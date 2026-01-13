En busca del 'efecto Zidane': así jugará el Real Madrid de Arbeloa, un técnico inspirado en la táctica de Sacchi y Klopp

El Real Madrid vuelve a apostar por un viejo conocido en un momento de crisis. Diez años después de aquel 4 de enero de 2016 que cambió la historia del madridismo, Florentino Pérez repite el guion.

Entonces fue Zinedine Zidane quien llegó desde el Castilla para sustituir a Rafa Benítez. Ahora, el 12 de enero de 2026, es Álvaro Arbeloa quien asume el banquillo tras la destitución de Xabi Alonso.

Dos leyendas, dos promociones directas desde el filial, dos situaciones de urgencia. La pregunta es si la historia también repetirá el desenlace glorioso.

Los paralelismos resultan inquietantes. En enero de 2016, el Real Madrid era tercero en La Liga con cuatro puntos de desventaja respecto al Barcelona líder. Benítez había durado apenas siete meses en el cargo y su salida se precipitó tras un empate ante el Valencia en Mestalla.

Una década más tarde, el equipo es segundo, también a cuatro puntos del Barcelona, y Xabi Alonso ha sido cesado tras solo siete meses al frente del equipo. El detonante: la derrota en la final de la Supercopa de España ante el eterno rival.

Zidane llegó con año y medio de experiencia al frente del Castilla en Segunda B. Su balance era discreto: 46,4% de victorias y sin lograr el playoff de ascenso en su primera temporada completa. Las críticas por su inexperiencia fueron feroces, pero el francés respondió de inmediato.

Debutó con una goleada 5-0 ante el Deportivo y tres meses después conquistó la Champions League. El principio de una dinastía que produciría tres Copas de Europa consecutivas.

Zinedine Zidane, junto a Arbeloa en un entrenamiento del Real Madrid de 2016 Real Madrid

Arbeloa, por su parte, llega con un currículum formativo más extenso pero igualmente carente de experiencia en la élite. Cinco años en la cantera madridista desde 2020, culminados con un histórico triplete juvenil en 2022/23 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y 151 victorias en 200 partidos (75,5%).

Deja el Castilla en cuarta posición de su grupo de Primera RFEF en su primera temporada. Sin embargo, nunca ha dirigido un equipo profesional de máximo nivel ni ha gestionado un vestuario repleto de estrellas internacionales.

La conexión con Florentino Pérez es otro elemento común. Tanto Zidane como Arbeloa son ídolos del madridismo como jugadores y mantienen una relación cercana con el presidente. El mismo patrón, diez años después.

Un 4-3-3 con acelerador pisado

Si Zidane destacó por su pragmatismo táctico y su capacidad para gestionar egos, Arbeloa representa un perfil más obsesivo con los detalles del juego. Su modelo se asienta en un 4-3-3 agresivo inspirado en el gegenpressing, filosofía táctica popularizada por Jürgen Klopp en el Borussia Dortmund desde 2009.

El término alemán, que significa 'contrapresión' o 'presión tras pérdida', tiene sin embargo raíces más profundas. Su creador original fue Ralf Rangnick, quien lo aplicó por primera vez en 1984. Pero fue Arrigo Sacchi quien implementó el pressing coordinado y sistemático en el Milan de finales de los 80, revolucionando el fútbol.

Wolfgang Frank, influenciado por Sacchi, transmitió estas ideas al joven Klopp cuando ambos coincidieron en el Mainz. Klopp las perfeccionó en Dortmund y Liverpool, convirtiendo el gegenpressing en sinónimo de fútbol moderno e intenso.

El sistema de Arbeloa no es especulativo. Es fútbol vertical, enérgico y sin concesiones defensivas. La presión alta es el primer mandamiento. El equipo busca recuperar el balón cerca del área rival, no en campo propio.

Cuando pierde la posesión, ataca inmediatamente para robar en territorio hostil y ejecutar transiciones rápidas hacia la portería contraria. El objetivo es comprimir los espacios del rival, asfixiarlo y desatar las hostilidades lo antes posible.

Este principio exige una coordinación milimétrica de las líneas. Arbeloa insiste en un concepto que desafía la ortodoxia táctica convencional: sus equipos se juntan para recuperar, no para generar juego.

