Jefte Betancor, el canario trotamundos que ajustició al Real Madrid de Arbeloa con un doblete en la Copa del Rey

Buscaba el Real Madrid una reacción inmediata con el cambio de líder en el banquillo. La sorprendente salida de Xabi Alonso y la rápida llegada de Arbeloa a la dirección tenían el claro objetivo de empezar a cambiar las cosas desde el primer momento, pero un canario se encargó de echar por tierra cualquier esperanza.

Su nombre, Jefté Betancor. El delantero del Albacete se convirtió en el verdugo del Real Madrid en la Copa del Rey en el hombre que manchará para siempre el debut de Álvaro Arbeloa al frente del conjunto blanco.

Su relevancia en el partido fue capital. Entró al campo en el minuto 58, y esa escasa media hora de juego le bastó para firmar un doblete de ensueño que dejó en la cuneta a un Madrid tocado y hundido. A sus 32 años le ha llegado el punto álgido de su carrera.

𝐔𝐧 𝐠𝐨𝐥 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐜𝐨.



🎨 𝑳𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒕𝒆 de Jefté Betancor en el 94' con la que el Albacete ha eliminado al Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey.

Dos zarpazos decisivos

El encuentro de Jefté con la historia comenzó en el minuto 82. El Albacete volvió a tirar del recurso del balón parado para hacer daño al Real Madrid, y ahí la figura del delantero canario fue fundamental.

En un córner sacado en corto por los manchegos, el balón llegó al segundo palo, allí donde esperaba con buen olfato Jefté. El canario armó una volea que sorprendió a Lunin y que puso en ese momento el 2-1 que hacía soñar a su equipo con lo más grande.

El delirio del Albacete se apagó, sin embargo, poco después cuando Gonzalo empató (2-2) para el Real Madrid. Parecía destinado a la prórroga este encuentro de octavos de final de la Copa del Rey, pero nadie había pensado en que Jefté no había dicho su última palabra.

Jefté Betancor, el héroe de una noche que jamás olvidarán en Albacete. #LaCopaRTVE



"Es lo más grande que ha pasado en el fútbol"



"Es lo más grande que ha pasado en el fútbol"

"Feliz por mi equipo, que han trabajado como c******* eliminando a uno de los mejores equipos del mundo"

Al paso por el minuto 94 el Albacete gozó de una contra para tener la última. A Betancor le faltó velocidad para encarar a Lunin de primeras, así que optó por una opción más conservadora.

Aguardó la llegada de Carvajal e intentó un primer disparo que se estrelló en el lateral. El rechace le volvió a caer, y esta vez no perdonó. Con un sutil toque sorprendió a todo el mundo, Lunin incluido, y demostró tener una sangre fría increíble para hacer el 3-2. Ese gol que ponía patas arriba el Carlos Belmonte.

"Es lo más grande que ha pasado en el fútbol. Estas cosas son las que sueña uno de pequeño. Hoy se ha dado, y estoy feliz por mi equipo que han trabajado como cabrones eliminando a uno de los mejores equipos del mundo", dijo eufórico.

Un viajero del fútbol

Jefté Betancor es uno de esos buscavidas del fútbol que no dudan en acudir a cualquier llamada por exótica que sea. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 6 de julio de 1993, desembarcó en el Albacete esta temporada en calidad de cedido por el Olympiacos griego.

Comenzó a formarse en las categorías inferiores de la Unión Deportiva Las Palmas, y muy joven comenzó a hacer las maletas para recalar en la cantera del Hércules CF. Debutó con el primer equipo herculano en Segunda División en 2011, una muestra de que veían en él notas muy positivas.

Jefté, en el partido ante el Real Madrid. REUTERS

A partir de ahí, Jefté comenzó un viaje casi continuo por el fútbol español para jugar en equipos como Ontinyent, Tenerife B, Eldense, Unión Viera, Las Palmas Atlético, Arandina o San Fernando.

En 2018 comenzó su carrera internacional. El Stadl-Paura austriaco se fijó en él y se hizo con sus servicios. Mattersburgo, Vorwärts Steyr o SV Ried fueron sus otros equipos en Austria antes de marcharse al Voluntari rumano.

También jugó en el Voluntari y en el Cluj en Rumanía, y con este último equipo jugó la fase previa de la Champions y la Conference League en la temporada 2022/2023.

Un breve paso por el Pafos le llevó después a Grecia para jugar en el Panserraikos y el Olympiacos. Allí firmó grandes números, y finalmente este curso los helenos decidieron ceder a Jefté al Albacete.

En el Carlos Belmonte, con sus dos goles históricos ante el Real Madrid, ha justificado más que de sobra la operación. Su nombre quedará para siempre guardado.