda su artillería.

La vieja guardia sentencia

La asociación Lamine-Koundé es la que creó más peligro, pero una y otra vez el Barça no encontró el último pase, por lo que siguió madurando el partido consciente de que con el paso de los minutos, el desgaste físico del Racing en la primera parte acabaría haciendo mella.

Subió su apuesta Flick y la entrada al terreno de juego de Fermín López cambió por completo un partido que ya estaba siendo un asedio muy difícil de sostener para el Racing. Los azulgranas pisaron el acelerador, se juntaron por dentro y deshicieron en cuestión de minutos todo el entramado defensivo del equipo de José Alberto.

El poco trabajo que tuvo Ezkieta en los primeros 45 minutos fue un espejismo de lo que iba a pasar en la segunda parte. Además, en defensa pasaron muy pocos apuros porque consiguió cerrar todos los caminos a campo abierto y el Racing se quedó sin opciones para el contraataque.

😱 La ocasión del Racing Club para empatar el partido en el 94'.

Los azulgranas en abrir la lata pero, en el minuto 65, pudieron, por primera vez en el encuentro, contragolpear y Fermín sirvió un buen balón al espacio a Ferrán Torres, que no se puso nervioso en el mano a mano frente a Ezkieta, al cual dribló y metió a placer.

El Racing se creció después del tanto culé y comenzaron a conseguir enlazar más pases en el frente de ataque, aunque el Barcelona parecía también estar cómodo jugando al contragolpe.

Tanto es así que, a falta de doce minutos, y tras un buen pase de Lamine Yamal, Fermín primero y después el recién ingresado Lewandowski pudieron sentenciar el encuentro, aunque Ezkieta con sendas paradas lo evitó.

El Racing consiguió empatar el encuentro hasta en dos ocasiones, aunque en ambas ocasiones, primero Manex Lozano, quien anotó los dos tantos, y luego Íñigo Vicente estaban en posición antirreglamentaria.

El conjunto de José Alberto tuvo una clara ocasión para lograr el empate en el tiempo añadido, con un dos para uno de Manex Lozano y Andrés Martín ante Joan García, aunque el delantero cedido por el Athletic Club decidió jugársela y no logró anotar.

En la siguiente jugada, Lamine Yamal, a pase de Raphinha sentenció el encuentro con el definitivo 0-2 que certificaba el pase a cuartos del Barcelona.

Ficha técnica del partido:

Real Racing Club: Ezkieta; Mantilla, Manu Hernando, Javi Castro, Mario García (Íñigo Vicente, min. 71); Íñigo Sainz-Maza (Andrés Martín, min. 77), Aldasoro (Damián Rodríguez, min. 60); Suleiman, Maguette, Guliashvili (Sangalli, min. 60); y Arana (Manex Lozano, min. 45).

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Bernal (Fermín, min. 58), Casadó (Eric García, min. 84); Lamine Yamal, Dani Olmo (Pedri, min. 66), Rashford (Raphinha, min. 66); y Ferrán (Lewandowski, min. 66).

Goles: 0-1, Ferrán, min. 65; 0-2, Lamine Yamal, min. 95.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (colegio murciano). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Mario García (min.28), Damián Rodríguez (min.71), Íñigo Vicente (min.83) y Sangalli (min. 89) y al visitante Fermín (min.73).

Incidencias: Partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey celebrado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 22.481 espectadores.