Álvaro Arbeloa, durante el partido de pretemporada ente el Castilla y el Andorra. Europa Press

La proximidad entre jugadores cuando se defiende facilita la presión colectiva y reduce los espacios de maniobra del rival. Pero cuando el Madrid tiene el balón, las distancias entre creadores se amplían. Esa separación entre mediocentros y mediapuntas es la llave para romper líneas defensivas rivales.

La gestión del espacio también tiene particularidades. Los laterales son los encargados de proporcionar amplitud al ataque. Suben constantemente para estirar al rival y generar carriles exteriores.

Mientras tanto, los extremos no se quedan pegados a la línea de cal. Tienden a meterse hacia dentro, buscando zonas interiores para recibir entre líneas y penetrar con verticalidad. Esta ocupación del terreno crea desequilibrios difíciles de gestionar para las defensas contrarias.

El resultado es un equipo intenso, letal en transiciones y divertido de ver. En su etapa con el Juvenil A, solo perdió un partido de 47 disputados en la temporada del triplete. Con el Castilla, tras un inicio irregular, encadenó nueve victorias en trece encuentros.

El porcentaje de triunfos se disparó del 32-34% de las últimas temporadas bajo Raúl al 58% en las primeras 19 jornadas de esta campaña.

La revolución tecnológica

Arbeloa no es solo un discípulo táctico de Klopp o Mourinho, el entrenador que más le marcó como jugador. Es también un entrenador del siglo XXI que entiende el fútbol como una ciencia exacta susceptible de ser analizada con herramientas avanzadas.

Una de sus innovaciones más llamativas ha sido la incorporación de drones para grabar entrenamientos desde ángulos cenitales. Esta tecnología, que Xabi Alonso ya había comenzado a implementar en el primer equipo, permite un análisis táctico mucho más preciso.

👀 El Real Madrid Castilla, vigilado por un dron.



Arbeloa y su cuerpo técnico no quieren perder detalle de todo lo que ocurre en el terreno de juego.@RMadridistaReal pic.twitter.com/jslxuLaGhL — JOEL GUERRERO (@joelguerrerorz) October 12, 2025

Las imágenes aéreas capturan detalles imposibles de visualizar desde la banda. Permiten ver cómo se alinean las líneas defensivas, cómo bascula un mediocentro ante determinadas situaciones o qué distancias separan a los centrales durante las transiciones.

Arbeloa y su cuerpo técnico pueden así meter el bisturí a los movimientos y posicionamientos, corregir automatismos y optimizar detalles que marcan diferencias.

Esta apuesta tecnológica se complementa con sistemas de inteligencia artificial, sensores de rendimiento y dispositivos de seguimiento biométrico para prevenir lesiones y ajustar cargas de trabajo.

La cultura del análisis visual y el dato es parte fundamental del método. Arbeloa graba constantemente las sesiones y sus jugadores revisan vídeos como parte del día a día.

Pintus y Mihić: el refuerzo físico

La llegada de Arbeloa al primer equipo trae consigo un cambio crucial en la parcela física. Antonio Pintus, el legendario preparador italiano de 63 años, regresa a la primera línea del cuerpo técnico.

Apodado cariñosamente el 'diablo' por los jugadores debido a sus exigentes métodos de entrenamiento, Pintus había quedado relegado a un papel secundario como performance manager bajo el mando de Xabi Alonso. Ahora recupera los galones.

El currículum de Pintus habla por sí solo: cinco Copas de Europa en los equipos que ha preparado físicamente, tres de ellas con el Real Madrid (2017, 2018 y 2022). Llegó al club en 2016 de la mano de Zidane, tras haber coincidido con él en la Juventus.

Antonio Pintus, antes de un partido de la temporada pasada del Real Madrid Europa Press

Su método se caracteriza por llevar a los jugadores al límite de sus capacidades mediante test de esfuerzo con máscaras que cada verano dejaron estampas icónicas en Valdebebas. Florentino Pérez es un gran defensor de su trabajo y venía empujando su retorno ante la preocupación por el estado físico de la plantilla.

El regreso de Pintus se produce en paralelo al de Niko Mihić, médico croata de confianza del presidente que ejerció como jefe de los servicios médicos entre 2017 y 2023. Mihić vuelve ahora como supervisor médico de todas las secciones del club tras una temporada desastrosa en el apartado de las lesiones.

El equipo ha sufrido más de dos decenas de lesiones en lo que va de temporada, una cifra alarmante que fue una de las causas principales de la destitución de Xabi Alonso.

