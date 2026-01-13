Aitana Bonmatí (27), futbolista del Barça, sobre su dieta: "Dejé de comer carne por principios y por la explotación animal"

Aitana Bonmatí no solo destaca por su talento con el balón. La centrocampista del FC Barcelona y vigente Balón de Oro también ha llamado la atención por su compromiso con causas que van más allá del terreno de juego. Una de ellas es su alimentación, que hace dos años dio un giro radical cuando decidió eliminar la carne de su dieta por motivos éticos.

"Dejé de comer carne por un tema de principios, no por rendimiento, sino por la explotación animal", confesaba Bonmatí en una entrevista. La decisión no fue impulsiva ni caprichosa, sino fruto de una profunda reflexión sobre el impacto de sus hábitos alimenticios en el planeta y en los animales. "No lo hice para mejorar mi juego, sino porque no me sentía cómoda contribuyendo a ese sistema", explicaba.

El cambio supuso un reto considerable desde el punto de vista nutricional. Al eliminar la carne, Aitana tuvo que ajustar su dieta para asegurarse de que seguía recibiendo las proteínas necesarias para rendir al máximo nivel. "Tuve que cambiar varias pautas porque dejaba de ingerir un alto grado de proteína", reconocía la futbolista. Sin embargo, su compromiso ético pesa más que la comodidad.

Actualmente, Bonmatí sigue una dieta flexitaria, es decir, mayoritariamente basada en productos vegetales pero sin renunciar completamente a alimentos de origen animal. "Es verdad que como huevos y pescado", admitió en la entrevista. Esta combinación le permite mantener sus niveles de proteína sin recurrir a la carne, al tiempo que respeta sus principios personales.

La centrocampista también ha incorporado vegetales alternativos a su alimentación diaria. Entre ellas destaca Heura, una marca española de proteína vegetal que replica la textura y el sabor de la carne pero elaborada con ingredientes 100% vegetales.

Aitana Bonmatí celebra un gol contra el Real Madrid Europa Press

Para Aitana, la alimentación forma parte del "entrenamiento invisible", ese conjunto de hábitos que no se ven en el campo pero que resultan fundamentales para el rendimiento deportivo. "Es una parte del entrenamiento invisible, igual que el tema mental", afirmaba.

La futbolista es plenamente consciente de que lo que come afecta directamente a su recuperación, su energía y su capacidad para competir al más alto nivel.

El cambio en su dieta ha coincidido con el mejor momento de su carrera. En 2023 conquistó el triplete con el Barcelona (Liga, Copa de la Reina y Champions League), ganó el Mundial con España y se llevó el Balón de Oro, convirtiéndose en la tercera futbolista española en lograrlo tras Alexia Putellas.

Bonmatí también destacó que, cuando comenzó en el fútbol, la profesionalización no era como ahora. "Cuando empecé en el fútbol no teníamos tantos avances, no todo era tan profesionalizado. Creo que la alimentación es básica, he aprendido mucho", reflexionaba.

El testimonio de Aitana Bonmatí pone de manifiesto que es posible rendir al máximo nivel sin consumir carne, siempre que se planifique adecuadamente la dieta. Su caso también demuestra que los deportistas de élite pueden usar su visibilidad para defender valores y principios que van más allá del deporte.

"No juzgo a quien come carne, pero para mí era importante ser coherente con lo que pienso", sentenciaba la futbolista. Una declaración que resume perfectamente su filosofía: rendimiento, sí, pero nunca a costa de renunciar a sus principios.