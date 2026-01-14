Arbeloa repite no tener "miedo al fracaso" tras la debacle ante el Albacete en su debut: "El responsable soy yo"

El Real Madrid ha dejado escapar dos títulos en apenas 72 horas: la Supercopa de España en Arabia Saudí y la Copa del Rey en el Carlos Belmonte ante el Albacete, un club que está en la zona media-baja en Segunda División, a un punto de los puestos de descenso a Primera RFEF.

La llegada de un nuevo entrenador viene acompañada -en líneas generales- de una victoria en el primer partido y Álvaro Arbeloa ha tenido el infortunio de sufrir todo lo contrario. En su debut en el banquillo del Real Madrid ha presenciado cómo le eliminaban a las primeras de cambio.

No se escondió el salmantino y reconoció en rueda de prensa que toda la responsabilidad de la eliminación es suya, además de tener únicamente palabras de agradecimiento hacia los jugadores.

"Si alguien es el responsable soy yo, que soy el que he tomado las decisiones en cuanto a la alineación, cómo queríamos jugar y los cambios, y solo puedo agradecer a los jugadores la bienvenida que me han dado y recuperarles físicamente y anímicamente", fue la primera respuesta de Arbeloa a las múltiples preguntas sobre el naufragio del equipo en la Copa del Rey.

No obstante, el recién estrenado nuevo entrenador del Real Madrid reconoció no sentirse arrepentido de una convocatoria en la que dejó fuera a jugadores como Mbappé, Rodrygo, Tchouaméni, Rüdiger y Militao: "Estaba convencido de que era la adecuada, el equipo que he sacado y el banquillo era un gran equipo. Tengo una plantilla de mucho talento y para ellos no es fácil con un día con un nuevo entrenador hacer todo lo que les he pedido".

Álvaro Arbeloa, en el banquillo del Carlos Belmonte. Reuters

Con la misma seguridad en sí mismo con la que se presentó en la mañana del martes ante los medios el día de su presentación, Arbeloa entendió a quienes puedan tildar esta derrota como "un fracaso", pero en la misma línea del martes reconoció no tenerle ningún miedo.

"El fracaso está de camino al éxito, para mí no están en direcciones opuestas, esto me va a hacer mejorar, tenemos mucha mejora pero no tengo miedo al fracaso, he fracasado muchas veces en mi vida, he sufrido eliminaciones coperas peores que esta", manifestó el entrenador del equipo blanco.

La eliminación ante el Albacete ofrece una única lectura 'positiva': con una competición menos, todos los esfuerzos se pueden centrar en La Liga y la Champions, objetivos primordiales del club.

Arbeloa calificó la derrota como "consecuencias que pueden ser positivas por el tiempo que tenemos para trabajar", haciendo hincapié en el apartado físico donde la responsabilidad empezará a recaer sobre Antonio Pintus, un hombre fuerte en su staff técnico.

La rueda de prensa llegó a su fin con Vinicius como protagonista, un jugador que recibió el elogio y el agradecimiento por parte de su entrenador.

Una muestra de confianza hacia el brasileño que, quizás, no tuvo con Xabi Alonso durante los ocho meses que estuvo el tolosarra al frente del banquillo: "Para mí ha sido positivo que después de dónde venía él, de los esfuerzos que tuvo la semana pasada, que haya querido estar aquí y jugar todos los minutos, la predisposición de jugar y ayudar al equipo, de desbordar y no esconderse, es el Vini que quiero ver.

Vinicius, con los brazos en jarra tras la eliminación del Real Madrid ante el Albacete. Reuters

"Algunos días serán más brillantes y otros menos, y este es el Vini que quiero ver, el capitán, pronto nos va a brindar buenas noches y si el Madrid quiere ganar títulos necesita su mejor versión", añadió el entrenador.

No corrigió Arbeloa el juego de un equipo que si bien hasta el Clásico de la Copa del Rey había ganado los últimos cinco partidos, ante el Albacete se volvió a ver un equipo que no sabe a lo que juega y en apenas 72 horas se despidió de dos de los cuatro títulos a los que opta cada año.