Ambos regresos responden a una decisión clara del club: reestructurar de un plumazo el apartado físico y médico. Pintus y Mihić trabajaron juntos durante la época dorada de Zidane y Ancelotti, cuando el Madrid conquistó tres Champions consecutivas.

Su vuelta representa una apuesta por métodos ya testados en la casa que dieron resultados históricos.

Liderazgo y gestión de vestuario

Más allá de sistemas y tecnología, el perfil de Arbeloa como líder es uno de sus mayores activos. Su filosofía parte de un principio fundamental: la unión del grupo como gran virtud.

Trabaja intensamente la cohesión mediante mensajes motivacionales que alimentan el sentimiento de equipo. No son eslóganes vacíos. Son guías de conducta que refuerzan el vínculo entre técnico y jugadores.

Arbeloa dando una charla a los jugadores del Castilla Real Madrid

Arbeloa mantiene una conexión constante con su plantilla. Es una especie de chat familiar donde se siente como uno más. Pero esa cercanía no está reñida con la exigencia.

El salmantino insiste en que defender el escudo del Real Madrid es un privilegio que obliga a estar a la altura cada día. Su lema: "A todo gas". Sin descanso, sin relajaciones.

De sus entrenadores como jugador ha extraído aprendizajes que ahora aplica:

De Benítez, el hincapié en la mejora constante de los futbolistas. De Pellegrini, la velocidad en el juego y la liberación de las bandas. De Mourinho, la manera de liderar dando el máximo cada día y la preparación táctica exhaustiva. De Ancelotti y Del Bosque, especialmente, la gestión de grupo.

Su personalidad es fuerte, definida y marcadamente competitiva. Es muy intervencionista en el campo, dirigiendo activamente y tomando decisiones constantes. Conoce las virtudes y carencias de sus jugadores porque la mayoría han estado bajo su tutela en categorías inferiores.

Casos como César Palacios, Jorge Cestero, Joan Martínez o Yáñez son futbolistas que ha formado antes del Castilla y cuya evolución conocía al detalle.

El reto inmediato

El desafío que afronta Arbeloa es monumental. Zidane debutó con una goleada y conquistó la Champions tres meses después, pero también acabó segundo en La Liga a un punto del Barcelona.

Álvaro Arbeloa, manteado en su despedida del Real Madrid en mayo de 2016 EFE

Su gran mérito fue gestionar la presión, adaptarse rápidamente y confiar en su plantilla. Arbeloa deberá hacer lo mismo en circunstancias similares.

Debutará este miércoles en los octavos de la Copa del Rey ante el Albacete. Después llegará el examen de La Liga, donde el equipo está a cuatro puntos del Barça. Y la Champions, donde el Madrid busca clasificarse entre los ocho primeros. El calendario no da tregua y los resultados se exigirán de inmediato.

Las dudas persisten. ¿Podrá Arbeloa gestionar un vestuario con jugadores de gran estatus y egos consolidados? ¿Será capaz de adaptarse a la presión mediática y a las exigencias de competir cada tres días? ¿Replicará con el primer equipo el estilo intenso y vertical que ha mostrado en la cantera?

Y sobre todo: ¿tendrá tiempo para implementar su metodología o la urgencia por ganar le obligará a ser más pragmático?

El precedente de Zidane invita al optimismo. El francés llegó con menos credenciales formativas que Arbeloa y acabó convirtiéndose en el entrenador más laureado de la historia reciente del club: once títulos en apenas 748 días, incluyendo tres Champions consecutivas.

Pero también es cierto que Zidane contaba con una plantilla en plenitud con Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Modric y Kroos. El Madrid de 2026 está en plena transición generacional y requiere un liderazgo diferente.

Arbeloa tiene las herramientas: conocimiento profundo del club, mentalidad ganadora, preparación táctica moderna y capacidad para desarrollar talento. Su trayectoria en La Fábrica demuestra que sabe construir equipos competitivos, cohesionados y con identidad clara.

Con Pintus y Mihić recuperando sus roles históricos, el club apuesta por una fórmula que ya funcionó en el pasado. Ahora debe demostrar que esos principios funcionan también en el Bernabéu.

Diez años después, el Real Madrid vuelve a confiar en la misma receta. Una leyenda del club, sin experiencia en la élite, promovida en mitad de una crisis. La historia se repite. Solo falta saber si el desenlace será igual de glorioso.