Arbeloa debuta con mal pie en el Real Madrid: pierde ante el Albacete en el último minuto y cae eliminado en la Copa

La primera dirección del nuevo técnico desde el banquillo se saldó con una nueva imagen paupérrima y un pinchazo ante un rival de Segunda División.

Albacete

Real Madrid

El primer batacazo gordo de la temporada del Real Madrid llegó sin Xabi Alonso en el banquillo. El equipo blanco se estrelló ante el Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey en pleno debut de Álvaro Arbeloa. [Así vivimos la derrota del Real Madrid ante el Albacete]

Son tiempos convulsos para los merengues. Tras la salida de Alonso no hubo milagro, y el Real Madrid no sólo presentó los mismos problemas de los últimos meses, sino que incluso los agrandó ante un rival de inferior categoría.

El Albacete trazó un plan de partido perfecto. Esperó agazapado a un equipo cuyas dudas fueron creciendo con el paso de los minutos y encontró el momento perfecto para dar el zarpazo definitivo. Fue en el último minuto tras un final de infarto. La 'era Arbeloa' comienza con un terremoto de grandes dimensiones.

Un Madrid estéril

Tenía el reto inmediato Álvaro Arbeloa de darle un lavado de cara inmediato al Real Madrid. Un cambio casi milagroso, sin más margen que el de una única sesión de trabajo, que por supuesto no llegó.

La primera mitad en el Carlos Belmonte aireó los mismos problemas que venía arrastrando el conjunto blanco desde hacía un tiempo, solo que esta vez volvió a ser ante un equipo de inferior categoría.

La presencia de los canteranos Cesteros y David Jiménez en el once inicial eran una mezcla de aire fresco y necesidad de rotaciones que tampoco ayudaron a cambiar el chip del Real Madrid. No era sencillo para ellos tomar las riendas en un contexto tan convulso como este.

Vinicius, en el partido ante el Albacete. REUTERS

Un disparo de Fede Valverde desde la frontal del área que se fue a la derecha de la portería local por poco fue el primer aviso de los blancos en el partido. El Real Madrid se hizo con las riendas del encuentro y con la posesión del balón, un control que fue a más con el paso de los minutos.

Un dominio, eso sí, que fue tan claro como estéril. Por momentos los de Arbeloa llegaron a rozar el 80% de la posesión, pero el Albacete no sufría, estaba cómodo y se sentía a gusto jugando a eso. Aceptó la propuesta y se dedicó a cerrar espacios mientras veía que cada vez le costaba más salir de su mitad del campo.

Álvaro Arbeloa, en su debut ante el Albacete. REUTERS

En la misma incógnita que ha venido caracterizando los últimos partidos del Real Madrid, la niebla fue quien tomó más protagonismo a falta de entretenimiento. El verde del césped se difuminó entre el blanco de la bruma, y apenas se podía ver más allá de la mitad del campo.

Tuvieron que pasar 25 minutos para contemplar otro lanzamiento de Fede Valverde que atajó el guardameta del Alba sin problema alguno. Poco después, un disparo de Vinicius que se fue a las nubes también desde lejos.

Un reflejo, estas dos acciones, de que el Real Madrid no estaba encontrando la manera de pisar el área contraria ni la fluidez necesaria en su juego.

⚽️ ¡¡GOOOOOOL DEL ALBACETE!! ¡¡Locura en la grada del Carlos Belmonte!!



Javi Villar, a la salida de un saque de esquina, cabecea a la red en el primer palo y lo celebra así.



📺 @La1_tve



🆚 @AlbaceteBPSAD | 1-0 | @realmadrid | 42’#CopaDelReyMapfre | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/JopcNcvTUc — RFEF (@rfef) January 14, 2026

Mientras tanto, el Albacete se animó con un par de intentos a cargo de Lorenzo y de Bernabéu, aunque ninguno de los dos disparos cogió portería.

Mientras Güler o Valverde intentaban tirar del carro y el Real Madrid cargaba todos sus ataques por la izquierda, por fin los blancos encontraron un resquicio. Vinicius asistió a Güler, el turco le ganó la espalda a la defensa local y su centro terminó en las manos de Lizoain. Peligro abortado.

El Albacete, que se veía cada vez con más confianza en este contexto, incluso se atrevió a dar un paso al frente. Primero Lunin tuvo que meter puños para despejar una falta directa que llevaba veneno, y al filo del descanso llegaron los nervios al bando merengue.

⚽️ ¡¡GOOOOOOL DEL MADRID!! ¡¡Lo empata Mastantuono!!



También desde un córner, remata Huijsen a bocajarro y el rechace del portero manchego lo manda, muy atento, el argentino a la red.



📺 @La1_tve



🆚 @AlbaceteBPSAD | 1-1 | @realmadrid | 42’#CopaDelReyMapfre | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/iqxUbvCOkR — RFEF (@rfef) January 14, 2026

Un córner puesto con un mimo increíble encontró la cabeza de Javi Villar, excanterano del Real Madrid, que remató en el primer palo con contundencia para batir a Lunin. Locura en el Carlos Belmonte, estupefacción en el banquillo de Arbeloa.

Los blancos se veían casi en los vestuarios por debajo en el marcador, pero encontraron premio en la última acción de la primera mitad. Güler puso un córner al corazón del área, Huijsen remató, Lizoain paró y Mastantuono aprovechó el rechace para poner el empate.

El Albacete mata

Si la primera mitad fue casi descorazonadora, la segunda parte no arregló en absoluto la sensación de atasco en el Real Madrid. Otro buen puñado de minutos que navegaron entre la nada y el 'quiero y no puedo'.

El guion apenas cambió. El balón siguió siendo propiedad blanca, pero de nuevo para nada. El reflejo de ello, un disparo inocente de Vinicius a las manos de Lizoain cuando se habían jugado ya diez minutos de la segunda parte.

Fran García hizo una aparición providencial para cortar un balón que dejaba solo Lorenzo en el mano a mano ante Lunin. El Alba tenía un plan claro, y mientras tanto el Real Madrid se enredaba en su juego lento y horizontal.

Arda Güler, en el partido ante el Albacete. REUTERS

El balón parado era la única manera que encontraba el conjunto blanco para generar peligro. No había otra. Gonzalo lo intentó de cabeza tras una falta, pero tras 70 minutos de juego el balance ofensivo era raquítico.

Se olía el drama, el Belmonte creía, y el Albacete se vio incluso poderoso. Cesteros, la apuesta de Arbeloa en el once, perdió un balón en una zona prohibida. La acción se saldó con un paradón de Lunin al tiro de Riki y un remate al palo de Agus Medina.

El córner siguiente desencadenó el drama. Los manchegos lo sacaron en corto, terminaron poniendo el balón al área y allí apareció Jefte para rematar a gol y poner el 2-1.

Era el minuto 82 y apenas quedaba margen para la reacción en el bando blanco. Milagrosamente lo hubo, como en la primera parte. Gonzalo, ese chico que parece estar tocado por una varita mágica para algunos momentos, remató un córner perfectamente colocado por Güler. 2-2 en el 91 y Arbeloa respirando en el banquillo.

Ya la prórroga era suficiente castigo para el Real Madrid, pero todavía había más. El colmo llegó en el minuto 94. Jefte estuvo lento en la contra, pero a la segunda acertó. Su disparo sorprendió a Lunin y con el 3-2 hizo enloquecer al Belmonte para confirmar una machada histórica.

El Real Madrid buscaba aire fresco inmediato, pero lo que encontró fue un batacazo de dimensiones colosales. La 'era Arbeloa' empieza torcida.