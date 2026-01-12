Simeone pide perdón a Florentino Pérez y a Vinicius tras sus provocaciones en la Supercopa: "No estuve bien"

Simeone compareció este lunes en la previa del partido de Copa del Rey contra el Deportivo con un asunto pendiente que quiso resolver antes de tocar cualquier otro tema.

El técnico del Atlético Madrid abordó directamente el episodio que protagonizó durante la semifinal de la Supercopa contra el Real Madrid, con sus provocaciones hacia Vinicius que generaron polémica y tensión en el campo del King Abdullah Sports City. Sin rodeos, Simeone pidió disculpas públicas.

"Antes de nada me gustaría pedir disculpas a Florentino y a Vinicius por el episodio del otro día. No está bien y por eso pedir disculpas", expresó el entrenador argentino, reconociendo que sus acciones se salieron de los parámetros que él mismo considera correctos.

El episodio, ocurrido en el transcurso de un derbi tensa que el Madrid ganó, se convirtió en uno de los momentos más polémicos de la contienda, con Simeone dirigiéndose reiteradamente al delantero brasileño desde el banquillo y con frases como: "Florentino te va a echar".

Cuando se le preguntó sobre las acusaciones de "mal deportista" lanzadas contra él por Xabi Alonso en ese contexto, Simeone cerró la puerta a cualquier tipo de polémica adicional. "No tengo nada que agregar", respondió lacónicamente.

Sobre el resultado de la Supercopa, Simeone fue categórico en su análisis. "El equipo que gana es el que merece ganar por lo tanto nada más. El Barcelona es un equipo muy bueno que mereció ganar", sentenció sobre el partido de este domingo.

De cara al duelo de Copa del Rey contra el Deportivo, Simeone mostró respeto por un rival que, a pesar de su inferioridad por la categoría, ha demostrado competencia en la competición del KO.

Diego Pablo Simeone, en rueda de prensa con el Atlético de Madrid EFE

"Lo que miramos es lo que se ve en los partidos, un equipo valiente que está compitiendo bien más allá de los resultados de los últimos partidos. Han eliminado al Mallorca que es un equipo que no regala nada", expresó.

En el apartado de bajas y rotaciones, Simeone actualizó la situación de Giménez. "Está trabajando muy bien, lo necesitamos de la mejor manera. Marc [Pubill] lo está haciendo muy bien en ese lugar. Saben de la competencia interna y eso es bueno para el equipo", indicó.

También tuvo palabras de elogio para Almada, quien se perfila como protagonista en un equipo que busca variantes ofensivas. "Es un chico que juega muy bien. Tiene visión de juego sobre todo cuando jugamos contra equipos que bloque bajo como asistió a Julián en la última jugada", destacó.

Respecto a la importancia de la Copa del Rey en su panorama competitivo, Simeone fue directo: "En el mismo lugar que cuando empezó la temporada", afirmó.

Sobre el formato de la competición y las críticas a su estructura, el técnico se mostró pragmático. "Nada, no influimos con nada de lo que podamos decir. Nos dicen contra quien tenemos que jugar y hacerlo lo mejor posible", expresó.

Finalmente, cuando se le preguntó sobre la responsabilidad creciente en estos meses, Simeone reafirmó su compromiso inmutable. "Siempre la he sentido desde el día que llegué pero no me saca del foco, sé cual es el objetivo, sé cual es el camino y no voy a parar hasta que las energías se me acaben", concluyó.